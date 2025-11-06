Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII

06/11/2025, 16:16

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo về ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 14.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

1. Sáng 6/11/2025, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành nội dung thảo luận; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.

Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ chiều 5/11/2025. Qua các phiên thảo luận, đã có 220 lượt ý kiến Trung ương góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

13:54, 06/11/2025

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

11:52, 06/11/2025

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khóa  XIII

19:45, 05/11/2025

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khóa  XIII

Từ khóa:

Đại hội XIV của Đảng Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức bộ máy chính trị

Đọc thêm

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (5–6/11/2025), Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ lớn

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ lớn

Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh của bão số 13, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

VnEconomy xin trân trọng giới toàn văn Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm!

Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 13

Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 13

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5/11/2025 yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Chiều 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 51, cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực đất đai, giáo dục và dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi)...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Thế giới

Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

eMagazine

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

Vai trò quan trọng của đất hiếm trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Vai trò quan trọng của đất hiếm trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Cất cánh” cùng khát vọng Việt Nam - Ấn Độ: Hành trình khởi nghiệp xuyên biên giới

Doanh nghiệp

2

TUTA “bắt tay” với 21 đối tác chiến lược tại dự án biểu tượng

Bất động sản

3

10 tháng năm 2025: Gần 256.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, vốn bổ sung tăng mạnh

Đầu tư

4

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025

Dân sinh

5

5 sân bay tạm ngừng hoạt động để ứng phó bão Kalmaegi

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy