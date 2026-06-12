Miền núi phía Bắc có nhà máy điện gió đầu tiên gần 3.000 tỷ đồng

Dự kiến khi hoàn thành và vận hành thương mại vào năm 2028, nhà máy điện gió này sẽ cung cấp trên 250 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh và cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam vào năm 2050...

Ngày 11/6, tại khu vực đèo Diệt, giáp ranh xã Mường Cơi và xã Phù Yên, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty cổ phần Năng lượng gió miền Bắc đã động thổ Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên.

Dự án có công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư 2.941 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Phù Yên và Mường Cơi, tỉnh Sơn La.

Đây là dự án nhà máy điện gió đầu tiên được động thổ tại khu vực miền núi phía Bắc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của vùng Tây Bắc. Dự án có công suất 80 MW, thời hạn hoạt động 50 năm, với diện tích sử dụng đất khoảng 46,4 ha.

Tua-bin gió ứng dụng công nghệ hiện đại của Shanghai Electric có hiệu suất khai thác nguồn gió và bảo đảm vận hành ổn định trong điều kiện địa hình đặc thù khu vực miền núi. Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại vào quý III năm 2028.

Động thổ Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên. Ảnh: Minh Thu

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp trên 250 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh và cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam vào năm 2050.

Dự án cũng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho địa phương thông qua việc thúc đẩy hạ tầng giao thông, tạo việc làm, phát triển dịch vụ phụ trợ và gia tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Thông qua dự án sẽ tạo động lực lan tỏa cho các dự án năng lượng tái tạo khác, đưa Sơn La trở thành điểm sáng của khu vực Tây Bắc trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đo gió, thiết kế kỹ thuật và báo cáo nghiên cứu khả thi; bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quan tâm đầu tư các công trình an sinh xã hội phục vụ nhân dân vùng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý; giám sát chặt chẽ quá trình triển khai và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh.