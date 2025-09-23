Thời trang Việt tiếp tục kể câu chuyện bản sắc

Tiếp cận các ngôi sao, tỏa sáng bằng tài năng tại các sàn diễn quốc tế hay kiên trì giới thiệu sản phẩm đến các đại lý bán lẻ... Đó là những lựa chọn khác nhau của các nhà thiết kế để đưa thời trang Việt ra thế giới…

Các tuần lễ thời trang Việt Nam đang thực hiện sứ mệnh là cầu nối đưa xu hướng thời trang thế giới hội nhập về Việt Nam. Ở chiều ngược lại, việc các nhà thiết kế mang bộ sưu tập tham gia trình diễn tại các tuần lễ thời trang quốc tế đem lại lợi ích cho từng thương hiệu cũng như tôn vinh bản sắc văn hóa quốc gia.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hơn 10 năm qua, thời trang Việt nỗ lực vươn ra thế giới. 10 năm tới đây sẽ là lúc thời trang Việt định hình vị thế riêng của mình trên bản đồ công nghiệp thời trang quốc tế. Không còn là một điểm đến gia công, mà như một quốc gia có ngành công nghiệp thời trang mang dấu ấn riêng biệt, đậm đà bản sắc văn hóa. Để làm được điều này, các nhà thiết kế đang kiên định theo đuổi thời trang bền vững, từ sử dụng chất liệu tái chế đến gìn giữ yếu tố văn hóa trong từng thiết kế.

“ETERNAL RIVER” – LA PHẠM

Mới đây nhất, nhà thiết kế La Phạm (Phạm Ngọc Anh) vừa giới thiệu bộ sưu tập “Eternal River” tại Tuần lễ Thời trang New York Xuân – Hè 2026. Đây là lần thứ ba nhà thiết kế này góp mặt ở một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, sau các lần ra mắt ở London và Paris.

Lấy cảm hứng từ sông Hồng, “Eternal River” khắc họa vòng tuần hoàn bất tận của nước: mềm mại nhưng bền bỉ, liên tục tái sinh. Bảng màu gợi nhịp điệu của sông, từ xanh lục trong trẻo đến xanh thẫm như sông băng, cùng đường cắt may uyển chuyển và họa tiết gợn sóng. Những chi tiết xếp nếp, họa tiết thủ công mô phỏng dòng chảy, kết hợp cùng cấu trúc vững chãi của trang phục...

Bộ sưu tập khai thác sự phong phú của các chất liệu thủ công truyền thống Việt Nam. Lụa Bảo Lộc – nổi tiếng với độ óng mượt – và thổ cẩm sáp ong Pà Cò của đồng bào vùng cao được đưa lên sàn diễn quốc tế, minh chứng cho sức sống bền bỉ của làng nghề. Túi lục bình Nga Sơn, vải tự nhiên và trang sức tái chế từ vải vụn cũng được khéo léo đưa vào, vừa gợi nét mộc mạc vừa thể hiện tinh thần sáng tạo.

Kỹ thuật thủ công kết hợp cùng tư duy thiết kế đương đại đã giúp các thiết kế khẳng định tinh thần "zero waste" và làm nổi bật vẻ đẹp của thời trang Việt. Sự kiện này đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng nghệ nhân trong việc giữ gìn và phát huy làng nghề thủ công. Từ đó mở ra một hướng đi bền vững: vừa bảo tồn di sản, vừa đưa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

“STAIRWAY TO HEAVEN” – HÀ LINH THƯ

Với mong muốn lan tỏa tinh thần Á Đông đến bạn bè quốc tế, nhà thiết kế Hà Linh Thư sẽ tổ chức show diễn riêng giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture Xuân - Hè 2026 mang tên “Stairway to Heaven”. Sự kiện diễn ra vào ngày 1/10 tại khách sạn lịch sử Hotel Le Marois (Paris), trong khuôn khổ Paris Fashion Air.

Lần trở lại này, nhà thiết kế thời trang Việt Nam giới thiệu bộ sưu tập “Nấc thang lên thiên đường”, lấy cảm hứng từ ca khúc kinh điển của ban nhạc rock Led Zeppelin. “Sự trừu tượng của bài hát cũng chính là sự trừu tượng của thời trang,” Hà Linh Thư chia sẻ.

Đúng như tên gọi, “Stairway to Heaven” gồm 30 thiết kế Couture dẫn dắt giới mộ điệu bước vào một “khu vườn địa đàng” rực rỡ. Bảng màu được xử lý theo nhịp điệu cảm xúc: khởi đầu với các tông mạnh mẽ như đỏ, vàng, cam, xanh lá; dần chuyển sang gam trầm ấm nâu, đen. Ẩn hiện trong “khu vườn” ấy là hình ảnh con rắn – biểu tượng của sự cám dỗ. Xen kẽ còn có hoa thược dược, hoa đào – hình tượng văn hóa phương Đông, được khai thác bằng kỹ thuật thêu và xử lý chất liệu tinh tế.

