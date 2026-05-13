Trang chủ Chứng khoán

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Thu Minh

13/05/2026, 14:44

SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

SSIAM - Daiwa Corporate Investment - CCIX ký kết hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư và tài trợ vốn giữa Nhật Bản và Việt Nam.
SSIAM - Daiwa Corporate Investment - CCIX ký kết hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư và tài trợ vốn giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở hợp tác bình đẳng, ba tổ chức với thế mạnh bổ trợ trong lĩnh vực tài chính và đầu tư tại Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng xây dựng một khuôn khổ hợp tác mang tính thực tiễn. Phát huy chuyên môn, mạng lưới và nguồn lực của từng bên,

Cụ thể SSIAM, CCIX và DCI sẽ chủ động tìm kiếm, cấu trúc và triển khai các cơ hội đầu tư và tài trợ vốn trung, dài hạn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế.

Bên cạnh các khoản đầu tư của CCIX thông qua Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM 4 do DCI và SSIAM đồng quản lý, cơ chế hợp tác mới sẽ mở rộng sang các giải pháp vốn đa dạng từ CCIX, bao gồm tín dụng và các hình thức tài trợ trung gian.

Nhờ khuôn khổ cấp vốn đa tầng, tức cơ chế phân bổ vốn qua nhiều công cụ tài chính đa dạng, ba bên cùng hướng tới mục tiêu hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam, qua các hoạt động: Đồng triển khai các cơ hội đầu tư và tài trợ tại Việt Nam, xây dựng cơ chế đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Hỗ trợ kết nối và mở rộng mạng lưới giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các bên liên quan; Chia sẻ thông tin, góc nhìn về xu hướng thị trường, diễn biến ngành và môi trường pháp lý, thể chế.

Cơ chế hợp tác này cũng đánh dấu bước tiến trong việc các định chế tài chính Nhật Bản phối hợp cùng các nền tảng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam nhằm cung cấp vốn cho khu vực kinh tế thực (lĩnh vực sản xuất - kinh doanh).

Qua đó, các bên kỳ vọng làm rõ hơn nữa vai trò của các tổ chức tài chính Nhật Bản tại những thị trường tăng trưởng cao, với cách tiếp cận thực tiễn và định hướng triển khai cụ thể tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, ba Bên sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi và triển khai các hoạt động hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn mô hình tài chính này, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường Việt Nam.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) là một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất tại thị trường Việt Nam, và là công ty con của Công ty CP Chứng khoán SSI. SSIAM hiện đang quản lý tài sản trên 1 tỷ USD với nhiều sản phẩm đa dạng từ quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đầu tư cổ phần tư nhân, ủy thác đầu tư.

CCI CrossBorder (CCIX) là thành viên phụ trách hoạt động kinh doanh Quốc tế của CCI Group (trước đây là Hokkoku Financial Holdings) – một hệ thống ngân hàng lớn hàng đầu khu vực có trụ sở tại Nhật Bản, quy mô hoạt động toàn cầu với đầy đủ các hoạt động kinh doanh bao gồm: dịch vụ ngân hàng, cho thuê tài chính, tư vấn và dịch vụ số.

Daiwa Corporate Investment (DCI) là nhánh đầu tư của Tập đoàn Daiwa Securities, một trong những tập đoàn tài chính - đầu tư lớn nhất Nhật Bản. DCI tập trung hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp  đang phát triển thông qua các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân (Private Equity). DCI đã cùng SSIAM đồng quản lý chuỗi Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM từ năm 2009 đến nay.

CCI CrossBorder cơ chế hợp tác đa tầng công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI Daiwa Corporate Investment hợp tác đầu tư Nhật Bản khuôn khổ hợp tác tài chính phát triển bền vững quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam tài trợ vốn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức tài chính Nhật Bản

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng 67% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng gần 69% lên mức cao nhất 7 tuần. Độ rộng cho thấy cổ phiếu có sự phục hồi khá tốt, mặc dù ảnh hưởng của trụ khiến VN-Index không thể vượt qua tham chiếu.

Sự yếu ớt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục gây sức ép lên VN-Index sáng nay dù độ rộng chỉ số không thực sự kém. Mức độ phân hóa và ổn định ở chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt nhóm dầu khí đang phục hồi khá ấn tượng.

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Hiện nay, bên cạnh các giao dịch hành chính và ngân hàng, người dân đã có thể thực hiện mở tài khoản chứng khoán trực tiếp thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Đây là bước tiến mới trong việc tận dụng dữ liệu dân cư quốc gia để đơn giản hóa thủ tục tài chính cho công dân.

SGI Capital tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao lên 70,49%, còn lại là phân bổ vào danh mục các cổ phiếu gồm DRI, VIP, FMC, BWE, TLG, FPT, ACB, SIP, MWG.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

