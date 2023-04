HSG: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 niên độ tài chính 2022-2023 đạt 251 tỷ đồng

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 niên độ tài chính 2022-2023.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhu cầu các mặt hàng đều suy giảm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp. Quý 2 niên độ tài chính 2022-2023, doanh thu hợp nhất HSG đạt 6.981 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 904 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 251 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh này đã cải thiện rất nhiều so với 2 quý trước và cùng kỳ, đã cho thấy hiệu quả trong các chính sách điều hành của HSG.

Yếu tố quan trọng thúc đẩy kết quả kinh doanh tích cực của HSG trong quý 2 niên độ tài chính 2022-2023 là việc HSG quản lý hiệu quả các khoản chi phí. Theo đó, chi phí tài chính trong quý này còn 75 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ, tương đương giảm 53 tỷ đồng.

Trong đó, (1) chi phí lãi vay là 57 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ trong giai đoạn lãi suất tăng cao, cho thấy những nỗ lực của HSG trong việc giảm tối đa chi phí lãi vay và đàm phán mức lãi suất tốt nhất; (2) chi phí chênh lệch tỷ giá chỉ còn 18 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ, tương đương giảm 58 tỷ đồng do HSG đã tất toán các khoản dư nợ vay bằng USD trong quý 1 niên độ tài chính 2022-2023.

Bên cạnh đó, quý 2 niên độ tài chính 2022-2023 ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp của HSG chỉ còn 100 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, tương đương giảm 69 tỷ đồng. Chi phí bán hàng còn 536 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ, tương đương giảm 391 tỷ đồng.

HSG cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung vào tăng cường hiệu quả hoạt động của 10 nhà máy, hệ thống phân phối hơn 500 chi nhánh - cửa hàng, các tổng kho trên toàn quốc; duy trì và mở rộng kênh và danh mục sản phẩm xuất khẩu; xây dựng các chính sách; tập trung vào những mặt hàng chiến lược dẫn dắt; tập trung củng cố nội lực, tích lũy nguồn lực để nắm bắt cơ hội.