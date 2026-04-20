Trang chủ Tiêu điểm

Hôm nay Quốc hội thảo luận nhiều nội dung lớn về thể chế, kinh tế - xã hội

Hà Lê

20/04/2026, 07:16

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 20/4, Quốc hội xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng và thảo luận về kết quả, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các mục tiêu quốc gia.

Đợt 1 của Kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 20/4, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung này.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026–2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2025, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới, đưa quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới. Lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ, lãi suất cơ bản ổn định. An sinh xã hội đạt nhiều kết quả, với hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ; trên 102.000 căn nhà ở xã hội được xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%.

Trong những tháng đầu năm 2026, dù bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tích cực. GDP ước tăng 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trên 10%; CPI bình quân được kiểm soát ở mức 3,51%; thu ngân sách 3 tháng ước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%; vốn FDI đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9,1%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23%.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Chính phủ quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu không chấp nhận tăng trưởng thấp, tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”, gắn triển khai nhiệm vụ với trách nhiệm người đứng đầu và đo lường bằng kết quả cụ thể.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Chính phủ phấn đấu thu ngân sách tăng 10%, triệt để tiết kiệm chi, ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Đầu tư công được cơ cấu lại theo hướng giảm dàn trải, cắt giảm tối thiểu 30% số dự án sử dụng ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2026–2030, yêu cầu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trước khi phân bổ vốn.

Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, chuyển tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, rà soát pháp luật, cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tiếp tục giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đối với các vấn đề xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành 108 trường liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8/2026; phấn đấu 100% bệnh viện công lập và tư nhân triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy. Năm 2026 được xác định là năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, gắn với yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược chiều sâu

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược chiều sâu

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (14/4–17/4/2026) đã đạt được những kết quả toàn diện về chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân. Không những vậy, chuyến thăm còn cho thấy sự hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc đang chuyển từ hợp tác truyền thống sang liên kết chiến lược chiều sâu, gắn với những động lực phát triển mới.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14–17/4/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc: Định hình khuôn khổ hợp tác trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc: Định hình khuôn khổ hợp tác trong giai đoạn mới

Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung khẳng định tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tăng cường giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hợp tác Việt – Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tăng cường giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hợp tác Việt – Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới và giữa thế hệ trẻ; đổi mới phương thức hợp tác, gắn giao lưu văn hóa với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Áp lực chi phí mua điện đầu vào tăng từ quý 2/2026

Màu "hot" của iPhone 18 Pro sẽ là Dark Cherry?

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 12-18/4/2026: Eo biển Hormuz mở rồi lại đóng, Tổng thống Trump cập nhật về đàm phán với Iran

Giá bộ nhớ tăng, các hãng điện thoại Trung Quốc chịu sức ép lớn

Thiết kế "đôi cánh" cho thị trường tài sản số Việt Nam

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

