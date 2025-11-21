Bộ Y tế: Các tiêu chí để cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được cấp giấy phép hoạt động

Bộ Y tế đồng ý cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức khi đáp ứng những tiêu chí tối thiểu về khí y tế, bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng cháy chữa cháy và có ý kiến đồng thuận của cơ quan chức năng, Bộ ngành liên quan...

Tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan trong xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Dự thảo Nghị quyết nêu quan điểm: Đầu tư xây dựng mới và triển khai hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 theo hướng hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, có cơ chế quản lý điều hành tiên tiến để cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần giảm quá tải các bệnh viện Trung ương.

Về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của cơ sở 2 của 2 bệnh viện trong dự thảo Nghị quyết cũng được bàn thảo chi tiết, chặt chẽ.

Bao gồm các nội dung liên quan đến cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở 2 của 2 bệnh viện; điều động nhân lực từ bệnh viện cơ sở 1 để triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại hai cơ sở; công tác xếp cấp chuyên môn và nội dung ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đại diện hai đơn vị Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo về tiến độ triển khai dự án cơ sở 2, sự chủ động, trách nhiệm đôn đốc các gói thầu, phối hợp với các bên liên quan để đạt được kết quả đúng tiến độ đề ra, thực hiện quyết tâm chính trị đưa vào vận hành một phần của dự án vào ngày 19/12/2025.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, việc đưa các dự án vào hoạt động chính thức là một yêu cầu cấp bách, cần phải có quyết sách chính trị của các cấp có thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm đề xuất cơ chế hỗ trợ để giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc, đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, vận dụng phù hợp các chính sách pháp luật của Nhà nước, và bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị hai bệnh viện, các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tiễn thúc đẩy tiến độ, đảm bảo cơ bản về điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cán bộ nhân viên y tế và quy mô khác.

Bộ Y tế đồng ý cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở 2 của 2 bệnh viện khi đáp ứng những tiêu chí tối thiểu: Khí y tế, bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng cháy chữa cháy, và có ý kiến đồng thuận của cơ quan chức năng, Bộ ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đôn đốc Ban Quản lý dự án y tế đẩy nhanh tiến độ các gói thầu để đáp ứng thời gian cấp giấy phép. Đồng thời, nghiên cứu kỹ về hình thức, nội dung, phương thức cấp giấy phép hoạt động.

Về quyết định xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho bệnh viện cơ sở 2, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, cả hai cơ sở của hai bệnh viện cùng xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu như nhau, nhưng phải tương xứng với danh mục kỹ thuật, trang thiết bị và đội ngũ nhân lực, chuyên gia, nhân viên y tế.

Thứ trưởng đồng ý với phương án cơ sở 2 của cả hai bệnh viện thống nhất ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, nhưng cần bổ sung một số quy định đặc thù để có đủ cơ sở pháp lý và quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thứ trưởng giao các Cục, Vụ liên quan phối hợp với hai bệnh viện tập trung cao độ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình báo cáo lãnh đạo Bộ và xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành trước ngày 25/11/2025.