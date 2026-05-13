Show thực cảnh “thổi hồn” vào di sản Ninh Bình

Những vở diễn thực cảnh, nơi thiên nhiên kỳ vĩ trở thành sân khấu và lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, đang trở thành "chìa khóa vàng" níu chân du khách...
Không còn bó hẹp trong những tour tham quan đơn thuần, du lịch Ninh Bình đang khoác lên mình một diện mạo mới đầy mê hoặc về đêm. Tuy nhiên, để những “viên ngọc” này thực sự tỏa sáng và cạnh tranh được với các điểm đến tầm cỡ quốc tế, Ninh Bình vẫn cần một chiến lược phát triển bài bản và dài hơi hơn.
KHI LỊCH SỬ BƯỚC RA TỪ TRANG SÁCH
Tâm điểm
của làn sóng đổi mới này chính là show diễn “Anh hùng cờ lau” tại sân khấu Thủy
Đình, Phố cổ Hoa Lư. Lấy cảm hứng từ hình tượng Đinh Bộ Lĩnh, vở diễn không kể
chuyện theo lối tuyến tính mà tái hiện hành trình dẹp loạn 12 sứ quân, thống
nhất giang sơn qua sự kết hợp đầy sáng tạo giữa xiếc đương đại, võ thuật cổ
truyền và múa dân gian.
Mở màn,
khán giả như được kéo ngược thời gian trở về với khung cảnh làng quê Bắc Bộ
thanh bình, nơi cậu bé Đinh Bộ Lĩnh chăn trâu, lấy bông lau làm cờ tập trận. Những
động tác xiếc, võ thuật mô phỏng các trận đánh giả của lũ trẻ chăn trâu dần dần
chuyển mình thành các thế trận thực thụ, thể hiện tinh thần thủ lĩnh đang hình
thành.
Cao trào của chương trình dồn nén vào những phân đoạn tái hiện thời kỳ
loạn lạc, khi đất nước chìm trong cảnh chia cắt. Trên nền nhạc trống trận dồn
dập, hàng chục diễn viên xiếc liên tục di chuyển, tung mình, đu dây, tạo nên
các màn đối đầu, tranh hùng giữa các thế lực một cách mãn nhãn. Và rồi, tất cả
lắng đọng lại ở hình tượng Đinh Bộ Lĩnh trong tư thế một người thống lĩnh quy
tụ nhân tâm, dẹp loạn, lên ngôi Hoàng đế, mở ra thời kỳ thống nhất cho nước Đại
Cồ Việt.
Dưới hiệu
ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng kỹ thuật treo dây chuyên nghiệp, mỗi lát
cắt lịch sử hiện lên sống động, giàu tính biểu tượng. Chị Phạm Thanh Hương, một
du khách từ Phú Thọ, chia sẻ: “Các màn võ thuật được dàn dựng công phu giúp câu
chuyện lịch sử trở nên tự nhiên, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người, đặc biệt là với
các con tôi."
Được cấp phép từ cuối năm 2025, đến nay chương trình đã thu
hút hơn 3 vạn lượt khách. Thành công này đến từ sự linh hoạt trong dàn dựng,
mỗi đêm diễn đều có những điều chỉnh để phù hợp với không gian văn hóa Ninh
Bình, đảm bảo không có suất diễn nào giống hệt nhau.
ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG SÂN KHẤU THIÊN NHIÊN
Song hành
cùng “Anh hùng cờ lau”, nhiều điểm đến khác cũng tận dụng lợi thế “phông nền
sống” hiếm có. Show diễn “Hoa Lư Vũ Họa” là một ví dụ. Không chọn đề tài chiến
trận, chương trình đưa du khách vào hành trình khám phá các làng nghề truyền
thống của Ninh Bình như đan cói, dệt lụa, làm gốm.
Điểm đặc biệt là toàn bộ vở
diễn được dàn dựng ngay trên mặt nước Bến thuyền Tam Cốc. Ngồi trên những chiếc
thuyền nan trôi nhẹ, khán giả không chỉ “xem” mà còn “cảm” nhận văn hóa địa
phương qua những điệu múa đương đại uyển chuyển trên nền nhạc sáo nhị, đàn
tranh, mọi thứ như hòa quyện vào không gian núi đá vôi soi bóng nước.
