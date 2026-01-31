Hơn 38.000 căn nhà ở xã hội: Ninh Bình bám sát lộ trình an sinh đến năm 2030

Với 38 dự án nhà ở xã hội đã, đang và dự kiến triển khai, tổng quy mô hơn 38.000 căn hộ, Ninh Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh nhà ở cho người thu nhập thấp.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các đại biểu đã nghe báo cáo chi tiết về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trong toàn tỉnh.

Theo đó, Ninh Bình đã, đang và dự kiến triển khai 38 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 38.058 căn hộ. Các dự án được phân bổ tại nhiều khu vực, gắn với các khu công nghiệp, khu đô thị và các địa bàn có nhu cầu lớn về nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách.

Trong giai đoạn 2021–2024, toàn tỉnh đã hoàn thành 964 căn hộ nhà ở xã hội, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đây được đánh giá là nền tảng quan trọng để Ninh Bình bước vào giai đoạn tăng tốc trong những năm tiếp theo.

Riêng năm 2025, Ninh Bình dự kiến hoàn thành 4.461 căn hộ nhà ở xã hội, tiếp tục đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong số này, có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và 5 dự án đã hoàn thành xây thô, đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm bàn giao cho người dân.

Công trường thi công dự án nhà ở xã hội tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Binh. Ảnh: Diệu Anh

Hiện nay, có 8 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công với tổng quy mô 7.660 căn hộ. Cùng với đó, 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp thêm khoảng 24.973 căn hộ trong các năm tới.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Ninh Bình sẽ hoàn thành khoảng 6.524 căn hộ nhà ở xã hội. Với tiến độ này, tỉnh được đánh giá là cơ bản đáp ứng và có khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

NHẬN DIỆN RÕ VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Trong đó, nổi bật là những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chậm bàn giao mặt bằng so với kế hoạch; quá trình lập, phê duyệt hồ sơ, lựa chọn đơn vị tư vấn; cũng như sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư ở một số dự án chưa thực sự nhịp nhàng.

Một số dự án gặp khó trong việc bố trí quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật kết nối chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và khả năng hoàn thành theo mốc thời gian đã cam kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại. Công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả; tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại từng dự án cụ thể.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng lưu ý việc phát triển nhà ở xã hội cần gắn với quy hoạch tổng thể, bảo đảm chất lượng công trình, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân.

Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu phương án giao quyền quản lý, khai thác các dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp phù hợp, nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn sau đầu tư, phát huy đúng mục tiêu an sinh xã hội.