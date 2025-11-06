Ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo về ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 14.
1. Sáng 6/11/2025, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành nội dung thảo luận; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.
Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ chiều 5/11/2025. Qua các phiên thảo luận, đã có 220 lượt ý kiến Trung ương góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Trung ương, xin ý kiến Trung ương về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (5–6/11/2025), Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.
Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh của bão số 13, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
VnEconomy xin trân trọng giới toàn văn Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm!
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5/11/2025 yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: