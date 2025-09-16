Hơn 140 tỷ đồng tu sửa hai tuyến quốc lộ trọng điểm tại Thanh Hoá

Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2025 sẽ bố trí hơn 140 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa quốc lộ 47 và quốc lộ 217 trên địa bàn Thanh Hóa, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục những bất cập cử tri địa phương nhiều lần kiến nghị...

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, thông tin cụ thể về việc nâng cấp, mở rộng, sửa chữa một số tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của cử tri.

Trước đó, cử tri phường Đông Sơn phản ánh, tuyến quốc lộ 47 đoạn từ phường Đông Tân đi cầu Thiều có lưu lượng phương tiện rất lớn nhưng mặt đường hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân kiến nghị Bộ Xây dựng sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Cử tri xã Hà Trung cũng đề xuất mở rộng và nắn thẳng đoạn quốc lộ 217 từ nút giao với đường cao tốc Bắc – Nam (địa phận xã Hà Lĩnh cũ) đến quốc lộ 1A để thuận tiện đi lại và giảm thiểu rủi ro tai nạn.

Theo Bộ Xây dựng, quốc lộ 47 qua địa bàn Thanh Hóa dài 140 km, quy mô cấp III – IV, từ 2 đến 4 làn xe. Riêng đoạn từ phường Đông Tân đi cầu Thiều dài 10,73 km hiện mới đạt tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường rộng 9–11 m, kết cấu bê tông nhựa.

Trong khi đó, quốc lộ 217 có tổng chiều dài 210 km, quy mô cấp III – IV, 2–4 làn xe. Đoạn từ nút giao với đường cao tốc Bắc – Nam đến quốc lộ 1A dài 10,25 km hiện chỉ đạt tiêu chuẩn đường cấp V, mặt đường rộng 5,5 m, khiến lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Do hạn chế về nguồn vốn, trong giai đoạn 2021 – 2025, ngân sách Trung ương chưa thể bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng hai tuyến đường trên như kiến nghị.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam triển khai bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ. Năm 2024, nguồn kinh phí hơn 80 tỷ đồng đã được bố trí; năm 2025 tiếp tục dự kiến hơn 142 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa, bảo đảm khai thác an toàn, thuận tiện cho người dân.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, thực hiện Luật Đường bộ và Nghị định 165/2024 của Chính phủ, tài sản hạ tầng giao thông đường bộ đã được chuyển giao về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý. Theo phân cấp, địa phương có trách nhiệm đầu tư, xây dựng, quản lý và bảo trì hạ tầng các tuyến đường, trong đó có quốc lộ 47 và 217.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về tình trạng ngập úng trên quốc lộ 1 đoạn qua Ga Nghĩa Trang (xã Hoằng Trung), Bộ Xây dựng cho biết, đoạn đường này hiện đã được bố trí hệ thống rãnh thoát nước hai bên. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa khiến các cửa xả bị thu hẹp, gây thoát nước chậm và dẫn đến ngập úng cục bộ.

Để khắc phục, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I thường xuyên theo dõi, xử lý. Ngày 7/8 vừa qua, lực lượng quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nạo vét lòng rãnh, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế ngập úng.

Trong kế hoạch bảo trì năm 2026, Bộ Xây dựng đã phê duyệt danh mục sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông một số đoạn tuyến quốc lộ 1, bao gồm cả vị trí cử tri kiến nghị. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nghiên cứu giải pháp xử lý triệt để tình trạng ngập úng tại khu vực này.