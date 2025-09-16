Hơn 140 tỷ đồng tu sửa hai tuyến quốc lộ trọng điểm tại Thanh Hoá

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi
Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, thông tin cụ thể về việc nâng cấp, mở rộng, sửa
chữa một số tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của cử tri.
Trước đó, cử tri phường Đông Sơn
phản ánh, tuyến quốc lộ 47 đoạn từ phường Đông Tân đi cầu Thiều có lưu lượng
phương tiện rất lớn nhưng mặt đường hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao
thông. Người dân kiến nghị Bộ Xây dựng sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường
này.
Cử tri xã Hà Trung cũng đề xuất mở
rộng và nắn thẳng đoạn quốc lộ 217 từ nút giao với đường cao tốc Bắc – Nam (địa
phận xã Hà Lĩnh cũ) đến quốc lộ 1A để thuận tiện đi lại và giảm thiểu rủi ro
tai nạn.
Theo Bộ Xây dựng, quốc lộ 47 qua
địa bàn Thanh Hóa dài 140 km, quy mô cấp III – IV, từ 2 đến 4 làn xe. Riêng đoạn
từ phường Đông Tân đi cầu Thiều dài 10,73 km hiện mới đạt tiêu chuẩn đường cấp
III, mặt đường rộng 9–11 m, kết cấu bê tông nhựa.
Trong khi đó, quốc lộ 217 có tổng
chiều dài 210 km, quy mô cấp III – IV, 2–4 làn xe. Đoạn từ nút giao với đường
cao tốc Bắc – Nam đến quốc lộ 1A dài 10,25 km hiện chỉ đạt tiêu chuẩn đường cấp
V, mặt đường rộng 5,5 m, khiến lưu thông gặp nhiều khó khăn.
Do hạn chế về nguồn vốn, trong
giai đoạn 2021 – 2025, ngân sách Trung ương chưa thể bố trí vốn đầu tư nâng cấp,
mở rộng hai tuyến đường trên như kiến nghị.
Để đảm bảo an toàn giao thông, Bộ
Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam triển khai bảo dưỡng thường xuyên và sửa
chữa định kỳ. Năm 2024, nguồn kinh phí hơn 80 tỷ đồng đã được bố trí; năm 2025
tiếp tục dự kiến hơn 142 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa, bảo đảm khai thác an
toàn, thuận tiện cho người dân.
Bộ Xây dựng cũng cho biết, thực
hiện Luật Đường bộ và Nghị định 165/2024 của Chính phủ, tài sản hạ tầng giao
thông đường bộ đã được chuyển giao về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý. Theo phân cấp,
địa phương có trách nhiệm đầu tư, xây dựng, quản lý và bảo trì hạ tầng các tuyến
đường, trong đó có quốc lộ 47 và 217.
Liên quan đến kiến nghị của cử
tri về tình trạng ngập úng trên quốc lộ 1 đoạn qua Ga Nghĩa Trang (xã Hoằng
Trung), Bộ Xây dựng cho biết, đoạn đường này hiện đã được bố trí hệ thống rãnh
thoát nước hai bên. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa khiến các cửa xả bị thu hẹp,
gây thoát nước chậm và dẫn đến ngập úng cục bộ.
Để khắc phục, Cục Đường bộ Việt
Nam đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I thường xuyên theo dõi, xử lý. Ngày 7/8 vừa
qua, lực lượng quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nạo
vét lòng rãnh, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế ngập úng.
Trong kế hoạch bảo trì năm 2026,
Bộ Xây dựng đã phê duyệt danh mục sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống an toàn
giao thông một số đoạn tuyến quốc lộ 1, bao gồm cả vị trí cử tri kiến nghị. Cơ
quan chức năng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để
nghiên cứu giải pháp xử lý triệt để tình trạng ngập úng tại khu vực này.