Trong khi
đó, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, minishow “Khúc hát thiên nhiên” lại
chọn một lối đi khác: tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và mối liên hệ giữa con người
với môi trường. Đây là chương trình thực cảnh đa điểm chạm, nơi khán giả chủ
động di chuyển qua 4 trạm trải nghiệm.
Mở đầu là câu chuyện “Dế Mèn phiêu lưu
ký” với những bước đi đầu đời, tiếp đến là “Vỗ cánh mặt trời” với khát vọng
vươn lên, rồi “Hồi sinh” đưa người xem đến nơi sự sống được tái tạo, và cuối
cùng kết thúc bằng “Vũ điệu loài hoa” rực rỡ. Ranh giới giữa sân khấu và đời
thực được xóa nhòa, để khán giả tự do khám phá và thêm yêu văn hóa bản địa.
KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM QUỐC TẾ
Dù đạt
được những thành công bước đầu, câu hỏi lớn được đặt ra là làm sao để Ninh Bình
có thể tạo ra một show thực cảnh mang tầm vóc quốc tế, thực sự trở thành “nam châm” thu hút du khách toàn cầu như show “Ấn tượng Lệ Giang” của Trung
Quốc.
Tại một
hội thảo chuyên đề mới đây, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh đã dẫn chứng
về show diễn này và đặt câu hỏi: liệu có thể xây dựng một show thực cảnh mênh
mông giữa trời và đất ở Tràng An? Ông nhấn mạnh, để xây dựng thương hiệu văn
hóa địa phương, Ninh Bình không chỉ giới thiệu cảnh đẹp mà phải chỉ ra được bản
sắc đặc biệt và duy nhất mà không nơi nào có được.
Đồng tình
với quan điểm này, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, khẳng
định việc xây dựng những chương trình biểu diễn ấn tượng tại Ninh Bình là hoàn
toàn khả thi. Tuy nhiên, theo ông, bên cạnh những quy định của nhà nước, cần có
cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư tư nhân, đồng thời tỉnh phải xây dựng một hệ
sinh thái toàn diện cho các ngành công nghiệp văn hóa.
Ở góc
nhìn quốc tế, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho rằng
để khai mở trọn vẹn tiềm năng, Ninh Bình cần đặt văn hóa làm trung tâm của du
lịch và trao quyền cho cộng đồng địa phương. Ông khuyến khích tỉnh phát triển
du lịch nông thôn, thúc đẩy các mô hình hợp tác xã du lịch, vườn ươm di sản và
tạo điều kiện cho thanh niên tham gia.
“Khi đặt văn hóa làm trung tâm và cộng
đồng làm chủ thể hành động, chúng ta có thể khai mở trọn vẹn tiềm năng của Ninh
Bình như một điểm đến đẳng cấp quốc tế”, ông Baker nhấn mạnh.
CHIẾN LƯỢC GIỮ HỒN DI SẢN
Sự ra đời
của các show thực cảnh được xem là lời giải cho bài toán du lịch đêm tại Ninh
Bình. Các chuyên gia cũng đánh giá, đây là “điểm chạm quan trọng”
trong hệ sinh thái ẩm thực – văn hóa – trải nghiệm, giúp kéo dài thời gian lưu
trú.
Tuy
nhiên, theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc phát
triển loại hình này cần chiến lược dài hạn, sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh
nghiệp, cùng sự kiên trì sáng tạo. Quan trọng nhất, mọi sự đổi mới phải đặc
biệt tôn trọng giá trị thiên nhiên và di sản sẵn có.
Khi những
giá trị lịch sử và văn hóa được “kể lại” bằng công nghệ và nghệ thuật biểu
diễn, Ninh Bình không chỉ là điểm đến của cảnh đẹp mà còn là nơi để du khách
sống trọn trong những cung bậc cảm xúc. Với sự chung tay từ chính quyền, doanh
nghiệp và cộng đồng, những “sân khấu thiên nhiên” này hứa hẹn sẽ đưa du lịch và
công nghiệp văn hóa địa phương cất cánh mạnh mẽ trong tương lai.
