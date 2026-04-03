Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ quyết định công tác tổ chức, nhân sự, trong đó bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; quyết định các “khung” phát triển và thông qua 8 luật quan trọng...

Chiều ngày 3/4/2026, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Với hơn 76 triệu cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,7%, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và cơ bản đủ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất khóa XVI là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ, có ý nghĩa định hướng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới, gắn với yêu cầu tiếp tục đổi mới thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trọng tâm nhiệm kỳ là xây dựng Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại, từng bước vận hành trên nền tảng số, đồng thời mở rộng dân chủ, bảo đảm ý kiến của nhân dân được tiếp nhận đầy đủ trong quá trình hoạch định chính sách.

Thông tin tóm tắt về dự kiến chương trình Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết Kỳ họp họp phiên trù bị chiều ngày 5/4/2026, khai mạc ngày 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4/2026, với tổng thời gian làm việc khoảng 11 ngày, chia làm hai đợt.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết; quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời nghiên cứu 9 nhóm báo cáo do các cơ quan gửi tới. Riêng công tác tổ chức, nhân sự dự kiến chiếm khoảng 2,5 ngày làm việc.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua các “khung” phát triển của nhiệm kỳ mới như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính – ngân sách quốc gia 5 năm, làm nền tảng triển khai trong những năm tiếp theo. Một số dự án luật, nghị quyết có tính cấp bách sẽ được trình, xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.

Theo dự kiến, tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ phát biểu. Quốc hội cũng tiến hành bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan tư pháp; quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Về lập pháp, Kỳ họp xem xét, thông qua 8 dự án luật gồm các luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến hộ tịch, Thủ đô, tiếp cận thông tin, tín ngưỡng tôn giáo, công chứng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trợ giúp pháp lý, thi đua khen thưởng; cùng nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Văn phòng Quốc hội cho biết công tác chuẩn bị Kỳ họp đã được tiến hành kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phục vụ yêu cầu triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.