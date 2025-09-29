Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tại 2 mỏ than Quảng Ninh

Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đã nhất trí thông qua trữ lượng than dự tính sau thăm dò đối với 2 mỏ than ở Quảng Ninh là mỏ Đông Lộ Trí (hơn 36,7 triệu tấn) và mỏ than Nam Tràng Bạch (trên 8,8 triệu tấn)...

Ngày 29/9 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đối với hai mỏ than Đông Lộ Trí (phường Cẩm Phả và phường Cửa Ông) và Nam Tràng Bạch (phường Hoàng Quế), tỉnh Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, đơn vị tư vấn cho biết đề án thăm dò khoáng sản than mỏ Đông Lộ Trí được thiết kế với 44 lỗ khoan, mục tiêu nâng cấp tài nguyên từ cấp 333 lên trữ lượng 122 đối với một số vỉa than chính, đồng thời đánh giá phần than còn lại sau khai thác hầm lò.

Kết quả dự tính trữ lượng than sau thăm dò đạt trên 24,8 triệu tấn. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn dự tính trữ lượng than còn lại khu vực đã khai thác hầm lò đạt hơn 11,9 triệu tấn.

Đối với đề án thăm dò khoáng sản than mỏ Nam Tràng Bạch, diện tích nghiên cứu 92,99 ha, độ sâu thăm dò đến mức -400m. Kết quả dự tính trữ lượng và tài nguyên than khu mỏ Nam Tràng Bạch sau thăm dò là hơn 8,8 triệu tấn.

Đây là cơ sở quan trọng để chuẩn bị dự án khai thác lộ thiên và hầm lò theo Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo, bổ sung các nội dung về phương pháp thăm dò và biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Ông cũng lưu ý đánh giá kỹ hơn khả năng khai thác, thu hồi, tránh tổn thất tài nguyên, đặc biệt với khu vực đã từng khai thác hầm lò tại Đông Lộ Trí. Bên cạnh đó, làm rõ hơn hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của phương án thăm dò để đảm bảo tính khả thi khi triển khai dự án khai thác sau này.