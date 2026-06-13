Sản phẩm wellness thành trụ cột mới của du lịch Thái Lan
Tường Bách
13/06/2026, 08:20
Hồi tháng 3, ông Chattan Kunjara Na Ayudhya, đại diện quốc gia của AirAsia MOVE tại Thái Lan đã nhận định rằng thế mạnh của Thái Lan là các chuyên gia y tế xuất sắc, cơ sở y tế hiện đại, cũng như nền y học cổ truyền lâu đời…
Nhận xét về xu hướng wellness trong lịch
trình du lịch, ông Ayudhya nói: “Ngày nay, Thái Lan đang định nghĩa lại sự sang trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đó không chỉ đơn thuần là những khu nghỉ
dưỡng xa hoa, mà còn là cảm giác được chăm sóc chu
đáo, sự phục hồi toàn diện về thể chất và tinh thần, và cảm giác chữa lành”.
Thật vậy, du khách chú trọng sức khỏe
thường đến đất nước này để trải nghiệm mọi thứ, từ liệu pháp sinh học cá nhân
hóa, y học tái tạo, cho đến các khu nghỉ dưỡng sang trọng giúp chăm sóc mọi vấn đề sức khỏe. Ông Ayudhya mô tả: “Hãy tưởng tượng bạn hồi phục
sau một ca phẫu thuật lớn không phải trong phòng bệnh viện vô trùng, mà trong một
biệt thự riêng nhìn ra biển Andaman.
Chế độ ăn uống sau phẫu thuật của bạn được chuyên gia dinh
dưỡng tỉ mỉ thiết kế và đầu bếp đẳng cấp thế giới chuẩn bị. Massage truyền thống
Thái Lan và các lớp thiền được tích hợp liền mạch vào chương trình phục hồi để
kiểm soát cơn đau… Đó mới là du lịch wellness đích thực!”
Theo tờ Nation, sự phát triển của Thái Lan như một điểm đến
du lịch chăm sóc sức khỏe cao cấp dựa trên bốn điểm chính. Đầu tiên là văn hóa
trường thọ kết hợp với y học dự phòng. Chỉ riêng ở Bangkok, đã có tới 20 bệnh
viện đa chuyên khoa tuyến cuối tập trung
vào y học tái tạo, hướng đến trường thọ khỏe mạnh thông qua vận động
thể chất, chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Các phương pháp điều trị này kết hợp giữa các công nghệ hiện đại và phương pháp truyền thống gắn liền với thiên nhiên và thảo mộc. Thái Lan tự hào về những đổi mới như sàng lọc sức khỏe và các quy
trình chẩn đoán được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như “bẻ khóa
sinh học” (biohacking) cá nhân hóa với giá cả phải chăng hơn so với phương
Tây.
Tiếp theo là văn hóa nghỉ dưỡng toàn diện. Những khu
nghỉ dưỡng như Chiva-Som Hua Hin nằm dọc theo những bờ biển êm dịu hoặc sườn
núi yên tĩnh. Tại đó, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ tùy chỉnh các liệu
trình dựa trên nhu cầu của từng cá nhân, bao gồm từ thiền định và tối ưu hóa giấc
ngủ đến chế độ ăn uống lành mạnh và các bài thể dục được thiết kế riêng.
Cùng với đó, ở Thái Lan, khái niệm jai
yen (tâm bình) được coi trọng hơn bất cứ điều gì. Vì vậy mọi bệnh viện và
khu nghỉ dưỡng trong nước đều đảm bảo rằng mọi du khách đến với họ đều
được chào đón nồng nhiệt và được chăm sóc tốt nhất có thể, giúp
họ hồi phục trong môi trường thực sự đẳng cấp.
Đầu năm 2026, tại một diễn đàn ở Bangkok, Bộ trưởng Y tế
Công cộng Pattana Promphat cũng chia sẻ hình dung về một tương lai mà các bệnh
viện công không còn sống nhờ ngân sách nhà nước. Thay vào đó, họ sẽ tự kiếm tiền
bằng cách thu hút bệnh nhân nước ngoài, hợp tác với công ty bảo hiểm, thậm chí
mở phòng khám trong trung tâm thương mại.
