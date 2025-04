Hơn 7.600 tỷ đồng vốn đầu tư “rót” vào các dự án tại Quảng Bình

Theo thông tin từ Chi Cục thống kê tỉnh Quảng Bình, vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh này trong quý 1/2025 ước tính đạt 6.964,2 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn đầu tư thực hiện của khu vực nhà nước đạt 1.073,0 tỷ đồng, giảm 26,4%; vốn đầu tư thực hiện thuộc khu vực ngoài nhà nước đạt 5.883,3 tỷ đồng, tăng 23,2%; vốn đầu tư thực hiện thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,9 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

GRDP TĂNG 7,84%

Tính chung quý 1/2025, vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý đạt 683,5 tỷ đồng, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch; Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét; Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới; Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình; Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình….

Chi Cục thống kê tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong quý 1/2025 theo giá so sánh 2010 tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Đối công nghiệp sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại hoạt động sản xuất ổn định, nhiều doanh nghiệp đã có các đơn hàng mới được ký kết để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển.

Tính chung quý 1/2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Quảng Bình tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất trong quý I/2025: Quặng titan đạt 6.904 tấn, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước; đá xây dựng đạt 323.104 m3, tăng 2,0%; cao lanh đạt 21.335 tấn, tăng 68,7%; thủy hải sản chế biến các loại đạt 7.196 tấn, tăng 26,7%....

TƯ VẤN, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO GẦN 5.500 LAO ĐỘNG

Quý 1/2025, hoạt động thương mại dịch vụ của Quảng Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết Nguyên đán, bên cạnh đó Lễ hội Xuân đầu năm và các dịch vụ liên quan khác phát triển mạnh mẽ nên tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Ước tính doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I/2025 tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung quý 1/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh này đạt 14.166,0 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ, trong đó nhóm lương thực, thực phẩm là nhóm chiếm tỷ trọng lớn có tốc độ tăng cao 11,5%, đóng góp tăng cao nhất 4,4 điểm phần trăm.

Cùng với đó, doanh thu dịch vụ lưu trú của Quảng Bình tính chung quý 1/2025 đạt 156,4 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 1.096,3 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động lữ hành đạt 130,8 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Quý 1/2025, nhu cầu sử dụng các dịch vụ vui chơi, giải trí của người dân tăng cao, do đây là quý có tháng trùng với tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cùng với đó Ngành du lịch Quảng Bình sôi động hơn, đồng thời sự ấm lên của thị trường bất động sản đã tác động tích cực đến doanh thu các ngành kinh doanh dịch vụ. Ước tính quý 1/2025, doanh thu các ngành kinh doanh dịch vụ tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2025, hoạt động vận tải của tỉnh cũng đạt kết quả khá tích cực. Khi tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát đạt 1.665,7 tỷ đồng, tăng 11,3% so với quý trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 1/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm; có 5.460 lượt người lao động được tư vấn việc làm, du học, học nghề và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 711 người; đào tạo nghề nghiệp cho 155 học viên.