Phát động thi đua tăng trưởng 2 con số, lấy hiệu quả làm thước đo

Chủ trì Phiên họp thứ I Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu phong trào thi đua gắn chặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bền vững, thực chất và có kết quả đầu ra định lượng.

Sáng 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031, chủ trì Phiên họp thứ I nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Hội đồng.

Hội đồng đánh giá công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua tiếp tục chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị; các phong trào thi đua yêu nước được đổi mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đặt ra ngày càng cao trong bối cảnh phát triển mới; thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhất là hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Hội đồng xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế – xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026–2030”, đồng thời cho ý kiến về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” cho các tập thể, cá nhân.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, thống nhất các nội dung trình bày và giao Bộ Nội vụ hoàn thiện Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; mục tiêu hiệu quả, thực chất, gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng.

Thủ tướng yêu cầu phong trào thi đua lấy hiệu quả làm thước đo, tập trung hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Chương trình hành động của từng bộ, ngành, địa phương; tránh hình thức, trùng lắp. Trọng tâm là phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; cải cách hành chính, chuyển đổi số; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là các dự án đất đai.

Nhấn mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng cho biết mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên đã được triển khai, hướng tới cắt giảm thêm 5–10%; tập trung giảm chi không thiết yếu, tiết kiệm điện, xăng dầu với chỉ tiêu định lượng cụ thể.

Phong trào thi đua được triển khai xuyên suốt nhiệm kỳ, có sơ kết, tổng kết định kỳ; yêu cầu kế hoạch tổ chức thực hiện gắn chặt Chương trình hành động của từng bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tiêu chí “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm”, hướng mạnh về cơ sở.