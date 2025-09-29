Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tại 2 mỏ than Quảng Ninh

Hằng Anh

29/09/2025, 18:02

Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đã nhất trí thông qua trữ lượng than dự tính sau thăm dò đối với 2 mỏ than ở Quảng Ninh là mỏ Đông Lộ Trí (hơn 36,7 triệu tấn) và mỏ than Nam Tràng Bạch (trên 8,8 triệu tấn)...

Hoạt động khai thác than.
Hoạt động khai thác than.

Ngày 29/9 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đối với hai mỏ than Đông Lộ Trí (phường Cẩm Phả và phường Cửa Ông) và Nam Tràng Bạch (phường Hoàng Quế), tỉnh Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, đơn vị tư vấn cho biết đề án thăm dò khoáng sản than mỏ Đông Lộ Trí được thiết kế với 44 lỗ khoan, mục tiêu nâng cấp tài nguyên từ cấp 333 lên trữ lượng 122 đối với một số vỉa than chính, đồng thời đánh giá phần than còn lại sau khai thác hầm lò.

Kết quả dự tính trữ lượng than sau thăm dò đạt trên 24,8 triệu tấn. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn dự tính trữ lượng than còn lại khu vực đã khai thác hầm lò đạt hơn 11,9 triệu tấn.

Đối với đề án thăm dò khoáng sản than mỏ Nam Tràng Bạch, diện tích nghiên cứu 92,99 ha, độ sâu thăm dò đến mức -400m. Kết quả dự tính trữ lượng và tài nguyên than khu mỏ Nam Tràng Bạch sau thăm dò là hơn 8,8 triệu tấn.

Đây là cơ sở quan trọng để chuẩn bị dự án khai thác lộ thiên và hầm lò theo Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo, bổ sung các nội dung về phương pháp thăm dò và biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Ông cũng lưu ý đánh giá kỹ hơn khả năng khai thác, thu hồi, tránh tổn thất tài nguyên, đặc biệt với khu vực đã từng khai thác hầm lò tại Đông Lộ Trí. Bên cạnh đó, làm rõ hơn hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của phương án thăm dò để đảm bảo tính khả thi khi triển khai dự án khai thác sau này.

Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn theo 3 tiêu chí

14:37, 04/09/2025

Cơ chế đặc thù về khoáng sản chỉ áp dụng cho công trình đặc biệt

09:15, 04/09/2025

Cơ chế đặc thù về khoáng sản chỉ áp dụng cho công trình đặc biệt

Quy định mới về khai thác, tận thu, thu hồi khoáng sản và đóng cửa mỏ

11:20, 12/08/2025

Quy định mới về khai thác, tận thu, thu hồi khoáng sản và đóng cửa mỏ

Từ khóa:

Hội đồng thẩm định khai thác than khoáng sản Kinh tế xanh mỏ quảng ninh than trữ lượng than

Đọc thêm

Khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khoảng 3,4 triệu khách hàng

Khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khoảng 3,4 triệu khách hàng

Do ảnh hưởng bởi bão số 10, đến chiều 29/9 đã có tổng cộng khoảng 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện thuộc nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện...

EU áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng của Việt Nam

EU áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng của Việt Nam

Ủy ban châu Âu vừa chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, với mức thuế 12,1%...

DHG Pharma giữ vững vị thế Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 14 năm liền

DHG Pharma giữ vững vị thế Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 14 năm liền

Ngày 27/9/2025, tại Hội nghị Quản trị doanh nghiệp 2025 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, DHG Pharma tiếp tục được vinh danh là 1 trong 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025, Top 5 công ty được vinh danh 14 năm liên tiếp, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng dược nội địa lớn nhất cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi 8 tháng năm 2025 đạt cao nhất trong 5 năm

Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi 8 tháng năm 2025 đạt cao nhất trong 5 năm

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, 8 tháng năm 2025, xuất khẩu cá rô phi (trong đó bao gồm cả cá diêu hồng) đạt hơn 63 triệu USD, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt qua kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong suốt 5 năm trở lại đây, kể từ năm 2020.

Ninh Bình: 6 người chết, nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng do bão

Ninh Bình: 6 người chết, nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng do bão

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình cho biết, bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tính đến sáng 29/9, sơ bộ ghi nhận đã có 6 người chết và 7 người bị thương. Đặc biệt, kè đê biển Hải Thịnh tại vị trí K25+570 bị sạt sập diện tích lớn, có thể đe doạ nước biển tràn khu dân cư…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Doanh nghiệp

2

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Dân sinh

3

Khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khoảng 3,4 triệu khách hàng

Thị trường

4

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

Chứng khoán

5

Đề xuất Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy