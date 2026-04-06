Hôm nay, bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Hà Lê

06/04/2026, 08:05

Sáng 6/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ 2026–2031...

Một kỳ họp Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội
Một kỳ họp Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội

Trước phiên khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các đoàn đại biểu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Theo chương trình, 8 giờ ngày 6/4, phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp; tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

Tại phiên khai mạc, Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội xem xét, quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI; thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết liên quan bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức; nội dung được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Trong phiên họp chiều 6/4, Quốc hội tiếp tục quy trình bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín; sau đó biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu cử.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI họp phiên thứ nhất để chuẩn bị nhân sự trình Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu các chức danh nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu kín; sau đó xem xét, thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Cuối phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp để quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban và các Ủy viên theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày chủ nhật 5/4/2026, Quốc hội đã họp phiên trù bị. Từ 9 giờ, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn.

Từ 14 giờ, Quốc hội họp tại hội trường, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là 11 ngày, chia thành hai đợt (đợt 1 từ ngày 6-12/4; đợt 2 từ ngày 20-23/4 và dự phòng ngày 24/4 và 25/4).

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình

Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo theo diễn biến thị trường

Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo theo diễn biến thị trường

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng trong "gió ngược", kiên định mục tiêu hai con số

CPI tháng 3/2026 lập đỉnh 5 năm do sức ép từ năng lượng và vận tải

CPI tháng 3/2026 lập đỉnh 5 năm do sức ép từ năng lượng và vận tải

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Multimedia

