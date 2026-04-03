Trang chủ Tiêu điểm

Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Lý Hà

03/04/2026, 17:26

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ quyết định công tác tổ chức, nhân sự, trong đó bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; quyết định các “khung” phát triển và thông qua 8 luật quan trọng...

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chiều ngày 3/4/2026, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Với hơn 76 triệu cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,7%, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và cơ bản đủ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất khóa XVI là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ, có ý nghĩa định hướng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới, gắn với yêu cầu tiếp tục đổi mới thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trọng tâm nhiệm kỳ là xây dựng Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại, từng bước vận hành trên nền tảng số, đồng thời mở rộng dân chủ, bảo đảm ý kiến của nhân dân được tiếp nhận đầy đủ trong quá trình hoạch định chính sách.

Thông tin tóm tắt về dự kiến chương trình Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết Kỳ họp họp phiên trù bị chiều ngày 5/4/2026, khai mạc ngày 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4/2026, với tổng thời gian làm việc khoảng 11 ngày, chia làm hai đợt.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết; quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời nghiên cứu 9 nhóm báo cáo do các cơ quan gửi tới. Riêng công tác tổ chức, nhân sự dự kiến chiếm khoảng 2,5 ngày làm việc.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua các “khung” phát triển của nhiệm kỳ mới như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính – ngân sách quốc gia 5 năm, làm nền tảng triển khai trong những năm tiếp theo. Một số dự án luật, nghị quyết có tính cấp bách sẽ được trình, xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.

Theo dự kiến, tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ phát biểu. Quốc hội cũng tiến hành bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan tư pháp; quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Về lập pháp, Kỳ họp xem xét, thông qua 8 dự án luật gồm các luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến hộ tịch, Thủ đô, tiếp cận thông tin, tín ngưỡng tôn giáo, công chứng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trợ giúp pháp lý, thi đua khen thưởng; cùng nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Văn phòng Quốc hội cho biết công tác chuẩn bị Kỳ họp đã được tiến hành kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phục vụ yêu cầu triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Kỳ họp họp phiên trù bị chiều ngày 5/4/2026, khai mạc sáng 6/4/2026, dự kiến bế mạc ngày 23/4/2026 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1: từ ngày 6 - 12/4; đợt 2: từ ngày 20 - 23/4/2026 và dự phòng ngày 24 và 25/4/2026).

Theo dự kiến, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Trong đó, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy nhân sự.

Thông qua Đề án "Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật"

Quốc hội dự kiến giám sát cải cách thủ tục hành chính, an toàn thực phẩm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

