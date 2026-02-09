Thứ Hai, 09/02/2026

Trang chủ Thị trường

OCOP Thanh Hóa bắt nhịp xu hướng quà tặng tết hiện đại

Nguyễn Thuấn

09/02/2026, 08:53

Thay vì bán lẻ từng sản phẩm, nhiều chủ thể OCOP ở Thanh Hóa đang chủ động liên kết, xây dựng các giỏ quà tết mang đậm bản sắc địa phương. Cách làm này giúp mở rộng đầu ra dịp cao điểm, đồng thời nâng vị thế sản phẩm OCOP trên thị trường...

Liên kết sản phẩm, đổi mới mẫu mã đang giúp OCOP Thanh Hóa mở rộng đầu ra, tiêu thụ hiệu quả trong dịp Tết.
Liên kết sản phẩm, đổi mới mẫu mã đang giúp OCOP Thanh Hóa mở rộng đầu ra, tiêu thụ hiệu quả trong dịp Tết.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 661 sản phẩm OCOP, thuộc các nhóm thực phẩm, đồ uống, thảo dược… Trong đó, hàng trăm chủ thể đạt doanh thu cao nhất vào dịp Tết Nguyên đán, nhất là ở phân khúc quà tặng biếu.

Nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, nhiều cơ sở sản xuất không còn “độc hành” mà liên kết với nhau để tạo nên các giỏ, lẵng quà tết. Mỗi bộ quà là sự kết hợp của nhiều đặc sản OCOP đã được chứng nhận, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đồng thời gói ghém câu chuyện văn hóa và tâm huyết của người sản xuất xứ Thanh. Việc liên kết giúp sản phẩm đa dạng hơn, dễ tiếp cận người mua và gia tăng sức cạnh tranh trong mùa cao điểm cuối năm.

Chị Đào Thị Lương, đại diện cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP trên đường Trần Phú, phường Hạc Thành, cho biết nhiều chủ thể đã đầu tư mạnh cho bao bì, nhãn mác theo hướng hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ nét văn hóa bản địa. “Chúng tôi đang thiết kế các giỏ quà OCOP từ phân khúc bình dân đến cao cấp để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng”, chị Lương chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Lan, chủ cơ sở sản xuất nem chua Bà Lan (sản phẩm OCOP 4 sao), giới thiệu hộp quà Tết OCOP tại khu vực sản xuất ở Thanh Hóa.
Bà Đỗ Thị Lan, chủ cơ sở sản xuất nem chua Bà Lan (sản phẩm OCOP 4 sao), giới thiệu hộp quà Tết OCOP tại khu vực sản xuất ở Thanh Hóa.

Ở góc độ đơn vị sản xuất, ông Lê Đình Tú, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bình Sơn, xã Thọ Bình, cho biết bên cạnh các sản phẩm OCOP tiêu biểu như chè xanh sạch, trà túi lọc Bình Sơn, hợp tác xã đã ghép thêm các sản phẩm OCOP địa phương như rượu sâm báo, yến sào để tạo bộ quà biếu dịp tết. Với từng phân khúc khách hàng, các bộ sản phẩm được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Thực tế cho thấy, việc quảng bá đơn lẻ khiến nhiều sản phẩm OCOP khó tiêu thụ, sức cạnh tranh hạn chế. Ngược lại, khi liên kết thành các bộ sản phẩm, không chỉ giúp bán được nhiều hàng hơn mà còn thúc đẩy tiêu thụ nông sản vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Theo chị Phạm Thị Hậu, chủ thể sản xuất trà túi lọc HappyLife, xã Cẩm Thạch, mỗi giỏ quà OCOP không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn là sự trao gửi giá trị văn hóa của từng làng nghề, cộng đồng.

Cùng với các giỏ quà tết, dịp cuối năm, nhiều chủ thể OCOP tiếp tục đẩy mạnh bán hàng qua nền tảng số. Livestream tại vùng nguyên liệu, làng nghề truyền thống giúp người tiêu dùng trực tiếp theo dõi quy trình sản xuất và đặt hàng ngay trên các nền tảng trực tuyến.

Các sản phẩm OCOP Thanh Hóa được làm mới mẫu mã, bao bì để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết.
Các sản phẩm OCOP Thanh Hóa được làm mới mẫu mã, bao bì để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết.

Chia sẻ từ thực tiễn, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Vườn rừng Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, cho biết việc livestream bán hàng tại vườn mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi khách hàng tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất sạch, niềm tin được củng cố, quyết định mua hàng diễn ra nhanh hơn, nhiều phiên phát sóng ghi nhận tình trạng “cháy hàng”.

Sự kết hợp giữa liên kết sản phẩm, đổi mới mẫu mã và ứng dụng nền tảng số đang mở ra hướng tiêu thụ hiệu quả cho OCOP Thanh Hóa trong mùa tết. Không chỉ gia tăng doanh thu, cách làm này còn góp phần khẳng định thương hiệu OCOP xứ Thanh, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong mỗi dịp xuân về.

Từ khóa:

đặc sản xứ Thanh liên kết sản phẩm OCOP quà Tết OCOP sản phẩm OCOP Thanh Hóa thương hiệu OCOP tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

