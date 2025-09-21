Chủ Nhật, 21/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Hơn 21.400 tỷ đồng đổ vào dự án phụ trợ ôtô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng

Nguyễn Thuấn

21/09/2025, 18:23

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 132 ha, thuộc các lô CN4-1, CN4-2 trong phân khu quy hoạch khu công nghiệp trung tâm, phường Vũng Áng.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh
Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh

Ngày 21/9, Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ôtô điện do Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) triển khai tại khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 132 ha, thuộc các lô CN4-1, CN4-2 trong phân khu quy hoạch khu công nghiệp trung tâm, phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư góp 3.210 tỷ đồng (15%), phần còn lại huy động từ các nguồn vốn khác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng và công trình phụ trợ, phục vụ các doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho ngành ôtô điện. Công trình dự kiến khởi công cuối năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6/2027.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh nhấn mạnh, dự án đi vào hoạt động sẽ tạo động lực mới trong thu hút đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những năm qua, Vingroup liên tục rót vốn vào nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Năm 2021, tập đoàn xây dựng Nhà máy pin xe điện VinES trên diện tích gần 13 ha tại Vũng Áng, hiện đã cung ứng sản phẩm cho mẫu VF6 từ giữa 2023. Tháng 6 vừa qua, nhà máy VinFast Hà Tĩnh rộng 360.000 m² cũng được khánh thành sau 7 tháng thi công. Ngoài ra, Vingroup đang xúc tiến đầu tư dự án cảng biển, logistics với vốn 40.000 tỷ đồng và khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh.

Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập từ năm 2006, có quy mô hơn 22.000 ha, hiện thu hút khoảng 150 dự án, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Một số dự án lớn đã hiện diện như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I…

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

09:13, 21/09/2025

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

Từ khóa:

dự án ôtô điện Khu kinh tế Vũng Áng nhà xưởng cho thuê Vingroup

Đọc thêm

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ gần 27 nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) và chọn Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV Gas) là nhà đầu tư.

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Hơn 5 ha đất tại phường Đồng Hới sẽ được quy hoạch để hình thành Tổ hợp giáo dục liên cấp – nghề nghiệp, phục vụ trên 3.800 học sinh, sinh viên và hàng trăm giảng viên, giáo viên mỗi năm...

Quảng Trị kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy điện gió hơn 1.100 tỷ đồng

Quảng Trị kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy điện gió hơn 1.100 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh mục Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Bắc để kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện. Dự án được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2025 tổng lượng cát cung ứng cho dự án Thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 chỉ đạt khoảng 3,3 triệu m3, thấp hơn nhiều so với nhu cầu…

Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

Trong 142 dự án đang thi công chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có 8 dự án tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP.HCM đang “chìm dần” vì lún sụt

Kinh tế xanh

2

Dự án nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn 6.400 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 10/2025

Đầu tư

3

Hơn 21.400 tỷ đồng đổ vào dự án phụ trợ ôtô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dự án

4

3 tiên phong và 3 thách thức cho vùng động lực Đồng bằng sông Hồng

Tiêu điểm

5

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy