23 quỹ đồng loạt gia tăng giải ngân vào thị trường

Tháng 11/2025, dòng tiền qua các quỹ đầu tư tiếp tục bị rút ròng gần 2,7 nghìn tỷ đồng, giảm -25% so với tháng trước, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp áp lực rút vốn hạ nhiệt, theo dữ liệu FiinTrade.

Đáng chú ý, tâm điểm rút ròng chuyển sang nhóm quỹ Trái phiếu, với giá trị hơn 1,7 nghìn tỷ đồng tăng 199% so với tháng trước – mức cao nhất kể từ tháng 6/2023. Ngược lại, áp lực rút ròng tại nhóm quỹ Cổ phiếu hạ nhiệt rõ rệt, giảm -67,5% xuống còn gần 982 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, dòng tiền qua quỹ đầu tư bị rút ròng hơn 31,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở nhóm quỹ Cổ phiếu, trong khi quỹ Trái phiếu đảo chiều sang rút ròng, trái ngược với xu hướng vào ròng mạnh cùng kỳ 2024. Dù vậy, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) hệ thống quỹ vẫn tăng 7% so với cuối năm 2024, cho thấy áp lực rút vốn chưa làm suy yếu đáng kể quy mô thị trường.

Trong tháng 11/2025, giá trị rút ròng của nhóm quỹ Cổ phiếu tiếp tục thu hẹp tháng thứ ba liên tiếp, giảm mạnh 67,5% so với tháng trước xuống hơn 981 tỷ đồng, cho thấy áp lực rút tiền hạ nhiệt rõ rệt. Tuy nhiên, quy mô NAV vẫn suy giảm từ tháng 9/2025, phản ánh tác động của hiệu suất kém tích cực kéo dài.

Ở nhóm quỹ đóng, rút ròng giảm còn 638 tỷ đồng (-64,2% so với tháng trước), giảm chủ yếu ở các quỹ lớn như VEIL, VNH và VOF – nhóm này hiện chiếm 32% tổng NAV quỹ cổ phiếu. o Tương tự, nhóm ETF ghi nhận mức rút ròng giảm mạnh (-76,3% so với tháng trước), với điểm sáng là DCVFMVN30 đảo chiều vào ròng 213 tỷ đồng, ngắt chuỗi 12 tháng rút ròng liên tiếp. Trong khi đó, Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút tiền nhưng với quy mô thu hẹp đáng kể.

Ở nhóm quỹ mở, áp lực rút ròng hạ nhiệt (-66%), dù dòng tiền rút vẫn tập trung ở một số quỹ lớn, trong khi dòng tiền đảo chiều vào ròng gần 200 tỷ đồng ở quỹ PYN Elite, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, cho thấy dòng tiền bắt đầu phân hóa và chọn lọc hơn.

Trong tháng 11/2025, nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận rút ròng hơn 1,7 nghìn tỷ đồng (+199%), đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp dòng tiền âm và là mức rút ròng mạnh nhất kể từ tháng 6/2023.

Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu tại quỹ TCBF, với hơn 1 nghìn tỷ đồng bị rút ròng (+469%) – mức cao nhất kể từ tháng 8/2023 – đưa giá trị rút ròng lũy kế năm 2025 của quỹ lên hơn 1,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, ABBF cũng ghi nhận rút ròng gần 318 tỷ đồng, khiến dòng tiền lũy kế 11 tháng năm 2025 của quỹ lần đầu chuyển sang trạng thái âm.

Đáng chú ý, tháng 11/2025 đánh dấu lần đầu tiên dòng tiền lũy kế 12 tháng của toàn bộ nhóm quỹ Trái phiếu chuyển sang rút ròng (-843,5 tỷ đồng) kể từ tháng 2/2024, cho thấy áp lực cạnh tranh từ lãi suất huy động và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang gia tăng rõ rệt.

Trong tháng 11/2025, có 23/36 quỹ mở cổ phiếu giảm tỷ trọng tiền, trái ngược so với xu hướng tăng nắm giữ tiền trong tháng 10/2025 và tháng 9/2025. Phần lớn các quỹ có quy mô NAV >1 nghìn tỷ đồng như DCDS, VEOF, VMEEF đều tăng giải ngân vào thị trường, cho thấy tâm lý bớt phòng thủ hơn của các nhà quản lý quỹ. Ngược lại, một số quỹ như VFMVSF, VLGF đổi chiều tăng nắm giữ tỷ trọng tiền mặt.

Trong tháng 11/2025, FPT tiếp tục dẫn đầu danh sách cổ phiếu được các quỹ mua ròng theo khối lượng, với lực cầu chủ yếu đến từ PYN Elite khi mua thêm khoảng 14 triệu cổ phiếu, nâng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu FPT lên 10,7% từ mức 5,83% trong tháng 10.

Nhóm Bất động sản cũng ghi nhận lực mua ròng lan tỏa (NLG, DIG, KDH, HDG), trong đó NLG là cổ phiếu thu hút nhiều quỹ tham gia nhất, được hỗ trợ bởi cả quỹ mở và ETF mô phỏng VNDiamond, cho thấy sự đồng thuận cao của dòng tiền tổ chức. Bên cạnh đó, MWG tiếp tục được mua ròng tháng thứ ba liên tiếp, chủ yếu bởi quỹ PYN Elite và quỹ đóng VEIL.

Ở chiều ngược lại, HPG tiếp tục nằm trong nhóm cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với áp lực bán đến từ VEIL và một số quỹ mở lớn, cho thấy dòng tiền ngoại vẫn thận trọng với cổ phiếu đầu ngành Thép. Cổ phiếu Ngân hàng vốn hóa lớn và Chứng khoán cũng bị bán ròng tháng thứ hai liên tiếp, chủ yếu bởi các ETF mô phỏng VN30.

Đáng chú ý, VHM bị bán ròng 4 tháng liên tiếp với lực bán tập trung tại quỹ mở (VFMVSF) và các quỹ ngoại (Fubon FTSE Vietnam, Global X MSCI Vietnam ETF, VOF).