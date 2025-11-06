Thứ Năm, 06/11/2025

Hội nghị Trung ương 14: Chuẩn bị nhân sự, hoàn thiện báo cáo trình Đại hội XIV của Đảng

Lý Hà

06/11/2025, 18:25

Hội nghị Trung ương lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng khác...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhân Dân
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/11/2025 đến ngày 6/11/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận, cho ý kiến về công tác Đại hội XIV của Đảng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1. Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thống nhất nhận định: Nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều khó khăn, thách thức cả từ bên ngoài và bên trong, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đột phá về tư duy, tầm nhìn chiến lược, có nhiều cách làm mới, nhất là từ tháng 8/2024 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, gương mẫu, trí tuệ, bám sát, kiên định quan điểm, đường lối, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn… tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt nhiều kết quả rất quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực: nhiều chủ trương lớn được thể chế hóa, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều quyết sách mang tính đột phá được triển khai, trong đó, điểm nhấn là chủ trương quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo; cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đột phá về khoa học công nghệ, đối mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Hội nghị lần thứ 14﻿ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc.
Hội nghị lần thứ 14﻿ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng. Việc kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng có nhiều đổi mới, nhất là trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng và trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ rõ nguyên nhân và thảo luận kỹ lưỡng các phương hướng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu ra.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

2. Về giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (tái cử và tham gia lần đầu)

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công tâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết thống nhất về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu). Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt hệ trọng, cốt lõi của cốt lõi, liên quan thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả đo đếm được; có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV của Đảng và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhân Dân
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (tái cử và tham gia lần đầu) để báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và trình Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu cử theo quy định.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV để trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định.

4. Về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định: Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhất là giai đoạn từ năm 2024 đến nay, chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, đã được sắp xếp tinh gọn hơn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian, chuyển hệ thống chính trị từ “cồng kềnh-phân tán” sang “tinh gọn-liên thông-hiệu lực-hiệu quả”; chuyển từ tư duy “quản lý theo đầu mối hành chính” sang “quản trị theo chức năng-kết quả”, nhất là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Chấp hành Trung ương tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị thực tiễn của việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; khẳng định triển khai những bài học kinh nghiệm theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, liên thông 3 cấp sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn-minh bạch-hiệu quả, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhân Dân
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo, ban hành Kết luận và tiếp tục tổ chức thực hiện.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khoá XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các Báo cáo, ban hành Kết luận và tiếp tục tổ chức thực hiện.

6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

7. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch (Thường trực) Quốc hội khoá XV và Chánh án Toà án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV bầu theo quy định

8. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến các Báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14 và dự kiến một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 14 đến Hội nghị Trung ương 15.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, đất nước và Nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc của đơn vị, địa phương, trước mắt là khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống bão, lũ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2025 và các mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIII; tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Từ khóa:

chính quyền địa phương 2 cấp Đại hội XIV của Đảng Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII Nghị quyết số 18-NQ/TW nhân sự khóa XIV

Chủ đề:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