Theo báo Bangkok Post, đây là “kinh tế y tế” - chiến lược mà
các nhà hoạch định chính sách gọi là yếu tố tiềm năng thay đổi cuộc chơi cho cả
hệ thống y tế lẫn du lịch. Hiện khu vực tư nhân và nhà nước của Thái Lan
đang hợp tác thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng, cung cấp các dịch vụ kết hợp chăm sóc
y tế, làm đẹp và du lịch cho du khách hạng sang.
Điển hình, tập đoàn chăm sóc sức khỏe lớn nhất Thái Lan
Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) tháng trước đã cùng hơn 60 công ty
và tổ chức khởi động dự án Wellness Hub Thailand (Trung tâm wellness Thái
Lan). "Chúng tôi sẽ đưa Thái Lan trở thành quốc gia du lịch nghỉ dưỡng số 1
thế giới", ông Tanupol Virunhagarun, Tổng giám đốc điều hành của BDMS
Wellness Clinic, công ty chịu trách nhiệm về dự án Wellness Hub Thailand,
tuyên bố.
Các đối tác của dự án này bao gồm đơn vị cung cấp thị thực
thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan, nhà bán lẻ miễn thuế King Power và khách sạn nổi
tiếng Dusit Thani Bangkok. Trong những bước đầu tiên, Wellness Hub Thailand sẽ
bắt đầu bằng việc chia sẻ dữ liệu du khách.
Sau khi khách hàng trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe tại một bệnh
viện thuộc BDMS, dữ liệu sẽ được chia sẻ với các đối tác để họ có thể cung cấp
dịch vụ phù hợp nhất tại các khách sạn và spa có liên kết. Họ cũng sẽ cung cấp
một hệ thống điểm chung, cho phép du khách sử dụng điểm tích lũy được từ các cuộc
khám và điều trị tại bệnh viện để mua dịch vụ và sản phẩm từ những công ty có kết
nối.
Việc thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng là một phần trong sự chuyển
đổi rộng lớn hơn của Thái Lan hướng tới du lịch chất lượng. Theo Viện Nghỉ dưỡng toàn cầu (Mỹ), nền
kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu đạt khoảng 6.800 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến
đạt gần 7.900 tỷ USA vào cuối năm 2026.
Trong đó, nền kinh tế chăm sóc sức khỏe của xứ Chùa Vàng đạt 42,7
tỷ USD vào năm 2024, trong khi du lịch chăm sóc sức khỏe đạt 14 tỷ USD,
tăng 36,4% so với năm trước.
Mới nhất, sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Thailand Travel
Mart Plus (TTM+) 2026, vừa chính thức khai mạc tại Pattaya. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã đưa ra thông
điệp cốt lõi cho năm nay: “Healing is the New Luxury” (Chữa lành là sự xa xỉ mới).
Ông Nithee Seeprae, Phó thống đốc TAT phụ trách truyền thông
và tiếp thị, cho biết: trong bối cảnh kinh tế thế giới
còn nhiều biến động, TTM+ 2026 tiếp tục đặt trọng tâm vào phát triển bền vững với chủ đề "Travel with Care". Từ đó, du lịch Thái Lan định hướng phát triển mạnh
các sản phẩm wellness, spa, trị liệu bằng âm thanh, tắm rừng, nghỉ dưỡng thiên
nhiên và các chương trình chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa.
Định hướng này không chỉ gói gọn trong các dịch vụ y tế cao
cấp mà được mở rộng ra “hệ sinh thái sức khỏe” toàn diện: kết hợp trí tuệ y học
cổ truyền, liệu pháp thảo dược, các khóa tu thiền định, kết nối sâu sắc với
thiên nhiên và lòng hiếu khách đặc trưng của người bản địa.
Cùng với định hướng mới, Thái Lan đặt mục tiêu đạt 2.650 tỉ
baht doanh thu du lịch (khoảng 81 tỉ USD) trong năm 2026, đón 33 triệu lượt
khách quốc tế. Song song với du lịch wellness, quốc gia này cũng đẩy mạnh
chiến lược thu hút các sự kiện quốc tế quy mô lớn nhằm gia tăng chi tiêu và kéo
dài thời gian lưu trú.
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