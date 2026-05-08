Tòa án Mỹ: Thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Trump là bất hợp pháp

An Huy

08/05/2026, 14:00

Một tòa án Mỹ vừa ra phán quyết cho rằng thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp, đánh dấu một trở ngại pháp lý quan trọng đối với chính sách kinh tế chủ chốt của ông...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo tin từ tờ báo Financial Times, phán quyết này được đưa ra bởi Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT) vào ngày 7/5. CIT tuyên bố rằng biện pháp thuế quan này - được áp dụng theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - là "không được pháp luật cho phép".

Phán quyết trên không đình chỉ thuế quan toàn cầu 10% trên diện rộng, nhưng yêu cầu ngừng áp dụng thuế quan này đối với hai công ty đã đâm đơn kiện.

Đây là thất bại pháp lý mới về chính sách thương mại của ông Trump, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 năm nay ra phán quyết rằng Tổng thống không thể áp thuế quan bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Phán quyết đó của Tòa án Tối cao khiến thuế quan đối ứng cùng một số biện pháp thuế quan khác của ông Trump bị vô hiệu hóa.

Mục 122 cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế quan lên đến 15% trong thời gian lên đến 150 ngày để giải quyết "thâm hụt cán cân thanh toán lớn và nghiêm trọng". Tuy nhiên, các thẩm phán tại CIT ở New York đã đưa ra phán quyết trên dựa trên việc cân nhắc ý nghĩa của "thâm hụt cán cân thanh toán" mà Quốc hội Mỹ đã đề cập khi soạn thảo luật vào năm 1974.

Luật sư đại diện cho các doanh nghiệp đưa vụ kiện này đã lập luận rằng thâm hụt thương mại và khủng hoảng cán cân thanh toán nghiêm trọng không phải là một.

Các nhà sáng lập của một trong số doanh nghiệp đâm đơn kiện đã ca ngợi phán quyết này của CIT là "một chiến thắng lớn cho các doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi, những công ty phụ thuộc vào chính sách thương mại công bằng và có thể dự đoán được". Họ nhấn mạnh rằng quyết định này giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp như họ không phải chịu gánh nặng bất công vì các hạn chế thương mại không phù hợp với pháp luật.

Ông Dan Anthony, Giám đốc điều hành của nhóm vận động We Pay the Tariffs, đã gọi phán quyết này là "tin tức tích cực hơn cho các doanh nghiệp nhỏ đã phải chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi những loại thuế bất hợp pháp này".

Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) chưa đưa ra tuyên bố về vấn đề này.

Trump đã mức thuế cơ bản toàn cầu 10% gần như ngay lập tức sau khi thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao vô hiệu hóa.

Tiếp đó, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer đã khởi động một số cuộc điều tra thương mại dựa trên quyền hạn quy định trong Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Các cuộc điều tra này có thể tạo tiền đề cho Washington áp thuế quan mới lên hàng hóa từ hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ.

Theo dự kiến, ông Greer sẽ hoàn thành các cuộc điều tra đó và đưa ra cho Tổng thống Trump các lựa chọn để áp các biện pháp thuế quan mới vào cuối tháng 7 - thời điểm mà thuế quan cơ bản 10% hết hạn.

Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế quan đối với ô tô từ EU lên 25%

10:10, 02/05/2026

Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế quan đối với ô tô từ EU lên 25%

Chuyên gia: Thuế quan Mỹ có thể vẫn cao sau khi Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ

14:15, 14/04/2026

Chuyên gia: Thuế quan Mỹ có thể vẫn cao sau khi Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ

Tổng thống Trump cho EU thời hạn đến 4/7 để triển khai thỏa thuận thương mại

10:46, 08/05/2026

Tổng thống Trump cho EU thời hạn đến 4/7 để triển khai thỏa thuận thương mại

IMF cảnh báo các mô hình AI mới có thể gây ra cú sốc tài chính

IMF cảnh báo các mô hình AI mới có thể gây ra cú sốc tài chính

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra “sự cố đồng loạt” trong hệ thống tài chính...

Mỹ và 18 thành viên WTO thỏa thuận không áp thuế quan lên nội dung số

Mỹ và 18 thành viên WTO thỏa thuận không áp thuế quan lên nội dung số

Ngày thứ Năm (7/5), Mỹ cùng hơn chục nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Australia, công bố đạt thỏa thuận riêng về việc không áp thuế quan đối với dữ liệu và nội dung số truyền tải xuyên biên giới...

Tổng thống Trump cho EU thời hạn đến 4/7 để triển khai thỏa thuận thương mại

Tổng thống Trump cho EU thời hạn đến 4/7 để triển khai thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm (7/5) cho biết ông sẽ cho Liên minh châu Âu (EU) thời hạn đến ngày 4/7 để thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được...

Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?

Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?

Thị trường giá lên đưa giá vàng và giá bạc liên tục lập kỷ lục trong năm 2025 và đầu năm 2026 có thể được nối lại nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình - một số nhà phân tích nhận định...

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/5) sau khi lập kỷ lục nội phiên mới, do giá dầu thu hẹp mức giảm sau khi giảm sâu vào đầu phiên...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Nghịch lý tăng trưởng và yêu cầu đổi mới mô hình từ "lõi"

VN-Index tăng 10% trong tháng 4, "cá mập" Pyn Elite báo lãi 1%

Quảng Trị: Tìm nhà đầu tư cho Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và shophouse bên sông Nhật Lệ

Met Gala: Thời trang, người nổi tiếng, ẩm thực và truyền thông hợp thành hệ sinh thái tỷ USD

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

