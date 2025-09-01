Thứ Hai, 01/09/2025

Trang chủ Tài chính

Hơn 3.000 xã đã chi trả quà tặng Quốc khánh, giải ngân 10.428 tỷ đồng

Phương Linh

01/09/2025, 19:02

Tính đến 11 giờ ngày 1/9/2025, các địa phương đã chi trả hơn 10.428 tỷ đồng quà tặng Quốc khánh, đạt 96,99% tổng kinh phí. Trong đó hơn 3.000 xã đã hoàn tất việc trao quà, nhiều tỉnh như Huế, Bắc Ninh, Cà Mau hoàn thành 100% kế hoạch…

Hơn 300 xã đã chi trả quà tặng Quốc khánh, giải ngân 10.428 tỷ đồng
Hơn 300 xã đã chi trả quà tặng Quốc khánh, giải ngân 10.428 tỷ đồng

Cập nhật số liệu từ Kho bạc Nhà nước cho thấy, tính đến 11 giờ ngày 1/9/2025, cả nước có 3.120/3.321 xã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để trao quà tặng Quốc khánh cho công dân, chiếm tỷ lệ 93,95%. Tổng số tiền đã chi trả là 10.428,6 tỷ đồng, tương đương 96,99% trên dự toán đã được giao.

Cũng theo báo cáo, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố xã, phường đang nỗ lực triển khai thực hiện việc rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến từng công dân.

Đáng chú ý, 18 tỉnh và thành phố bao gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị và Thanh Hoá đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại, các địa phương đều đã đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến công dân, và tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị còn lại triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến từng công dân. Trong đó, 18 tỉnh và thành phố như: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng... đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã. Các tỉnh, thành phố còn lại, các địa phương đều đã đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để giải ngân, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị tổ chức chi tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Để bảo đảm mọi người dân nhận quà trước ngày lễ Quốc khánh 2/9, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống bố trí công chức, kể cả lãnh đạo và chuyên viên, trực xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 30/8 đến ngày 2/9/2025. Việc chi trả, thanh toán phải diễn ra thông suốt, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời gian quy định.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc bố trí bộ phận thường trực, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thực hiện chi trả đúng tiến độ.

Ngoài ra, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực được yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai, bảo đảm chính sách an sinh xã hội và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách kịp thời, minh bạch, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

09:57, 31/08/2025

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2/9

21:00, 28/08/2025

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2/9

Từ khóa:

An sinh xã hội Cách mạng Tháng Tám giải ngân Kho bạc Nhà nước quà tặng quốc khánh tài chính

