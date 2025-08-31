Bộ Y tế hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

Trước sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - sự kiện A80, chiều 31/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự...

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 31/8 đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - sự kiện A80.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, việc tập trung đông người trong một không gian lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố y tế. Người dân cần chủ động chuẩn bị trước, giữ trật tự trong suốt sự kiện và xử trí đúng cách nếu gặp tình huống khẩn cấp.

Cục khuyến cáo, trước khi tham dự sự kiện, người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước. Trang phục gọn gàng, lịch sự; đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.

Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ. Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: Ô, mũ, quạt tay...Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Trong khi tham dự, cần tránh chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét. Bên cạnh đó, người ân cần thông qua App A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Trong trường hợp có tình huống khẩn cấp, người dân cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng; không hoảng loạn chạy, xô đẩy. Đồng thời, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ. Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người. Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi bị cuốn vào đám đông, cần bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn. Giữ tay trước ngực: Bảo vệ phổi, tránh ngạt thở. Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người. Không dừng lại giữa dòng người.

Nếu bị ngã, cần bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh lưu ý an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.

Trước đó, trong Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sáng 30/8, báo cáo của Bộ Y tế cho biết các lực lượng y tế quân dân y đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.

Trong số này, riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Lực lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca phải chuyển viện trong đó 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn.

Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện; Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao đổi thông tin từ đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện A80.

Kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh, công tác y tế phục vụ sự kiện A80 của các đơn vị đã được phân công nhiệm vụ phải chuẩn bị tối đa, kỹ lưỡng, chi tiết và đáp ứng cho mọi tình huống y tế có thể xảy ra.

Đồng thời, lưu ý các đơn vị được phân công nhiệm vụ, kể cả quân y, dân y đều phải tập trung cao độ, sẵn sàng cao nhất về nhân lực, vật lực, phải kiểm tra ngay thiết bị, vật tư y tế, thuốc...tại các lều y tế, tổ cấp cứu để kịp thời ứng phó với mọi tình huống về y tế có thể xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội, Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng) trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác y tế phục vụ sự kiện A80. Đặc biệt là việc chia sẻ thông tin một cách kịp thời để xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác truyền thông để người dân dễ dàng nắm bắt và tiếp cận thông tin y tế; cập nhật đầy đủ, chính xác các điểm y tế phục vụ trên ứng dụng A80, giúp người dân tra cứu thuận tiện, tiếp cận nhanh nhất khi cần hỗ trợ y tế, lấy an toàn và sức khỏe của các đại biểu và nhân dân làm ưu tiên hàng đầu.