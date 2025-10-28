“Săn” tour ưu đãi tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Hội chợ Mùa Thu 2025 đã khai mạc tối ngày 25/10 và sẽ diễn ra đến ngày 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Hội chợ mang đến cơ hội tham quan mua sắm, trải nghiệm những sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn…

Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi trưng bày - mua sắm hàng Việt chất lượng cao, mà còn là không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật của 34 tỉnh, thành phố.

Đây cũng là sự kiện kinh tế - văn hóa cấp quốc gia, hướng tới thúc đẩy tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tạo cầu nối giao thương, đầu tư và hội nhập quốc tế.

Cùng với doanh nghiệp tiêu dùng và văn hóa, các doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng Hội chợ Mùa Thu 2025 là cơ hội vàng dịp cuối năm của ngành du lịch, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hợp tác quốc tế và giúp công chúng tiếp cận với các sản phẩm du lịch trong nước, du lịch nước ngoài với chất lượng tốt nhất.

Nắm bắt cơ hội này, Công ty Vietravel mang đến Hội chợ Mùa Thu 2025 nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như 1.000 e-voucher giảm giá trực tiếp, trị giá lên đến 1.000.000 đồng, dành cho khách hàng đăng ký tour trong thời gian từ 25/10 - 4/11/2025. Chương trình áp dụng cho toàn bộ sản phẩm tour trong và ngoài nước, bao gồm các hành trình du lịch mùa thu đông, dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Những sản phẩm đang được khách hàng quan tâm hiện nay là combo du lịch Phú Quốc tặng vé cáp treo Hòn Thơm, hành trình Sa Pa – săn mây Fansipan; chùm tour miền Trung với các vùng biển Quy Nhơn – Nha Trang – Phú Yên hoặc lên cao nguyên Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum...

Ngoài ra, Vietravel trao tặng 500 phần quà giá trị bao gồm tour du lịch Trung Quốc, bếp điện từ, bộ nồi inox, ấm siêu tốc... với các chương trình quay số được tổ chức tại gian hàng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Trong khi đó, Flamingo Redtours mang đến Hội chợ Mùa Thu 2025 loạt ưu đãi như giảm tới 30% các kỳ nghỉ trong hệ sinh thái Flamingo bao gồm Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Resort, Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Heritage Onsen & Resort. Doanh nghiệp còn trao tặng 10.000 voucher du lịch trị giá từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng, cùng loạt quà tặng lưu niệm.

Tại hội chợ, Saigontourist dành tặng chương trình giảm giá tour từ 1 - 2 triệu đồng/người. Các tour giảm 2 triệu đồng gồm Mỹ (Bờ Đông - Tây) 10 ngày giá 113,8 triệu đồng, Ý - Thụy Sĩ - Pháp 10 ngày giá 104,8 triệu đồng, Nhật Bản 6 ngày từ 66,9 triệu đồng; giảm 1 triệu đồng áp dụng cho tour Ai Cập 8 ngày từ 65 triệu đồng…

Trong khi đó, khách hàng khi đăng ký tour tại gian hàng BestPrice Travel trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ được hưởng mức ưu đãi lên đến 5.000.000 đồng. Cùng với đó là nhiều tour giảm giá hấp dẫn như Nhật Bản ngắm lá đỏ 5 ngày 4 đêm còn 28,99 triệu đồng (giảm 5 triệu đồng); Trung Quốc - Hàng Châu - Ô Trấn 5 ngày 4 đêm còn 9,99 triệu đồng (giảm 3 triệu đồng); Thái Lan 5 ngày 4 đêm giá 6,69 triệu đồng (giảm 1,5 triệu đồng)…

Ngoài ra, gian hàng của Tràng An Travel cũng thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ ngày đầu. Tràng An Travel mang đến cho du khách những ưu đãi đặc biệt với các tuyến du lịch đa dạng, bao gồm các tour nội địa như Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Hạ Long, Sa Pa và các tour quốc tế như châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng tại các resort, khách sạn 4 - 5 sao ở Đà Nẵng và Phú Quốc.

Song song với các doanh nghiệp, gian hàng du lịch của các địa phương tại Hội chợ Mùa Thu 2025 cũng được thiết kế nổi bật, hấp dẫn. Các hoạt động thu hút, kích cầu du lịch được các địa phương chủ động triển khai hết sức đa dạng.

Tiêu biểu có thể kể đến tỉnh An Giang. Gian hàng địa phương này tích cực quảng bá các khu, điểm du lịch và dịch vụ du lịch tiêu biểu như: Rừng tràm Trà Sư, khu du lịch và cáp treo Núi Cấm, khu tham quan điện Mặt Trời An Hảo...

Các doanh nghiệp du lịch tỉnh An Giang, trong đó có nhiều doanh nghiệp từ Phú Quốc, tích cực giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới đã và đang làm thay đổi diện mạo mới của du lịch An Giang. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh kích cầu du lịch, tiến đến phục hồi và tiếp tục phát triển du lịch địa phương trong thời gian tới.

Tương tự, gian hàng của tỉnh Đồng Nai với chủ đề “Đồng Nai xanh – trọn vẹn một hành trình”, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và điểm đến đặc trưng của tỉnh. Lần này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã ứng dụng công nghệ 3D, 4D và thực tế ảo (VR) để giúp du khách trải nghiệm không gian du lịch sinh động, chân thực.

Bước vào gian hàng Thái Nguyên, du khách dễ dàng nhận ra hương thơm thoang thoảng của chè Tân Cương - niềm tự hào của người dân nơi đây. Các sản phẩm Thái Nguyên tham gia Hội chợ Mùa Thu năm nay đều là những sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, thể hiện chất lượng, uy tín và tiềm năng phát triển thương hiệu. Tại khu vực trải nghiệm, du khách sẽ được thưởng thức, trò chuyện với nghệ nhân và nghe về hành trình làm nghề…

Sự tham gia sôi động của các doanh nghiệp lữ hành và địa phương tại Hội chợ Mùa Thu 2025 mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó còn khẳng định sức sống mạnh mẽ của ngành du lịch, sẵn sàng bứt phá trong mùa cao điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch HĐQT công ty Flamingo Redtours, chia sẻ: "Hội chợ Mùa Thu 2025 được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa - thương mại - du lịch có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện không chỉ là cầu nối giao thương, tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài ngành trao đổi, hợp tác, mở rộng thị trường, mà còn là dịp để doanh nghiệp giới thiệu các xu hướng du lịch mới, sản phẩm đặc sắc và chương trình kích cầu hấp dẫn đến đông đảo du khách”.

Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút sự tham gia của hơn 3.000 gian hàng từ các doanh nghiệp, địa phương, và các cơ quan, tổ chức trên toàn quốc. Đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh những thành tựu kinh tế, văn hóa của Việt Nam trong suốt 40 năm đổi mới, mà còn khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.