Ở bộ sưu tập này, thương hiệu thời trang Việt tiếp tục tôn vinh nhung và lụa, cùng kỹ thuật thêu tay truyền thống, thêu 3D và đính kết thủ công. Kết quả là những thiết kế vừa mang sắc thái huyền ảo, siêu thực, vừa kết hợp phom dáng hiện đại, cắt cúp phi tuyến tính, đem đến vẻ đẹp nữ tính, phóng khoáng.

Theo kế hoạch, Hà Linh Thư cùng ê-kíp sẽ có mặt tại Paris từ cuối tháng 9 để chuẩn bị cho show diễn. Lần này, nhà thiết kế sẽ tuyển chọn hoàn toàn dàn người mẫu quốc tế. Đặc biệt, vị trí vedette được “chọn mặt gửi vàng” cho Tú Anh – Quán quân The Face 2022.

BST “LACQUER” – PHAN ĐĂNG HOÀNG

Năm 2024, Phan Đăng Hoàng là cái tên nổi bật trong làng thời trang Việt khi lần đầu tiên trình làng thương hiệu cá nhân tại Milano Fashion Week - một trong bốn kinh đô thời trang lớn của thế giới.

Tiếp nối thành công, Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 vinh dự được mời tham dự trình diễn bộ sưu tập mới tại Milano Fashion Week 2026 vào ngày 28/9/2025 tới đây. Lần này, anh sẽ đem đến bộ sưu tập mang tên “Lacquer”, lấy cảm hứng từ tranh vẽ của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Đây là họa sĩ được biết tới là bậc thầy tiên phong đưa sơn mài truyền thống vào hội họa.

Nhà thiết kế sinh năm 2000 cho biết, “Lacquer” bao gồm 30 thiết kế khởi sinh từ những hình khối mỹ thuật cơ bản nhất, cộng hưởng với chất lượng, kỹ thuật dựng phức tạp để cùng kể câu chuyện “có tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu”.

Từng chi tiết, lớp vải như những lớp sơn lặng lẽ phủ lên nhau nhiều lần, nhiều công đoạn để tạo nên một thành phẩm vừa lấp lánh ánh sáng, vừa giữ lại được chiều sâu thẩm mỹ như một bức tranh sơn mài cổ điển.

Ngoài ý tưởng, hầu hết các tác phẩm lần này đều được Phan Đăng Hoàng sử dụng kỹ thuật cắt may thủ công. Các chất liệu mà nhà thiết kế sử dụng cũng đa phần là chất liệu truyền thống của thời trang Việt. Về tên chủ đề, NTK Phan Đăng Hoàng cho biết cách phát âm “Lacquer” có nét tương đồng với từ “Lá cờ”.

Ngoài ra, ý tưởng thiết kế cũng khai thác về con người, cảnh đẹp của Việt Nam, màu sắc của bộ sưu tập cũng sẽ có gam màu chủ đạo là đỏ và vàng…

Những thiết kế lấy cảm hứng từ thủ công mỹ nghệ Việt của NTK Thanh Hương Bùi cũng sẽ xuất hiện tại Shanghai Fashion Week Xuân - Hè 2026.

Thực tế cho thấy, việc chuyển hướng đến các sàn diễn quốc tế như Milan, Paris hay New York Fashion Week thể hiện tâm thế hội nhập toàn cầu của thời trang Việt. Các thương hiệu không ngừng mở rộng thị trường và khẳng định dấu ấn “made in Vietnam” trên bản đồ thời trang thế giới.

Hành trình này cũng ẩn trong đó chiến lược văn hóa và kinh tế: các nhà thiết kế Việt giới thiệu chất liệu bản địa, kỹ thuật thủ công và quy trình sản xuất truyền thống, biến di sản thành ngôn ngữ thiết kế đương đại. Việc sử dụng lụa, thổ cẩm và kỹ thuật may thủ công cũng tạo lợi thế cạnh tranh về tính xác thực, bền vững và khả năng ứng dụng.

Khi chất liệu và kỹ thuật truyền thống được đặt trong bối cảnh quốc tế, "made in Vietnam" không còn là nhãn mác địa lý mà trở thành biểu tượng sáng tạo, bản sắc và đổi mới. Thời trang Việt vì thế không chỉ trình diễn, mà tham gia đối thoại toàn cầu với tự tin, kiên định bản sắc và khát vọng hội nhập.