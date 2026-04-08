Huế: Bảo vệ đa dạng sinh học trước áp lực gia tăng lên tài nguyên thiên nhiên

Sở hữu hệ sinh thái phong phú cùng nhiều loài quý hiếm, thành phố Huế đang đối mặt với áp lực lớn trong bảo tồn đa dạng sinh học. Trước thực tế đó, các giải pháp quản lý, tuyên truyền và kiểm soát vi phạm được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ bức tranh sinh thái đặc sắc, gìn giữ “lá phổi xanh” của vùng đất Cố đô...

Thành phố Huế là một trong những địa phương có giá trị đa dạng sinh học cao, với nhiều hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng và là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Đây cũng là điểm dừng chân quan trọng của các loài chim di cư theo mùa. Sự phong phú này không chỉ tạo nên bức tranh sinh thái đặc sắc mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC

Trước áp lực gia tăng lên tài nguyên thiên nhiên, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vận động người dân không săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim di cư; không sử dụng phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt.

Lực lượng liên ngành tổ chức ra quân truy quét săn bắt chim trái phép

Thành phố Huế cũng phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm; khuyến khích cung cấp thông tin qua đường dây nóng và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Hue-S. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, trong đó có Giáo hội Phật giáo, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã.

Việc vận động phóng sinh đúng quy định được chú trọng, góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Trong 3 năm gần đây, người dân đã tự nguyện giao nộp 216 cá thể động vật hoang dã cho cơ quan chức năng.

Song song với tuyên truyền, lực lượng chức năng đã tổ chức 76 lượt tuần tra, phát hiện và xử lý 39 vụ vi phạm. Nhiều tang vật bị tịch thu, tiêu hủy như lưới bẫy, thiết bị phát tiếng chim, que dính nhựa; đồng thời 235 cá thể chim được tái thả về tự nhiên.

ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

Dù đạt kết quả tích cực, công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Huế vẫn còn nhiều khó khăn. Thành phố Huế với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong khi lực lượng và trang thiết bị còn hạn chế đã ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm tra.

Đặc biệt, các đối tượng vi phạm hoạt động ngày càng tinh vi, thường vào ban đêm hoặc giao dịch qua mạng xã hội để né tránh lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, tập quán săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã vẫn tồn tại.

Ngoài ra, việc định giá tang vật vi phạm, nhất là với các loài quý hiếm, còn nhiều vướng mắc; hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý chưa đồng bộ cũng gây khó khăn trong xử lý...

Hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản được thành phố Huế tổ chức hàng năm

Để khắc phục, giải quyết tình trạng này, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, cho biết trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường kiểm tra liên ngành tại các địa bàn có nguy cơ cao, kiểm soát chặt hoạt động mua bán sản phẩm phục vụ săn bắt động vật hoang dã.

Cùng với đó, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò cộng đồng trong phát hiện vi phạm; nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi thông qua đào tạo, tập huấn chuyên môn.

“Việc triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên”, ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.