Hơn 631 tỷ đồng xây dựng Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (chủ đầu tư) và Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng vừa tổ chức khởi công dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên diện tích hơn 24.600m2, tổng số vốn 631,2 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 03/6/2025, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư trên diện tích đất sử dụng là 24.618 m2; Trong đó, khoảng 14.206m2 dành cho nhà ga, phần còn lại là khu vực xếp dỡ và bãi đỗ xe. Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 631 tỷ đồng (tương đương 24 triệu USD) do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động, Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có công suất khai thác đến năm 2030 đạt 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hành không Quốc tế Đà Nẵng, cho biết Dự án này nằm trong chuỗi đầu tư cải thiện hạ tầng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, bao gồm mở rộng Nhà ga hành khách T1 và phát triển toàn diện khu vực phía Bắc Sân bay.

Theo kế hoạch, Dự án Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức thi công từ quý 4-2025 và hoàn thành xây dựng vào quý 4-2026.

Việc động thổ Dự án Nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng không chỉ mở rộng năng lực tiếp nhận hàng hóa, mà còn là cam kết mạnh mẽ hướng tới hiện đại hóa lĩnh vực logistics hàng không nói chung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng nói riêng.

Với năng lực xử lý lên tới 100.000 tấn hàng mỗi năm, nhà ga hàng hóa mới sẽ là công cụ đắc lực trong việc phục vụ thương mại, góp phần thúc đẩy xuất nhâp khẩu và kết nối kinh tế của Đà Nẵng với các thị trường trong và ngoài nước.

Khách nước ngoài đến miền Trung qua Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày càng đông. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Quyết định 1697/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, ghi rõ trách nhiệm của các đơn vị ngành Hàng không Việt Nam phải thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, đầu tư, môi trường theo đúng quy định tại Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Hàng không dân dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai dự án; Đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu mục tiêu, quy mô, tiến độ của dự án.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Trung chịu trách nhiệm đối với việc giao đất, thuê đất, xác định thời hạn sử dụng đất...; Chịu trách nhiệm đối với việc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014 và pháp luật khác có liên quan; thực hiện dự án đúng theo tiến độ được cấp tại chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; phải áp dụng các biện pháp và phương án cụ thể đáp ứng các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành...