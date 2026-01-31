Thứ Bảy, 31/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hơn 38.000 căn nhà ở xã hội: Ninh Bình bám sát lộ trình an sinh đến năm 2030

Nguyễn Thuấn

31/01/2026, 12:12

Với 38 dự án nhà ở xã hội đã, đang và dự kiến triển khai, tổng quy mô hơn 38.000 căn hộ, Ninh Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh nhà ở cho người thu nhập thấp.

Ninh Bình tăng tốc các dự án nhà ở xã hội, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu trước năm 2030
Ninh Bình tăng tốc các dự án nhà ở xã hội, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu trước năm 2030

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các đại biểu đã nghe báo cáo chi tiết về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trong toàn tỉnh.

Theo đó, Ninh Bình đã, đang và dự kiến triển khai 38 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 38.058 căn hộ. Các dự án được phân bổ tại nhiều khu vực, gắn với các khu công nghiệp, khu đô thị và các địa bàn có nhu cầu lớn về nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách.

Trong giai đoạn 2021–2024, toàn tỉnh đã hoàn thành 964 căn hộ nhà ở xã hội, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đây được đánh giá là nền tảng quan trọng để Ninh Bình bước vào giai đoạn tăng tốc trong những năm tiếp theo.

Riêng năm 2025, Ninh Bình dự kiến hoàn thành 4.461 căn hộ nhà ở xã hội, tiếp tục đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong số này, có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và 5 dự án đã hoàn thành xây thô, đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm bàn giao cho người dân.

Công trường thi công dự án nhà ở xã hội tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Binh. Ảnh: Diệu Anh
Công trường thi công dự án nhà ở xã hội tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Binh. Ảnh: Diệu Anh

Hiện nay, có 8 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công với tổng quy mô 7.660 căn hộ. Cùng với đó, 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp thêm khoảng 24.973 căn hộ trong các năm tới.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Ninh Bình sẽ hoàn thành khoảng 6.524 căn hộ nhà ở xã hội. Với tiến độ này, tỉnh được đánh giá là cơ bản đáp ứng và có khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

NHẬN DIỆN RÕ VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Trong đó, nổi bật là những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chậm bàn giao mặt bằng so với kế hoạch; quá trình lập, phê duyệt hồ sơ, lựa chọn đơn vị tư vấn; cũng như sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư ở một số dự án chưa thực sự nhịp nhàng.

Một số dự án gặp khó trong việc bố trí quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật kết nối chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và khả năng hoàn thành theo mốc thời gian đã cam kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại. Công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả; tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại từng dự án cụ thể.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng lưu ý việc phát triển nhà ở xã hội cần gắn với quy hoạch tổng thể, bảo đảm chất lượng công trình, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân.

Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu phương án giao quyền quản lý, khai thác các dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp phù hợp, nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn sau đầu tư, phát huy đúng mục tiêu an sinh xã hội.

Hà Nội nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đông Yên đến hết ngày 17/2/2026

20:22, 30/01/2026

Hà Nội nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đông Yên đến hết ngày 17/2/2026

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất 40.000 đồng/tháng mỗi m2

14:07, 30/01/2026

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất 40.000 đồng/tháng mỗi m2

Từ khóa:

các đối tượng chính sách chỉ tiêu phát triển nhà ở dự án nhà ở xã hội nhà ở xã hội Ninh Bình phát triển nhà ở xã hội

Đọc thêm

The Link City bổ sung không gian sống xanh cho đô thị vệ tinh sân bay Long Thành

The Link City bổ sung không gian sống xanh cho đô thị vệ tinh sân bay Long Thành

Đề cao yếu tố phát triển bền vững, The Link City được đầu tư mạnh mẽ chuỗi công viên nội khu rộng lớn kết hợp cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, kiến tạo không gian sống hài hòa giữa an cư - kinh doanh - đầu tư liền kề sân bay Long Thành.

Hà Nội nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đông Yên đến hết ngày 17/2/2026

Hà Nội nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đông Yên đến hết ngày 17/2/2026

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức quan tâm, có nhu cầu đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Yên, xã Phú Cát, Thành phố Hà Nội, gửi hồ sơ về UBND xã Phú Cát. Thời gian tiếp nhận từ nay đến hết ngày 17/2/2026…

Bất động sản Khánh Hòa chững lại trong giai đoạn cuối năm

Bất động sản Khánh Hòa chững lại trong giai đoạn cuối năm

Bước sang quý 4/2025, thị trường bất động sản Khánh Hòa chỉ ghi nhận 11.208 giao dịch, với tổng giá trị đạt 4.922,1 tỷ đồng; số thu thuế thu nhập cá nhân khoảng 31,3 tỷ đồng. Như vậy, so với quý 3/2025, số lượng giao dịch giảm 53,4%, tổng giá trị giao dịch giảm 75,3%...

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất 40.000 đồng/tháng mỗi m2

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất 40.000 đồng/tháng mỗi m2

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh được quy định từ 3.100 đồng/m2/tháng đến tối đa 40.000 đồng/m2/tháng; Mức giá này bao gồm các chi phí quản lý vận hành, bảo trì nhưng không tính tiền sử dụng đất và chi phí khấu hao…

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện Tết “Xuân Sen - Sắc Nghệ” tại The Sensia

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện Tết “Xuân Sen - Sắc Nghệ” tại The Sensia

Từ ngày 31/1 - 8/2, chuỗi sự kiện Tết “Xuân Sen - Sắc Nghệ” sẽ diễn ra tại công viên trung tâm dự án The Sensia (phường Trường Vinh, Nghệ An), mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm kéo dài 8 ngày, tái hiện không khí xuân xứ Nghệ trong một không gian đô thị hiện đại.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xuất khẩu dẫn nhịp giao thương trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn

Thị trường

2

Việt Nam – Venezuela thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện trong bối cảnh mới

Tiêu điểm

3

Thủ tướng hoan nghênh SYRE đầu tư dệt may tuần hoàn công nghệ cao tại Việt Nam

Tiêu điểm

4

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Singapore và Hàn Quốc

Tiêu điểm

5

S&P 500 giảm 3 phiên liên tiếp, giá dầu giữ gần đỉnh 6 tháng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy