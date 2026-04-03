Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình

Chiều ngày 3/4, tại họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại diện các cơ quan của Quốc hội cho biết công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, với 39 chức danh trình Quốc hội bầu, phê chuẩn theo thẩm quyền...

Thông tin tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên khẳng định công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất được tiến hành bài bản, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH 39 CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA NHÀ NƯỚC

Theo đó, Bộ Chính trị đã xây dựng phương án tổng thể về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến; trên cơ sở đó hoàn thiện, trình Quốc hội quyết định theo đúng thẩm quyền.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu các chức danh trực tiếp gồm: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quang cảnh họp báo.

Đồng thời, Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc Chính phủ bao gồm: các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ cùng một số chức danh khác thuộc thẩm quyền.

Như vậy, tổng số lượng nhân sự được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, đảm bảo kiện toàn đồng bộ các thiết chế theo nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết đây là một trong những nội dung trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

TRÌNH QUỐC HỘI CÁC NGHỊ QUYẾT LỚN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2026-2030

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về những nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ được xem xét tại Kỳ họp lần này, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết Quốc hội sẽ xem xét thông qua các nghị quyết hết sức quan trọng liên quan đến: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trả lời báo chí.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, các nghị quyết này nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ hai, làm cơ sở để Quốc hội quyết định các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ thảo luận các nội dung liên quan đến mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Về điều hành chính sách, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, quyết định một số giải pháp trọng tâm về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, trong đó tập trung quản lý ngân sách nhà nước hiệu lực, hiệu quả; cải cách chính sách thuế để mở rộng nguồn thu, tạo dư địa tài khóa; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.