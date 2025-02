Hơn 290.000 vụ vi phạm được lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường phát hiện, xử lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh yêu cầu này khi tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chiều ngày 3/2/2025.

Lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường là lực lượng chuyên trách, đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm mọi người dân được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh.

Thời gian qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần gìn giữ môi trường ổn định, thuận lợi và đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm - Ảnh: VGP

Nhấn mạnh năm 2025 dự báo tình hình sẽ có nhiều khó khăn, nhiệm vụ đặt ra nặng nề hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải tiếp tục nâng tầm tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu, tăng tốc, bứt phá trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ. Đóng góp xứng đáng và khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm nói riêng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong quần chúng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa và xử lý các sự cố môi trường; giám sát chất lượng nước, không khí, đất đai; kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm.

Luôn nắm chắc và dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; phải sâu và kỹ trong công tác nghiệp vụ.

Đặc biệt phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa và xử lý các sự cố môi trường; giám sát chất lượng nước, không khí, đất đai; kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cộng đồng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và sát tình hình. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trong doanh nghiệp, khu dân cư, trường học. Hướng dẫn người dân bảo vệ môi trường một cách sáng suốt, huy động người dân trong giám sát môi trường.

Có các giải pháp cụ thể về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đáp ứng các yêu cầu thực tiễn công tác. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để quan trắc tự động môi trường, phân tích dữ liệu môi trường bằng trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và ô nhiễm môi trường để phân tích hệ thống.

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cho biết qua 19 năm hoạt động, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện, xử lý trên 290.000 vụ vi phạm; khởi tố và chuyển cơ quan điều tra khởi tố trên 5.150 vụ, 7.300 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính trên 3.400 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2024, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện trên 26.600 vụ vi phạm, đã khởi tố và đề nghị khởi tố 700 vụ. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện 60 vụ, ra quyết định khởi tố 10 vụ.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế- xã hội bền vững của đất nước trong những năm qua, góp phần tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.