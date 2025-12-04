Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc - Ninh Bình chính thức khai mạc

Với 150 gian hàng đến từ Ninh Bình và 100 gian hàng từ các tỉnh phía Bắc, hội chợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp xúc tiến liên kết chuỗi cung ứng, quảng bá thương hiệu và tăng cường tiêu thụ hàng hóa theo chiến lược “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Tối 3/12, Sở Công Thương Ninh Bình phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc - Ninh Bình năm 2025.

Hội chợ diễn ra từ ngày 3 đến 9/12/2025, với 250 gian hàng. Trong đó, 150 gian hàng thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã của Ninh Bình, 100 gian hàng còn lại đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc và khu vực phụ cận. Sản phẩm trưng bày tại hội chợ đa dạng, gồm: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, thiết bị công nghệ và hàng tiêu dùng.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Lê Dũng

Ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình, cho biết hội chợ được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thành tựu của ngành công nghiệp, thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và mặt hàng đặc sản tiêu biểu.

Hội chợ cũng tạo cơ hội giao thương, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận thị trường, xúc tiến đầu tư, hợp tác và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả.

Các sản phẩm đặc sản Ninh Bình được trưng bày đa dạng, bắt mắt

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, hội chợ còn tổ chức các chương trình giao lưu kinh tế, ký kết hợp tác, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thu hút khách tham quan và mua sắm. Hoạt động này góp phần nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của sản phẩm Ninh Bình, khai thác hiệu quả các giá trị truyền thống, kỹ năng và tinh hoa sản xuất của người lao động địa phương.

Đồng thời, hội chợ là dịp để tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh, mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa theo tinh thần cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường bền vững.