Hội chợ Mùa Thu 2025 khép lại, mở ra hành trình kết nối mới

Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Sự kiện khép lại một hành trình hội tụ, sáng tạo và kết nối, mở ra hướng đi mới trong xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa của Việt Nam.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 được tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11, là hoạt động quy mô quốc gia mở đầu cho chuỗi chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Với chủ đề “Kết nối Con người với Sản xuất, Kinh doanh”, hội chợ đã trở thành điểm hẹn lớn của doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức quốc tế, nơi khẳng định vai trò trung tâm của con người trong mọi hoạt động kinh tế – xã hội.

LAN TOẢ TINH THẦN NHÂN ÁI, KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH KẾT NỐI

Sự kiện quy tụ trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với 3.000 gian hàng trưng bày đa dạng nhóm sản phẩm chủ lực – từ công nghiệp, công nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng đến thương mại điện tử, công nghiệp văn hóa, dịch vụ và du lịch.

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu, góp phần tạo nên không gian giao thương quốc tế sôi động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất – 2025 - Ảnh: VGP

Không chỉ là nơi quảng bá, giới thiệu sản phẩm, Hội chợ còn tổ chức hơn 30 sự kiện chuyên đề như hội nghị, hội thảo, diễn đàn, lễ hội văn hóa, nghệ thuật, thu hút 100.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Gần 2.000 cuộc giao thương và hơn 100 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết, với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng – con số thể hiện hiệu quả thiết thực trong kết nối đầu tư và mở rộng thị trường.

Ban Tổ chức cho biết, Hội chợ Mùa Thu lần này đã xác lập 6 kỷ lục ấn tượng nhất: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Bên cạnh các hoạt động kinh tế, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là điểm sáng về tinh thần nhân ái, sẻ chia. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Chính phủ, Ban Tổ chức đã phát động chương trình “Mùa thu hy vọng – chia sẻ yêu thương” nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và miền núi phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Sau 10 ngày, chương trình đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng tiền quyên góp ngay tại hội chợ. Cùng với đó, tính đến thời điểm bế mạc, tổng số tiền ủng hộ được huy động thông qua các hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng đã đạt 316 tỷ đồng, thể hiện tinh thần “phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội”.

Theo Ban Tổ chức, Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước - Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đã góp phần làm nên thành công của Hội chợ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh sự kiện không chỉ là diễn đàn xúc tiến đầu tư – thương mại, mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, khẳng định con người là trung tâm, chủ thể và động lực của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Hội chợ cũng là lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật, nơi lan tỏa giá trị cốt lõi: phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người.

TỪ THÀNH CÔNG HỘI CHỢ MÙA THU – HƯỚNG HỘI CHỢ MÙA XUÂN 2026

Theo Thủ tướng, Hội chợ Mùa Thu 2025 là một “hành trình trải nghiệm xuyên Việt”, nơi mỗi gian hàng là một “mảnh ghép văn hóa” kể câu chuyện đặc trưng của từng địa phương và con người Việt Nam. Từ sản phẩm công nghệ cao, năng lượng xanh, hàng thủ công mỹ nghệ, đến đặc sản vùng miền – tất cả tạo nên bức tranh sinh động về sức sống hàng hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc- Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định thành công của Hội chợ là minh chứng cho sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam – một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu tiềm năng với nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời, đây còn là biểu trưng của tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và niềm tin vào tương lai của dân tộc Việt Nam.

“Đây là thành công đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần: Đảng lãnh đạo – Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp tiên phong – Công tư đồng hành – Nhân dân đồng tình – Quốc tế ủng hộ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hội chợ Mùa Thu 2025 khép lại với những con số ấn tượng và cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định khả năng tổ chức chuyên nghiệp, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Ban Tổ chức đã vinh danh 30 doanh nghiệp, tổ chức có gian hàng và không gian trưng bày tiêu biểu, đồng thời trao – tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung, miền núi phía Bắc theo phát động của Thủ tướng tại lễ khai mạc.

Nhắc lại tình hình khó khăn của người dân vùng thiên tai, Thủ tướng tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, tiếp tục ủng hộ, sẻ chia để giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cho biết hiện đồng bào các tỉnh miền Trung đang tiếp tục phải đối mặt với cơn bão số 13 đang mạnh lên trên Biển Đông. Trong bối cảnh đó, sự chung tay của cả nước là nguồn động viên to lớn để người dân vùng khó khăn kiên cường vượt qua thử thách.

Để tiếp tục phát huy kết quả tích cực, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất – 2026.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu phát huy các cơ hội và cam kết hình thành tại hội chợ; chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao chứng nhận vinh danh 30 tổ chức, doanh nghiệp có "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại Hội chợ - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh, khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hỗ trợ kịp thời đồng bào vùng thiên tai.

Các đối tác và tổ chức quốc tế được khuyến khích đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển xanh và bền vững – cùng mở rộng không gian hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung.

Nhấn mạnh ý nghĩa của kết nối và sáng tạo, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng những ý tưởng, sản phẩm và tinh thần hợp tác được khởi nguồn từ Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ tiếp tục được vun đắp, mở rộng, trở thành nguồn lực mới cho tăng trưởng và hội nhập của đất nước.

Thành công của Hội chợ, theo Thủ tướng, không chỉ ghi dấu một sự kiện kinh tế – văn hóa quy mô lớn, mà còn mở ra một hành trình kết nối mới, thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển; hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.