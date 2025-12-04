Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc - Ninh Bình chính thức khai mạc

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 04/12/2025
Nguyễn Thuấn
04/12/2025, 09:47
Với 150 gian hàng đến từ Ninh Bình và 100 gian hàng từ các tỉnh phía Bắc, hội chợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp xúc tiến liên kết chuỗi cung ứng, quảng bá thương hiệu và tăng cường tiêu thụ hàng hóa theo chiến lược “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
Tối 3/12, Sở Công Thương Ninh Bình phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc - Ninh Bình năm 2025.
Hội chợ diễn ra từ ngày 3 đến 9/12/2025, với 250 gian hàng. Trong đó, 150 gian hàng thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã của Ninh Bình, 100 gian hàng còn lại đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc và khu vực phụ cận. Sản phẩm trưng bày tại hội chợ đa dạng, gồm: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, thiết bị công nghệ và hàng tiêu dùng.
Ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình, cho biết hội chợ được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thành tựu của ngành công nghiệp, thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và mặt hàng đặc sản tiêu biểu.
Hội chợ cũng tạo cơ hội giao thương, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận thị trường, xúc tiến đầu tư, hợp tác và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả.
Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, hội chợ còn tổ chức các chương trình giao lưu kinh tế, ký kết hợp tác, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thu hút khách tham quan và mua sắm. Hoạt động này góp phần nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của sản phẩm Ninh Bình, khai thác hiệu quả các giá trị truyền thống, kỹ năng và tinh hoa sản xuất của người lao động địa phương.
Đồng thời, hội chợ là dịp để tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh, mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa theo tinh thần cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường bền vững.
08:39, 02/10/2025
08:56, 30/08/2025
Trong bối cảnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, doanh nghiệp cần chủ động tuân thủ pháp luật. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại ngày nay có thể giúp giám sát xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ người tiêu dùng ngay từ khâu mua sắm...
Trong 16 năm qua, đã có 41 nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh cùng hàng loạt công trình nghiên cứu vươn tầm quốc tế. Đó là những dấu ấn khẳng định vị thế của Chương trình "L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học"...
Các công cụ mua sắm tích hợp AI đã góp phần thúc đẩy làn sóng chi tiêu trực tuyến tại Mỹ, khi người tiêu dùng tránh xa các cửa hàng đông đúc và chuyển sang sử dụng chatbot AI để so sánh giá cả cũng như săn ưu đãi Black Friday...
Cuối năm luôn là “mùa cao điểm” của tiêu dùng, nhu cầu mua sắm tăng nhanh ở hầu hết nhóm hàng, từ thực phẩm, đồ uống đến may mặc. Trong đó, cách kích cầu tiêu dùng hiệu quả nhất là người tiêu dùng cảm thấy yên tâm về chất lượng hàng hóa…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: