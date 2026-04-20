Hôm nay Quốc hội thảo luận nhiều nội dung lớn về thể chế, kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 20/4, Quốc hội xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng và thảo luận về kết quả, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các mục tiêu quốc gia.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 20/4, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung này.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026–2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2025, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới, đưa quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới. Lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ, lãi suất cơ bản ổn định. An sinh xã hội đạt nhiều kết quả, với hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ; trên 102.000 căn nhà ở xã hội được xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%.

Trong những tháng đầu năm 2026, dù bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tích cực. GDP ước tăng 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trên 10%; CPI bình quân được kiểm soát ở mức 3,51%; thu ngân sách 3 tháng ước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%; vốn FDI đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9,1%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23%.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Chính phủ quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu không chấp nhận tăng trưởng thấp, tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”, gắn triển khai nhiệm vụ với trách nhiệm người đứng đầu và đo lường bằng kết quả cụ thể.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Chính phủ phấn đấu thu ngân sách tăng 10%, triệt để tiết kiệm chi, ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Đầu tư công được cơ cấu lại theo hướng giảm dàn trải, cắt giảm tối thiểu 30% số dự án sử dụng ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2026–2030, yêu cầu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trước khi phân bổ vốn.

Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, chuyển tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, rà soát pháp luật, cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tiếp tục giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đối với các vấn đề xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành 108 trường liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8/2026; phấn đấu 100% bệnh viện công lập và tư nhân triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy. Năm 2026 được xác định là năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, gắn với yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.