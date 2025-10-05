Chủ Nhật, 05/10/2025

Hơn 200 sản phẩm OCOP quy tụ tại Tuần Văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc

Nguyễn Hiền

05/10/2025, 10:13

Sự kiện diễn ra từ ngày 4/10 - 12/10, quy tụ hơn 200 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của thành phố Hải Phòng như: gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bột sắn dây, bánh gai, bánh đậu xanh và nhiều mặt hàng nông sản sạch…

Các đại biểu, du khách thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP
Các đại biểu, du khách thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP

Ngày 4/10, tại Đền Kiếp Bạc, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, nhằm vinh danh và phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của các điểm di tích trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Đồng thời, là hoạt động thiết thực kỷ niệm thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sự kiện diễn ra từ ngày 4/10 - 12/10 với chuỗi hoạt động phong phú, từ trải nghiệm di sản, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, đến quảng bá sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng.

Theo Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Tuần lễ quy tụ các sản phẩm du lịch mới với ba chương trình đặc sắc, bao gồm: Tour “Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới” kết nối Chùa Côn Sơn - Chùa Thanh Mai - Đền Kiếp Bạc - Chùa Nhẫm Dương - Động Kính Chủ cho du khách cơ hội tìm hiểu sâu về ba trục giá trị văn hóa tiêu biểu Trúc Lâm - Đức Thánh Trần - ma nhai Kính Chủ; Tour “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm”  đưa du khách tiếp cận gần hơn với tinh thần Trúc Lâm thuần Việt qua kiến trúc, cảnh quan, thư tịch và nghi lễ tại Côn Sơn, Thanh Mai; Tour “Khám phá di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc”  là chuỗi trải nghiệm khép kín, thưởng thức những sản phẩm ẩm thực - làng nghề, không gian nghệ thuật dân gian chọn lọc, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Đây là hành trình trải nghiệm độc đáo, kết nối giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, khám phá chiều sâu lịch sử, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc của vùng đất Côn Sơn - Kiếp Bạc với các sản vật tiêu biểu của văn hóa ẩm thực, của các làng nghề địa phương. Mỗi hành trình hứa hẹn sẽ đưa du khách đến với những trải nghiệm riêng, độc đáo, riêng có của miền di sản tinh hoa hội tụ.

Ngoài ra, sự kiện còn có không gian trưng bày các sản phẩm tại 3 khu vực: Làng nghề truyền thống; Nông sản tiêu biểu và sản phẩm OCOP; Du lịch và ẩm thực. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng những sản phẩm tinh hoa như gốm Chu Đậu, vàng bạc Châu Khê, đồ gỗ Đông Giao, thêu ren Xuân Nẻo; trải nghiệm hơn 200 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của thành phố Hải Phòng như: gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bột sắn dây, bánh gai, bánh đậu xanh và nhiều mặt hàng nông sản sạch, chất lượng cao; thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng Hải Phòng,…

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là hoạt động trình diễn quy trình chế tác sản phẩm làng nghề và chế biến ẩm thực ngay tại không gian trưng bày. Tại đây, nghệ nhân và đầu bếp sẽ trực tiếp thao tác, giới thiệu đến người dân, du khách quy trình làm nên những sản phẩm thủ công tinh xảo, những món ăn truyền thống dân tộc đặc sắc và hấp dẫn - từ đó tạo sự tương tác trực tiếp và mang lại trải nghiệm chân thực, sống động cho du khách.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chính quyền và người dân thành phố kết nối, giao thương, củng cố sự hợp tác tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa, phục vụ phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của thành phố nói chung.

Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025

10:26, 15/09/2025

Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025

Hàng triệu học sinh Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia lễ khai giảng đặc biệt

20:26, 05/09/2025

Hàng triệu học sinh Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia lễ khai giảng đặc biệt

Hải Phòng nhất trí chủ trương đầu tư hơn 330 tỷ đồng xây dựng nâng cấp 2 trường trung học phổ thông

17:58, 17/07/2025

Hải Phòng nhất trí chủ trương đầu tư hơn 330 tỷ đồng xây dựng nâng cấp 2 trường trung học phổ thông

Sạt lở bờ sông Bồ, thành phố Huế công bố tình huống khẩn cấp

Sạt lở bờ sông Bồ, thành phố Huế công bố tình huống khẩn cấp

Sau bão số 10, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng đoạn bờ sông Bồ qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền. Trước tình hình đó, UBND thành phố Huế đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng khu vực.

Hình ảnh sắc áo xanh giữa màu bùn đất lũ

Hình ảnh sắc áo xanh giữa màu bùn đất lũ

Giữa khung cảnh tan hoang sau bão lũ tại các tỉnh miền Trung, những ngày này hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, công an xắn tay cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, khôi phục lại môi trường khiến nhiều người xúc động. Họ chính là những “điểm sáng” ấm áp giữa gian khó.

Xã đầu tiên của Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm

Xã đầu tiên của Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm

Hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng có chất lượng, quyền lợi rõ ràng, mức thu nhập thỏa đáng, tạo cơ hội cho người lao động có nhu cầu tìm việc để ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại thị trường...

Khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy có khoảng 300 cơ sở y tế trên cả nước chịu tác động do cơn bão số 10. Dù vậy, công tác khám chữa bệnh vẫn không bị gián đoạn, không có cơ sở nào phải dừng hoạt động...

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 11 – cơn bão được đánh giá có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ra “thiên tai chồng thiên tai” tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Video

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

