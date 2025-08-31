Chủ Nhật, 31/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

Thu Hằng

31/08/2025, 16:07

Trước sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - sự kiện A80, chiều 31/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự...

Kiểm tra công tác y tế đáp ứng sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Kiểm tra công tác y tế đáp ứng sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 31/8 đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - sự kiện A80.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, việc tập trung đông người trong một không gian lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố y tế. Người dân cần chủ động chuẩn bị trước, giữ trật tự trong suốt sự kiện và xử trí đúng cách nếu gặp tình huống khẩn cấp.

Cục khuyến cáo, trước khi tham dự sự kiện, người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước. Trang phục gọn gàng, lịch sự; đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.

Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ. Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: Ô, mũ, quạt tay...Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Trong khi tham dự, cần tránh chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét. Bên cạnh đó, người ân cần thông qua App A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Trong trường hợp có tình huống khẩn cấp, người dân cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng; không hoảng loạn chạy, xô đẩy. Đồng thời, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ. Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người. Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi bị cuốn vào đám đông, cần bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn. Giữ tay trước ngực: Bảo vệ phổi, tránh ngạt thở. Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người. Không dừng lại giữa dòng người.

Nếu bị ngã, cần bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh lưu ý an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.

Trước đó, trong Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sáng 30/8, báo cáo của Bộ Y tế cho biết các lực lượng y tế quân dân y đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.

Trong số này, riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Lực lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca phải chuyển viện trong đó 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn.

Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện; Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao đổi thông tin từ đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện A80.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao đổi thông tin từ đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện A80.

Kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh, công tác y tế phục vụ sự kiện A80 của các đơn vị đã được phân công nhiệm vụ phải chuẩn bị tối đa, kỹ lưỡng, chi tiết và đáp ứng cho mọi tình huống y tế có thể xảy ra. 

Đồng thời, lưu ý các đơn vị được phân công nhiệm vụ, kể cả quân y, dân y đều phải tập trung cao độ, sẵn sàng cao nhất về nhân lực, vật lực, phải kiểm tra ngay thiết bị, vật tư y tế, thuốc...tại các lều y tế, tổ cấp cứu để kịp thời ứng phó với mọi tình huống về y tế có thể xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội, Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng) trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác y tế phục vụ sự kiện A80. Đặc biệt là việc chia sẻ thông tin một cách kịp thời để xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác truyền thông để người dân dễ dàng nắm bắt và tiếp cận thông tin y tế; cập nhật đầy đủ, chính xác các điểm y tế phục vụ trên ứng dụng A80, giúp người dân tra cứu thuận tiện, tiếp cận nhanh nhất khi cần hỗ trợ y tế, lấy an toàn và sức khỏe của các đại biểu và nhân dân làm ưu tiên hàng đầu.

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

10:37, 28/08/2025

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Ưu tiên vị trí xem diễu binh Quốc khánh 2/9 cho cựu chiến binh, phụ nữ, trẻ em

14:42, 21/08/2025

Ưu tiên vị trí xem diễu binh Quốc khánh 2/9 cho cựu chiến binh, phụ nữ, trẻ em

Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

09:48, 30/08/2025

Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Từ khóa:

dân sinh quốc khánh sự kiện A80 sức khỏe Vneconomy y tế

Đọc thêm

Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”

Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”

Năm 1988, ký sự “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” của cố nhà văn Phùng Gia Lộc viết về cuộc sống ngột ngạt ở một làng quê xứ Thanh đã gây tiếng vang lớn trong dư luận xã hội lúc bấy giờ. Đó là những ngày tháng âm ỉ mà sục sôi của “Đêm trước Đổi mới”, Thanh Hóa là một trong những điểm nóng nhất. Ở đó, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng bảo thủ và các lực lượng đòi hỏi Đổi mới có thể nói đã đến mức cao trào, phía sau sự bình yên nhưng tiêu điều của một làng quê nằm bên sông Chu hiền hòa.

Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

Trước sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - sự kiện A80, chiều 31/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự...

Nhiều xã miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh vật lộn với lũ lụt, sạt lở

Nhiều xã miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh vật lộn với lũ lụt, sạt lở

Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến nhiều xã miền núi ở Nghệ An và Hà Tĩnh rơi vào cảnh chia cắt. Sạt lở, lũ lụt không chỉ làm tê liệt giao thông, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, buộc nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, bị cô lập gần 2 ngày, rơi vào tình trạng thiếu lương thực do nước lũ dâng cao...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhiều xã miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh vật lộn với lũ lụt, sạt lở

Dân sinh

2

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Ấn phẩm

3

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Chứng khoán

4

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chứng khoán

5

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: