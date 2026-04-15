Phát động thi đua tăng trưởng 2 con số, lấy hiệu quả làm thước đo
Dũng Hiếu
15/04/2026, 15:38
Chủ trì Phiên họp thứ I Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu phong trào thi đua gắn chặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bền vững, thực chất và có kết quả đầu ra định lượng.
Sáng 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031, chủ trì Phiên họp thứ I nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Hội đồng.
Hội đồng đánh giá công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua tiếp tục chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị; các phong trào thi đua yêu nước được đổi mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Tại phiên họp, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đặt ra ngày càng cao trong bối cảnh phát triển mới; thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhất là hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Hội đồng xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế – xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026–2030”, đồng thời cho ý kiến về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” cho các tập thể, cá nhân.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, thống nhất các nội dung trình bày và giao Bộ Nội vụ hoàn thiện Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; mục tiêu hiệu quả, thực chất, gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng.
Thủ tướng yêu cầu phong trào thi đua lấy hiệu quả làm thước đo, tập trung hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Chương trình hành động của từng bộ, ngành, địa phương; tránh hình thức, trùng lắp. Trọng tâm là phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; cải cách hành chính, chuyển đổi số; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là các dự án đất đai.
Nhấn mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng cho biết mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên đã được triển khai, hướng tới cắt giảm thêm 5–10%; tập trung giảm chi không thiết yếu, tiết kiệm điện, xăng dầu với chỉ tiêu định lượng cụ thể.
Phong trào thi đua được triển khai xuyên suốt nhiệm kỳ, có sơ kết, tổng kết định kỳ; yêu cầu kế hoạch tổ chức thực hiện gắn chặt Chương trình hành động của từng bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tiêu chí “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm”, hướng mạnh về cơ sở.
Thể chế phải đi trước, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
15:52, 13/04/2026
[Bài 2] Các giải pháp then chốt thực hiện tăng trưởng GDP “hai con số”
15:54, 09/04/2026
[Bài 1] Khát vọng tăng trưởng GDP "hai con số" và vị thế mới của Việt Nam
Trước những “cơn gió ngược” từ rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quý 2/2026 là phải bảo đảm bằng được nguồn cung đầu vào, ổn định an ninh năng lượng và logistics, đồng thời theo dõi sát diễn biến cầu thế giới để có phản ứng chính sách phù hợp.
Mở cửa thị trường Trung Quốc cho bưởi và chanh Việt Nam
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Luật Thủ đô (sửa đổi): Rà soát để phân định rõ thẩm quyền
Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ các quy định của dự thảo luật để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ yêu cầu về “tăng thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp” và nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND, UBND, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
Việt Nam – Trung Quốc thống nhất các định hướng lớn đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới
Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã hội đàm, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ song phương.
Việt Nam – Trung Quốc ký loạt văn kiện hợp tác liên ngành, liên địa phương
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, bao trùm các lĩnh vực từ chính trị, an ninh, đối ngoại đến kinh tế, thương mại, hạ tầng, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa và y tế.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: