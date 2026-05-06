Nhờ làn sóng AI, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng mạnh nhất 5 năm

Kinh tế Hồng Kông quý 1/2026 tăng trưởng mạnh nhất trong gần 5 năm qua, đạt mức tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước...

Đây được xem là dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, dù cuộc chiến ở Trung Đông đang đặt ra những trở ngại lớn đối với triển vọng tăng trưởng và lạm phát trên toàn châu Á.

Dữ liệu sơ bộ công bố ngày 5/5 cho thấy nền kinh tế Hồng Kông đã tăng trưởng 2,9% trong quý đầu năm so với quý trước, một sự tăng tốc so với mức tăng khoảng 1% đạt được trong quý 4/2025.

Sự phục hồi này đến từ gia tăng trong tiêu dùng và đầu tư, cùng với sự hỗ trợ từ đà tăng của thị trường chứng khoán và nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu trên toàn cầu.

Người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po đã nhấn mạnh trong một bài viết gần đây rằng xuất khẩu vẫn là động lực chính của nền kinh tế trong quý đầu tiên, khi nhu cầu đối với hàng điện tử được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bù đắp những khó khăn đối với tăng trưởng kinh tế do căng thẳng địa chính trị gây ra.

Tốc độ tăng trưởng của kinh tế Hồng Kông đã gây bất ngờ lớn - theo nhà kinh tế Leah Fahy của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics.

Nhờ sự tăng trưởng này của nền kinh tế, “chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hồng Kông đã phục hồi kể từ đầu 2 quý này và sẽ còn tăng cao hơn nữa. Ngành bất động sản của thành phố cũng có đã dấu hiệu phục hồi, tạo ra một viễn cảnh kinh tế tươi sáng hơn cho Hồng Kông”, ông Fahy nhấn mạnh.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến tranh ở Trung Đông có thể chuyển hướng một số dòng vốn đầu tư, đưa các dòng vốn này chảy vào Hồng Kông. Nhưng mặt khác, cuộc chiến cũng đặt ra những rủi ro đối với kinh tế Hồng Kông thông qua khả năng gây gián đoạn thương mại và đẩy lãi suất lên cao hơn. Do đồng đôla Hồng Kông được neo vào đồng USD, nền kinh tế này đặc biệt nhạy cảm với những biến động về lãi suất ở Mỹ.

Ngày 5/5, một phát ngôn viên của chính quyền Hồng Kông nói rằng căng thẳng kéo dài ở Trung Đông vẫn là một rủi ro tiêu cực đối với triển vọng kinh tế của thành phố. Dù vậy, vị này nhận định: “Trong thời gian tới, triển vọng kinh tế Hồng Kông vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm điện tử liên quan tới AI, tốc độ tăng bề vững của lượng du khác, và hoạt động tài chính xuyên biên giới sôi động”.

Trước khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý 1 của Hồng Kông được công bố, các nhà kinh tế tại công ty phân tích Moody’s Analytics đã dự báo rằng thương mại và du lịch quốc tế có khả năng hỗ trợ tăng trưởng, trong khi nhu cầu nội địa có thể vẫn bị kìm hãm do các hộ gia đình và doanh nghiệp ngày càng thận trọng trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Quý 1 năm nay là quý thứ 13 liên tiếp nền kinh tế Hồng Kông tăng trưởng. Chính quyền thành phố dự báo tốc độ tăng trưởng có thể đạt khoảng 2,5-3,5% trong cả năm nay, sau khi đạt 3,5% trong năm ngoái.

Tiêu dùng tư nhân của Hồng Kông tăng trưởng 5% trong quý 1 so với cùng kỳ năm trước, cao gấp đôi mức tăng 2,5% của quý 4/2025.

Tổng xuất khẩu hàng hóa tăng 23,8%, vượt xa mức tăng 15,4% của quý trước. Nhập khẩu tăng 29,9%, so với mức tăng 18,2% của quý trước.