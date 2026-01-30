Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh cao nhất 40.000 đồng/tháng mỗi m2

Khung giá cho thuê nhà ở công vụ tại TP. Hồ Chí Minh được quy định từ 3.100 đồng/m2/tháng đến tối đa 40.000 đồng/m2/tháng; Mức giá này bao gồm các chi phí quản lý vận hành, bảo trì nhưng không tính tiền sử dụng đất và chi phí khấu hao…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành Quyết định khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn Thành phố. Quyết định này không chỉ nhằm mục đích tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công mà còn thể hiện sự minh bạch và công khai trong quản lý tài sản nhà nước.

Theo đó, khung giá cho thuê nhà ở công vụ được quy định từ 3.100 đồng/m2/tháng đến tối đa 40.000 đồng/m2/tháng. Mức giá này bao gồm các chi phí quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê, nhưng không tính tiền sử dụng đất và chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng. Điều này cho thấy sự nỗ lực của thành phố trong việc giảm thiểu gánh nặng tài chính cho các cơ quan, đơn vị sử dụng nhà ở công vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/2/2026 và thay thế cho quyết định trước đó vào năm 2024. Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai và hướng dẫn thực hiện quyết định này. Đồng thời, Sở cũng có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong quản lý.

UBND phường, xã và đặc khu chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai, hướng dẫn thực hiện thống nhất quyết định này trên địa bàn thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công quản lý; Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quyết định trên địa bàn; gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Đơn vị quản lý, vận hành nhà ở công vụ chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, vận hành liên quan giá nhà ở công vụ theo quyết định này và các quy định quy phạm pháp luật khác có liên quan; Tổ chức quản lý, vận hành, thu, chi, hạch toán giá cho thuê nhà ở công vụ và các nguồn thu, chi khác đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, việc ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc lập kế hoạch tài chính. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức về quản lý đô thị và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả thực thi, TP. Hồ Chí Minh cần có sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng và sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị liên quan. Ngoài ra, việc minh bạch hóa thông tin và công khai các quyết định liên quan đến quản lý tài sản công sẽ góp phần nâng cao niềm tin của công chúng và các bên liên quan.

Quyết định này không chỉ là một bước tiến trong quản lý bất động sản công vụ mà còn là một minh chứng cho sự cam kết của TP. Hồ Chí Minh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và quản lý đô thị. Với sự nỗ lực và quyết tâm của các cơ quan chức năng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một đô thị hiện đại và phát triển bền vững.