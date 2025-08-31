Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh
Thu Hằng
31/08/2025, 16:07
Trước sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - sự kiện A80, chiều 31/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự...
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 31/8 đã có văn bản
hỏa tốc hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - sự kiện A80.
Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, việc tập trung đông
người trong một không gian lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố y tế. Người
dân cần chủ động chuẩn bị trước, giữ trật tự trong suốt sự kiện và xử trí đúng
cách nếu gặp tình huống khẩn cấp.
Cục khuyến cáo, trước khi tham dự sự kiện, người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp,
không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước. Trang phục gọn gàng, lịch sự; đi giày
hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.
Mang theo nước uống, đồ
ăn nhẹ. Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: Ô, mũ, quạt
tay...Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình
phương án về nơi tham dự phù hợp.
Trong khi tham dự, cần tránh
chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét. Bên cạnh
đó, người ân cần thông qua App A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế
gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung
quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.
Trong trường hợp có tình
huống khẩn cấp, người dân cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức
năng; không hoảng loạn chạy, xô đẩy. Đồng thời, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng
an ninh, bảo vệ. Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều
dòng người. Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Khi bị cuốn vào đám đông,
cần bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn. Giữ tay trước ngực: Bảo vệ phổi,
tránh ngạt thở. Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người. Không
dừng lại giữa dòng người.
Nếu bị ngã, cần bảo vệ đầu,
che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay
khi có thể.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh lưu ý an toàn là ưu tiên
hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.
Trước đó, trong Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành
kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sáng 30/8, báo cáo của Bộ Y tế cho biết các lực
lượng y tế quân dân y đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế,
trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.
Trong số này, riêng lực
lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213
trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều
trị chuyên sâu.
Lực
lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca phải chuyển
viện trong đó 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa
khoa Xanh pôn.
Khối
y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công
an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp
nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.
Bệnh viện Bạch Mai tiếp
nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu
A9; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải
chuyển viện; Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng...
Kiểm tra
công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện
A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhấn
mạnh, công tác y tế phục vụ sự kiện A80 của các đơn vị đã được phân công nhiệm vụ
phải chuẩn bị tối đa, kỹ lưỡng, chi tiết và đáp ứng cho mọi tình huống y tế có
thể xảy ra.
Đồng thời, lưu ý các đơn
vị được phân công nhiệm vụ, kể cả quân y, dân y đều phải tập trung cao độ, sẵn
sàng cao nhất về nhân lực, vật lực, phải kiểm tra ngay thiết bị, vật tư y tế,
thuốc...tại các lều y tế, tổ cấp cứu để kịp thời ứng phó với mọi tình huống về
y tế có thể xảy ra.
Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị
các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội, Cục
Y tế (Bộ Công an), Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng) trong thực hiện các nhiệm vụ liên
quan đến công tác y tế phục vụ sự kiện A80. Đặc biệt là việc chia sẻ thông tin
một cách kịp thời để xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.
Ngoài ra, cần tăng cường
công tác truyền thông để người dân dễ dàng nắm bắt và tiếp cận thông tin y tế;
cập nhật đầy đủ, chính xác các điểm y tế phục vụ trên ứng dụng A80, giúp người
dân tra cứu thuận tiện, tiếp cận nhanh nhất khi cần hỗ trợ y tế, lấy an toàn và
sức khỏe của các đại biểu và nhân dân làm ưu tiên hàng đầu.
Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
10:37, 28/08/2025
Ưu tiên vị trí xem diễu binh Quốc khánh 2/9 cho cựu chiến binh, phụ nữ, trẻ em
14:42, 21/08/2025
Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”
Năm 1988, ký sự “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” của cố nhà văn Phùng Gia Lộc viết về cuộc sống ngột ngạt ở một làng quê xứ Thanh đã gây tiếng vang lớn trong dư luận xã hội lúc bấy giờ. Đó là những ngày tháng âm ỉ mà sục sôi của “Đêm trước Đổi mới”, Thanh Hóa là một trong những điểm nóng nhất. Ở đó, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng bảo thủ và các lực lượng đòi hỏi Đổi mới có thể nói đã đến mức cao trào, phía sau sự bình yên nhưng tiêu điều của một làng quê nằm bên sông Chu hiền hòa.
Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh
Trước sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - sự kiện A80, chiều 31/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự...
Nhiều xã miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh vật lộn với lũ lụt, sạt lở
Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến nhiều xã miền núi ở Nghệ An và Hà Tĩnh rơi vào cảnh chia cắt. Sạt lở, lũ lụt không chỉ làm tê liệt giao thông, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, buộc nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ
5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, bị cô lập gần 2 ngày, rơi vào tình trạng thiếu lương thực do nước lũ dâng cao...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: