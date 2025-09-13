Hơn 13 triệu USD phòng, chống sa mạc hóa ven biển Quảng Trị
Nguyễn Thuấn
13/09/2025, 06:00
Dự án phòng, chống sa mạc hóa ven biển được xác định là bước đi quan trọng nhằm giúp người dân địa phương thích ứng với tác động ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro từ tình trạng hoang hóa đất; đồng thời cải thiện sinh kế bền vững...
Chiều 11/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã làm việc với đoàn công tác của Tổ chức KOICA Việt Nam về dự án phòng,
chống sa mạc hóa ven biển khu vực Bắc Trung Bộ. Tại đây, KOICA thống nhất tài
trợ triển khai dự án tại địa bàn phía bắc tỉnh Quảng Trị.
Theo Phó Giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam
(KOICA) Lee Gunwoo, dự án có tổng vốn đầu tư 13,23 triệu USD, trong đó KOICA
đóng góp 10 triệu USD.
Trong giai đoạn 2025– 2030, dự án sẽ được triển khai tại 8 xã phía bắc tỉnh Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ), bao gồm: Sen Ngư, Cam Hồng, Hoàn Lão, Đông Trạch, Bắc Trạch, Quảng Trạch, Hòa Trạch và Phú Trạch.
Nội dung thực hiện của dự án sẽ tập trung vào ba hợp phần chính: phục hồi hệ sinh thái ven biển, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, và cải thiện thu nhập cũng như điều kiện sống cho cư dân vùng nội địa. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ chú trọng vào việc tăng cường năng lực quản lý, đảm bảo hiệu quả và bền vững trong quá trình thực hiện.
Theo đại diện KOICA, việc khởi động sớm sẽ
giúp người dân ven biển có thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, đồng thời
giảm thiểu rủi ro từ tình trạng hoang hóa đất và tác động bất lợi của biến đổi
khí hậu.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về các
thủ tục cần thiết để sớm đưa dự án vào triển khai. Phó Giám đốc quốc gia KOICA
tại Việt Nam Lee Gunwoo mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía Quảng
Trị nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ dự án trong quý IV/2025.
Về phía địa phương, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, khẳng định "dự án không chỉ mang ý
nghĩa ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn là dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa
Quảng Trị và KOICA". Ông đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt với nhóm
chuyên gia quốc tế để sớm hoàn thiện văn kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho quá
trình phê duyệt.
