Hơn 50% cử tri Mỹ không hài lòng với cách điều hành kinh tế của Tổng thống Trump

Trang Linh

11/05/2026, 09:56

Kết quả này cho thấy chính sách thuế quan của ông Trump, cùng tác động từ chiến sự Iran, đang trở thành yếu tố bất lợi đối với Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Theo cuộc khảo sát mới của tờ báo Financial Times, hơn 50% cử tri Mỹ không hài lòng với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý lạm phát và điều hành kinh tế.

Cuộc khảo sát toàn quốc do công ty nghiên cứu Focaldata thực hiện trong tuần trước cho thấy lạm phát và chi phí sinh hoạt là hai vấn đề cử tri Mỹ quan tâm nhất trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Đây là cuộc bầu cử quan trọng, bởi kết quả sẽ quyết định quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Theo các nhà phân tích, kết quả khảo sát là tín hiệu đáng lo ngại đối với Đảng Cộng hòa. Gần 58% cử tri đã đăng ký đi bầu được khảo sát cho biết họ “rất không hài lòng” hoặc “phần nào không hài lòng” với cách ông Trump xử lý vấn đề lạm phát và chi phí sinh hoạt.

Ngoài ra, hơn 50% cử tri không hài lòng với cách ông Trump điều hành vấn đề việc làm và kinh tế. Riêng với chính sách thuế quan, 55% cử tri cho rằng các biện pháp thuế quan của ông đã gây tổn hại cho kinh tế Mỹ, trong khi chỉ khoảng 1/4 cử tri đánh giá các chính sách thương mại này mang lại lợi ích cho nền kinh tế.

Cuộc khảo sát mới của Financial Times được công bố vào thời điểm nhạy cảm đối với chính quyền ông Trump, khi chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là tới cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Chiến sự Iran đã khiến giá xăng và nhiều hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh, đồng thời gây chia rẽ trong nhóm cử tri MAGA - lực lượng ủng hộ phong trào “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump.

Đây là nhóm cử tri từng góp phần giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2024, khi ông cam kết kiềm chế lạm phát và đặt “nước Mỹ trên hết”.

Trong những ngày gần đây, ông Trump khẳng định giá xăng đã “giảm rất mạnh”. Tuy nhiên, giá xăng bình quân ở Mỹ trong tuần trước vẫn ở mức khoảng 4,6 USD/gallon, cao hơn gần 50% so với thời điểm chiến sự Iran bắt đầu.

Mỹ và Israel mở các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài hơn hai tháng qua. Cuộc chiến này đã khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị tê liệt, gây căng thẳng nghiêm trọng cho nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì, ông Trump đang tìm cách đạt thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt giao tranh và tránh nguy cơ lạm phát leo thang trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Focaldata cho biết sẽ thực hiện khảo sát hàng tháng về cử tri Mỹ cho Financial Times, nhằm theo dõi tâm lý cử tri đối với kinh tế, chính sách đối ngoại và nhiều vấn đề khác trong giai đoạn trước cuộc bầu cử vào tháng 11.

Trong cuộc khảo sát tuần trước, gần 54% cử tri cho biết họ “rất không hài lòng” hoặc “phần nào không hài lòng” với cách ông Trump xử lý chiến sự Iran. Tỷ lệ hài lòng chỉ ở mức dưới 1/3. Đáng chú ý, ngay trong nhóm cử tri Đảng Cộng hòa, khoảng 1/5 cũng không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề này.

Những đánh giá kém tích cực về cách ông Trump điều hành kinh tế và xử lý chiến sự Iran cũng kéo tỷ lệ ủng hộ chung của ông đi xuống. Theo khảo sát, hơn 54% cử tri Mỹ không hài lòng với cách ông đảm nhiệm vai trò tổng thống, trong khi hơn 39% bày tỏ sự ủng hộ. Riêng trong nhóm cử tri độc lập, hơn 58% có cái nhìn tiêu cực vai trò điều hành đất nước ông Trump.

Khảo sát của Financial Times cho thấy Đảng Dân chủ đang dẫn trước Đảng Cộng hòa 8 điểm phần trăm trong nhóm cử tri đã đăng ký đi bầu trước thềm bầu cử nhiệm kỳ. Khoảng cách này còn lớn hơn ở nhóm cử tri độc lập.

Hiện Đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát cả hai viện trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Phản hồi về kết quả khảo sát, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết các chính sách cắt giảm thuế, nới lỏng quy định và chương trình nghị sự về năng lượng của ông Trump sẽ giúp Mỹ duy trì “quỹ đạo kinh tế vững chắc”.

Ông Desai nói thêm rằng khi tình trạng gián đoạn năng lượng do chiến sự Iran gây ra hạ nhiệt, người dân Mỹ sẽ chứng kiến “giá xăng giảm mạnh, tiền lương thực tế tăng lên, lạm phát giảm và hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư tiếp tục đổ vào Mỹ”.

Cuộc khảo sát của Financial Times do Focaldata, công ty nghiên cứu phi đảng phái có trụ sở tại London, thực hiện trực tuyến từ ngày 1/5 đến ngày 5/5. Khảo sát ghi nhận ý kiến của 3.167 cử tri đã đăng ký đi bầu, với sai số 2,1 điểm phần trăm.

Hai mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ khi đi bầu tổng thống

08:52, 06/11/2024

Hai mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ khi đi bầu tổng thống

Tòa án Mỹ: Thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Trump là bất hợp pháp

14:00, 08/05/2026

Tòa án Mỹ: Thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Trump là bất hợp pháp

Cơn sốt hợp đồng tài chính khoai tây ở châu Âu giữa chiến tranh Mỹ - Iran

09:33, 11/05/2026

Cơn sốt hợp đồng tài chính khoai tây ở châu Âu giữa chiến tranh Mỹ - Iran

VnEconomy