Quảng Trị khởi động dự án hỗ trợ sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu

Dự án hướng vào xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, hỗ trợ cộng đồng nâng cao khả năng ứng phó với thời tiết cực đoan, đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số, qua đó tạo sinh kế ổn định và tăng cường vai trò của họ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò phụ nữ ở các xã khó khăn” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, ngày 21/8, Ban Quản lý dự án của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng Văn phòng Plan tại Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi động tại xã Dân Hóa.

Chương trình được triển khai tại hai địa phương là xã Dân Hóa và xã Trường Sơn với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 3 đến tháng 12/2025.

Dự án tập trung vào ba mục tiêu chính: hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cho khoảng 1.000 hộ nông dân sản xuất nhỏ (ưu tiên phụ nữ dân tộc thiểu số), nâng cao nhận thức cho gần 18.000 thành viên cộng đồng về biến đổi khí hậu – bình đẳng giới – nông nghiệp bền vững, đồng thời thúc đẩy sự tham gia chủ động của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tại lễ khởi động, các chuyên gia, chính quyền địa phương và người dân xã Dân Hóa đã cùng trao đổi, đưa ra đề xuất những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm phát huy tiềm năng sẵn có gắn với yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ tập trung xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng trong ứng phó với thời tiết cực đoan, đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Đây được coi là điểm nhấn quan trọng để phụ nữ địa phương không chỉ có cơ hội cải thiện thu nhập, mà còn khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế hộ gia đình và cộng đồng.

Việc khởi động Dự án tại xã Dân Hóa đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động giai đoạn 2025 - 2027. Với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, ngành chức năng và chính quyền cơ sở, chương trình kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng sinh kế bền vững, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển nông nghiệp và đời sống cộng đồng.