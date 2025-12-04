Thứ Năm, 04/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc - Ninh Bình chính thức khai mạc

Nguyễn Thuấn

04/12/2025, 09:47

Với 150 gian hàng đến từ Ninh Bình và 100 gian hàng từ các tỉnh phía Bắc, hội chợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp xúc tiến liên kết chuỗi cung ứng, quảng bá thương hiệu và tăng cường tiêu thụ hàng hóa theo chiến lược “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Hội chợ có quy mô 250 gian hàng.
Hội chợ có quy mô 250 gian hàng.

Tối 3/12, Sở Công Thương Ninh Bình phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc - Ninh Bình năm 2025.

Hội chợ diễn ra từ ngày 3 đến 9/12/2025, với 250 gian hàng. Trong đó, 150 gian hàng thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã của Ninh Bình, 100 gian hàng còn lại đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc và khu vực phụ cận. Sản phẩm trưng bày tại hội chợ đa dạng, gồm: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, thiết bị công nghệ và hàng tiêu dùng.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Lê Dũng
Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Lê Dũng

Ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình, cho biết hội chợ được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thành tựu của ngành công nghiệp, thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và mặt hàng đặc sản tiêu biểu.

Hội chợ cũng tạo cơ hội giao thương, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận thị trường, xúc tiến đầu tư, hợp tác và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả. 

Các sản phẩm đặc sản Ninh Bình được trưng bày đa dạng, bắt mắt
Các sản phẩm đặc sản Ninh Bình được trưng bày đa dạng, bắt mắt

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, hội chợ còn tổ chức các chương trình giao lưu kinh tế, ký kết hợp tác, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thu hút khách tham quan và mua sắm. Hoạt động này góp phần nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của sản phẩm Ninh Bình, khai thác hiệu quả các giá trị truyền thống, kỹ năng và tinh hoa sản xuất của người lao động địa phương.

Đồng thời, hội chợ là dịp để tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh, mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa theo tinh thần cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường bền vững.

Khai mạc Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây-Đà Nẵng 2025

08:39, 02/10/2025

Khai mạc Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây-Đà Nẵng 2025

Ninh Bình khai mạc tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và ocop năm 2025

08:56, 30/08/2025

Ninh Bình khai mạc tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và ocop năm 2025

110 doanh nghiệp tham gia Hội chợ ẩm thực và mua sắm hàng Việt Nam

09:02, 09/05/2025

110 doanh nghiệp tham gia Hội chợ ẩm thực và mua sắm hàng Việt Nam

Từ khóa:

Hội chợ Công thương Ninh Bình 2025 sản phẩm OCOP tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng hàng hóa

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng hàng hóa

Trong bối cảnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, doanh nghiệp cần chủ động tuân thủ pháp luật. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại ngày nay có thể giúp giám sát xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ người tiêu dùng ngay từ khâu mua sắm...

Kiến tạo bệ phóng cho nữ giới trong cuộc đua khoa học toàn cầu

Kiến tạo bệ phóng cho nữ giới trong cuộc đua khoa học toàn cầu

Trong 16 năm qua, đã có 41 nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh cùng hàng loạt công trình nghiên cứu vươn tầm quốc tế. Đó là những dấu ấn khẳng định vị thế của Chương trình "L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học"...

AI giúp thúc đẩy chi tiêu trực tuyến trong ngày Black Friday

AI giúp thúc đẩy chi tiêu trực tuyến trong ngày Black Friday

Các công cụ mua sắm tích hợp AI đã góp phần thúc đẩy làn sóng chi tiêu trực tuyến tại Mỹ, khi người tiêu dùng tránh xa các cửa hàng đông đúc và chuyển sang sử dụng chatbot AI để so sánh giá cả cũng như săn ưu đãi Black Friday...

Kích cầu tiêu dùng bằng niềm tin bền vững

Kích cầu tiêu dùng bằng niềm tin bền vững

Cuối năm luôn là “mùa cao điểm” của tiêu dùng, nhu cầu mua sắm tăng nhanh ở hầu hết nhóm hàng, từ thực phẩm, đồ uống đến may mặc. Trong đó, cách kích cầu tiêu dùng hiệu quả nhất là người tiêu dùng cảm thấy yên tâm về chất lượng hàng hóa…

Đoàn ballet Nga lần đầu lưu diễn tại Việt Nam với kiệt tác Anna Karenina

Đoàn ballet Nga lần đầu lưu diễn tại Việt Nam với kiệt tác Anna Karenina

Vở ballet Anna Karenina sẽ được biểu diễn trong bốn ngày tại TP. Hồ Chí Minh và ba ngày tại Hà Nội, hoạt động gắn kết thêm “ngoại giao văn hoá” giữa Việt Nam và Liên bang Nga…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

MT Eastmark City: Cơ hội đầu tư hiếm có tại TP.HCM

Bất động sản

2

VNPT VinaPhone tổ chức đối thoại cùng chuyên gia, đồng hành hộ kinh doanh trước “giờ G” chuyển đổi thuế

Kinh tế số

3

HaDo Charm Villas - Nơi không gian xanh trở thành giá trị sống thật

Bất động sản

4

La Pura vào “Top 5 Dự án Bất động sản Trọng điểm 2025”: Thêm sự khẳng định cho chiến lược sản phẩm mới của Phát Đạt

Bất động sản

5

Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục sau báo cáo việc làm, giá dầu tăng hơn 1%

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy