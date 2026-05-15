Honda Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu Rồng Vàng năm 2026

Rồng Vàng là chương trình thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng từ năm 2001 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; áp dụng các giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xã hội, cộng đồng…

Tại Lễ Vinh danh năm nay, HVN vinh dự nằm trong top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2025 – 2026 và đạt danh hiệu Rồng Vàng do Ban Biên tập và độc giả của Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Trong năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026, hưởng ứng tích cực và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trên lộ trình hướng tới “Trung hòa carbon vào năm 2050”, từ các hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp cho đến sản phẩm, HVN luôn đặt phát triển xanh làm trọng tâm.

Theo đó, HVN đã và đang áp dụng hai chiến lược chính trong các hoạt động sản xuất tại nhà máy, bao gồm: Tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng và Phát triển các nguồn năng lượng sạch; Tích cực chia sẻ các sáng kiến cắt giảm CO2 với hệ thống nhà cung cấp thông qua “Đại hội Công ty Xanh”; Trồng gần 2.000 cây xanh đô thị các loại tại tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, HVN cũng chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án trọng điểm, mở đường cho một kỷ nguyên di chuyển xanh, hiện đại và bền vững. Cụ thể, với mảng Xe máy, HVN đang triển khai chiến lược phát triển song song giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong và đẩy mạnh điện hóa xe hai bánh.

Trong năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026, HVN đánh dấu bước tiến quan trọng khi giới thiệu các mẫu xe máy điện thân thiện với môi trường như ICON e:, CUV e: và Honda UC3 cùng hệ thống trạm đổi và sạc pin. Trong đó, ICON e: điện sản phẩm xe gắn máy điện đầu tiên được HVN sản xuất tại Việt Nam.

Qua đó, HVN đang từng bước xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện và đưa các giải pháp di chuyển xanh, an toàn, chất lượng cao cùng dịch vụ tốt đến gần hơn với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, HVN còn triển khai các mô hình bán hàng và dịch vụ đặc biệt thông qua hình thức cho thuê, thu mua lại và tân trang xe điện, thể hiện cách tiếp cận tiên phong hướng tới kinh tế tuần hoàn.

Với mảng Ô tô, nắm bắt xu hướng thị trường đang chuyển dịch mạnh mẽ với nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các sản phẩm Hybrid, HVN đặt mục tiêu chiến lược là mang đến dải sản phẩm cùng những trải nghiệm vượt trên cả mong đợi.

Sau thành công và sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng cho phiên bản Hybrid trên 2 mẫu xe CR-V và Civic, HVN tiếp tục mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn ở phân khúc B gầm cao với mẫu xe HR-V e:HEV ra mắt vào tháng 4/2025. Đặc biệt, phiên bản nâng cấp của mẫu xe CR-V e:HEV trên thế hệ thứ 6 được giới thiệu vào tháng 2/2026 là mẫu xe Hybrid đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ.

Những nỗ lực trên khẳng định cam kết của HVN trong việc mang đến các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời lan tỏa “niềm vui tự do di chuyển” đến mọi khách hàng và hướng tới “Trung hòa carbon” của Chính phủ.

Cũng trong năm tài chính vừa qua, chung tay cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045”, cũng như đồng hành cùng Honda toàn cầu hướng tới “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda vào năm 2050”, HVN đã không ngừng tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông (ATGT).

Theo đó, HVN đã phối hợp với cơ quan chức năng và các đối tác tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho gần 28 triệu người ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, từ năm 2018, HVN đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo an toàn giao thông cho toàn bộ học sinh lớp Một trên toàn quốc. Tổng số hơn 12 triệu mũ bảo hiểm đã được trao tặng, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 85% vào năm 2025 lên 89% vào năm 2026 . Hiện nay, HVN đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trước thực trạng học sinh điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trong năm tài chính này, HVN đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai chương trình đào tạo lái xe gắn máy (moped) thí điểm cho hơn 8.700 học sinh THPT và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông nòng cốt, từ đó mở rộng chương trình đào tạo tới hơn 3,1 triệu học sinh THPT trên toàn quốc. Chương trình nhằm giúp các em tham gia giao thông tự tin, độc lập và an toàn hơn.

Honda Việt Nam trao tặng xe gắn máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, HVN đã trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT nhằm hỗ trợ phương tiện đạt chuẩn phục vụ công tác đào tạo lái xe gắn máy an toàn. Trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Giao thông địa phương mở rộng hoạt động đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THPT trên phạm vi toàn quốc.

Được thành lập vào năm 1996, đến tháng 3/2026, HVN kỷ niệm 30 năm có mặt và hoạt động tại Việt Nam, với thông điệp “Chung ước mơ – Cùng bứt phá” – một cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình phát triển bền vững, đồng thời là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài của Honda tại thị trường.

Trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giá trị tốt hơn và trải nghiệm di chuyển ngày càng hoàn thiện cho người dân Việt Nam, đồng thời tích cực góp phần kiến tạo một xã hội phát triển bền vững và an toàn, phù hợp với định hướng của Honda toàn cầu cũng như Chính phủ Việt Nam, phấn đấu trở thành “Công ty được xã hội mong đợi”.