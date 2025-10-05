Hơn 200 sản phẩm OCOP quy tụ tại Tuần Văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sự kiện diễn ra từ ngày 4/10 - 12/10, quy tụ hơn 200 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của thành phố Hải Phòng như: gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bột sắn dây, bánh gai, bánh đậu xanh và nhiều mặt hàng nông sản sạch…

Ngày 4/10, tại Đền Kiếp Bạc, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, nhằm vinh danh và phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của các điểm di tích trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Đồng thời, là hoạt động thiết thực kỷ niệm thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sự kiện diễn ra từ ngày 4/10 - 12/10 với chuỗi hoạt động phong phú, từ trải nghiệm di sản, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, đến quảng bá sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng.

Theo Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Tuần lễ quy tụ các sản phẩm du lịch mới với ba chương trình đặc sắc, bao gồm: Tour “Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới” kết nối Chùa Côn Sơn - Chùa Thanh Mai - Đền Kiếp Bạc - Chùa Nhẫm Dương - Động Kính Chủ cho du khách cơ hội tìm hiểu sâu về ba trục giá trị văn hóa tiêu biểu Trúc Lâm - Đức Thánh Trần - ma nhai Kính Chủ; Tour “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” đưa du khách tiếp cận gần hơn với tinh thần Trúc Lâm thuần Việt qua kiến trúc, cảnh quan, thư tịch và nghi lễ tại Côn Sơn, Thanh Mai; Tour “Khám phá di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc” là chuỗi trải nghiệm khép kín, thưởng thức những sản phẩm ẩm thực - làng nghề, không gian nghệ thuật dân gian chọn lọc, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Đây là hành trình trải nghiệm độc đáo, kết nối giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, khám phá chiều sâu lịch sử, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc của vùng đất Côn Sơn - Kiếp Bạc với các sản vật tiêu biểu của văn hóa ẩm thực, của các làng nghề địa phương. Mỗi hành trình hứa hẹn sẽ đưa du khách đến với những trải nghiệm riêng, độc đáo, riêng có của miền di sản tinh hoa hội tụ.

Ngoài ra, sự kiện còn có không gian trưng bày các sản phẩm tại 3 khu vực: Làng nghề truyền thống; Nông sản tiêu biểu và sản phẩm OCOP; Du lịch và ẩm thực. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng những sản phẩm tinh hoa như gốm Chu Đậu, vàng bạc Châu Khê, đồ gỗ Đông Giao, thêu ren Xuân Nẻo; trải nghiệm hơn 200 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của thành phố Hải Phòng như: gạo nếp cái hoa vàng, mật ong rừng, bột sắn dây, bánh gai, bánh đậu xanh và nhiều mặt hàng nông sản sạch, chất lượng cao; thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng Hải Phòng,…

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là hoạt động trình diễn quy trình chế tác sản phẩm làng nghề và chế biến ẩm thực ngay tại không gian trưng bày. Tại đây, nghệ nhân và đầu bếp sẽ trực tiếp thao tác, giới thiệu đến người dân, du khách quy trình làm nên những sản phẩm thủ công tinh xảo, những món ăn truyền thống dân tộc đặc sắc và hấp dẫn - từ đó tạo sự tương tác trực tiếp và mang lại trải nghiệm chân thực, sống động cho du khách.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chính quyền và người dân thành phố kết nối, giao thương, củng cố sự hợp tác tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa, phục vụ phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của thành phố nói chung.