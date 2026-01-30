Hà Nội nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đông Yên đến hết ngày 17/2/2026

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức quan tâm, có nhu cầu đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Yên, xã Phú Cát, Thành phố Hà Nội, gửi hồ sơ về UBND xã Phú Cát. Thời gian tiếp nhận từ nay đến hết ngày 17/2/2026…

UBND xã Phú Cát vừa công khai việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Đông Yên trên địa bàn xã Phú Cát, Thành phố Hà Nội.

Cụ thể, theo thông tin công bố, Cụm công nghiệp Đông Yên có quy mô khoảng 72ha, đặt tại xã Phú Cát. Hiện trạng quỹ đất của khu vực dự kiến triển khai dự án chủ yếu là đất nông nghiệp. Dự án được định hướng đầu tư nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn làng nghề, với thời gian hoạt động dự kiến là 50 năm.

UBND xã Phú Cát thông báo mời các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức quan tâm và có nhu cầu đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Yên gửi hồ sơ về UBND xã. Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 15 ngày, kể từ nay đến hết ngày 17/2/2026.

Việc đăng ký và thực hiện thủ tục hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đồng thời tuân thủ Quyết định số 1443/QĐ-TTPVHCC ngày 15/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội về phê duyệt thí điểm quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp và đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Để đảm bảo thông tin được phổ biến rộng rãi, UBND xã Phú Cát giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tổ chức công khai nội dung thông báo trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của xã và hệ thống truyền thanh xã, thôn. Đồng thời, Phòng Kinh tế phối hợp với các thôn thực hiện niêm yết công khai thông báo tại Nhà văn hóa thôn trong suốt thời gian tiếp nhận hồ sơ.