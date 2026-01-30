Hà Nội nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đông Yên đến hết ngày 17/2/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Thanh Xuân
30/01/2026, 20:22
Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức quan tâm, có nhu cầu đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Yên, xã Phú Cát, Thành phố Hà Nội, gửi hồ sơ về UBND xã Phú Cát. Thời gian tiếp nhận từ nay đến hết ngày 17/2/2026…
UBND xã Phú Cát vừa công khai việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Đông Yên trên địa bàn xã Phú Cát, Thành phố Hà Nội.
Cụ thể, theo thông tin công bố, Cụm công nghiệp Đông Yên có quy mô khoảng 72ha, đặt tại xã Phú Cát. Hiện trạng quỹ đất của khu vực dự kiến triển khai dự án chủ yếu là đất nông nghiệp. Dự án được định hướng đầu tư nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn làng nghề, với thời gian hoạt động dự kiến là 50 năm.
UBND xã Phú Cát thông báo mời các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức quan tâm và có nhu cầu đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Yên gửi hồ sơ về UBND xã. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 15 ngày, kể từ nay đến hết ngày 17/2/2026.
Việc đăng ký và thực hiện thủ tục hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đồng thời tuân thủ Quyết định số 1443/QĐ-TTPVHCC ngày 15/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội về phê duyệt thí điểm quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp và đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.
Để đảm bảo thông tin được phổ biến rộng rãi, UBND xã Phú Cát giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tổ chức công khai nội dung thông báo trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của xã và hệ thống truyền thanh xã, thôn. Đồng thời, Phòng Kinh tế phối hợp với các thôn thực hiện niêm yết công khai thông báo tại Nhà văn hóa thôn trong suốt thời gian tiếp nhận hồ sơ.
11:32, 17/04/2025
Bước sang quý 4/2025, thị trường bất động sản Khánh Hòa chỉ ghi nhận 11.208 giao dịch, với tổng giá trị đạt 4.922,1 tỷ đồng; số thu thuế thu nhập cá nhân khoảng 31,3 tỷ đồng. Như vậy, so với quý 3/2025, số lượng giao dịch giảm 53,4%, tổng giá trị giao dịch giảm 75,3%...
Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh được quy định từ 3.100 đồng/m2/tháng đến tối đa 40.000 đồng/m2/tháng; Mức giá này bao gồm các chi phí quản lý vận hành, bảo trì nhưng không tính tiền sử dụng đất và chi phí khấu hao…
Từ ngày 31/1 - 8/2, chuỗi sự kiện Tết “Xuân Sen - Sắc Nghệ” sẽ diễn ra tại công viên trung tâm dự án The Sensia (phường Trường Vinh, Nghệ An), mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm kéo dài 8 ngày, tái hiện không khí xuân xứ Nghệ trong một không gian đô thị hiện đại.
Biệt thự song lập tại bán đảo SOLA mở ra phong vị ung dung giữa phố thị, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa thành bản hòa ca vườn – phố – sông đầy tinh tế. Giữa lòng ba dòng nước, sự tĩnh tại không đến từ lời giới thiệu, mà từ cách từng chi tiết được tinh chỉnh để nuôi dưỡng nhịp sống nhẹ nhàng, sâu lắng và trọn vẹn.
Con người thời hiện đại đang chủ động lựa chọn lối sống cân bằng, đề cao tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe tinh thần như một giá trị bền vững. Những không gian giúp tâm trí chậm lại, lắng nghe chính mình và hồi phục năng lượng trở thành điểm tựa cần thiết cho mỗi cá nhân.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: