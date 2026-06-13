Sản phẩm wellness thành trụ cột mới của du lịch Thái Lan

Hồi tháng 3, ông Chattan Kunjara Na Ayudhya, đại diện quốc gia của AirAsia MOVE tại Thái Lan đã nhận định rằng thế mạnh của Thái Lan là các chuyên gia y tế xuất sắc, cơ sở y tế hiện đại, cũng như nền y học cổ truyền lâu đời…

Nhận xét về xu hướng wellness trong lịch trình du lịch, ông Ayudhya nói: “Ngày nay, Thái Lan đang định nghĩa lại sự sang trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đó không chỉ đơn thuần là những khu nghỉ dưỡng xa hoa, mà còn là cảm giác được chăm sóc chu đáo, sự phục hồi toàn diện về thể chất và tinh thần, và cảm giác chữa lành”.

Thật vậy, du khách chú trọng sức khỏe thường đến đất nước này để trải nghiệm mọi thứ, từ liệu pháp sinh học cá nhân hóa, y học tái tạo, cho đến các khu nghỉ dưỡng sang trọng giúp chăm sóc mọi vấn đề sức khỏe. Ông Ayudhya mô tả: “Hãy tưởng tượng bạn hồi phục sau một ca phẫu thuật lớn không phải trong phòng bệnh viện vô trùng, mà trong một biệt thự riêng nhìn ra biển Andaman.

Chế độ ăn uống sau phẫu thuật của bạn được chuyên gia dinh dưỡng tỉ mỉ thiết kế và đầu bếp đẳng cấp thế giới chuẩn bị. Massage truyền thống Thái Lan và các lớp thiền được tích hợp liền mạch vào chương trình phục hồi để kiểm soát cơn đau… Đó mới là du lịch wellness đích thực!”

Du khách tìm kiếm các giải pháp chăm sóc sức khỏe thường đến Thái Lan để trải nghiệm mọi thứ.

Theo tờ Nation, sự phát triển của Thái Lan như một điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe cao cấp dựa trên bốn điểm chính. Đầu tiên là văn hóa trường thọ kết hợp với y học dự phòng. Chỉ riêng ở Bangkok, đã có tới 20 bệnh viện đa chuyên khoa tuyến cuối tập trung vào y học tái tạo, hướng đến trường thọ khỏe mạnh thông qua vận động thể chất, chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Các phương pháp điều trị này kết hợp giữa các công nghệ hiện đại và phương pháp truyền thống gắn liền với thiên nhiên và thảo mộc. Thái Lan tự hào về những đổi mới như sàng lọc sức khỏe và các quy trình chẩn đoán được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như “bẻ khóa sinh học” (biohacking) cá nhân hóa với giá cả phải chăng hơn so với phương Tây.

Tiếp theo là văn hóa nghỉ dưỡng toàn diện. Những khu nghỉ dưỡng như Chiva-Som Hua Hin nằm dọc theo những bờ biển êm dịu hoặc sườn núi yên tĩnh. Tại đó, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ tùy chỉnh các liệu trình dựa trên nhu cầu của từng cá nhân, bao gồm từ thiền định và tối ưu hóa giấc ngủ đến chế độ ăn uống lành mạnh và các bài thể dục được thiết kế riêng.

Cùng với đó, ở Thái Lan, khái niệm jai yen (tâm bình) được coi trọng hơn bất cứ điều gì. Vì vậy mọi bệnh viện và khu nghỉ dưỡng trong nước đều đảm bảo rằng mọi du khách đến với họ đều được chào đón nồng nhiệt và được chăm sóc tốt nhất có thể, giúp họ hồi phục trong môi trường thực sự đẳng cấp.

Các phương pháp điều trị kết hợp giữa các công nghệ hiện đại và phương pháp truyền thống gắn liền với thiên nhiên và thảo mộc.

Đầu năm 2026, tại một diễn đàn ở Bangkok, Bộ trưởng Y tế Công cộng Pattana Promphat cũng chia sẻ hình dung về một tương lai mà các bệnh viện công không còn sống nhờ ngân sách nhà nước. Thay vào đó, họ sẽ tự kiếm tiền bằng cách thu hút bệnh nhân nước ngoài, hợp tác với công ty bảo hiểm, thậm chí mở phòng khám trong trung tâm thương mại.

Theo báo Bangkok Post, đây là “kinh tế y tế” - chiến lược mà các nhà hoạch định chính sách gọi là yếu tố tiềm năng thay đổi cuộc chơi cho cả hệ thống y tế lẫn du lịch. Hiện khu vực tư nhân và nhà nước của Thái Lan đang hợp tác thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng, cung cấp các dịch vụ kết hợp chăm sóc y tế, làm đẹp và du lịch cho du khách hạng sang.

Điển hình, tập đoàn chăm sóc sức khỏe lớn nhất Thái Lan Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) tháng trước đã cùng hơn 60 công ty và tổ chức khởi động dự án Wellness Hub Thailand (Trung tâm wellness Thái Lan). "Chúng tôi sẽ đưa Thái Lan trở thành quốc gia du lịch nghỉ dưỡng số 1 thế giới", ông Tanupol Virunhagarun, Tổng giám đốc điều hành của BDMS Wellness Clinic, công ty chịu trách nhiệm về dự án Wellness Hub Thailand, tuyên bố.

Dự án Wellness Hub Thailand mong muốn đưa Thái Lan trở thành quốc gia du lịch nghỉ dưỡng số 1 thế giới.

Các đối tác của dự án này bao gồm đơn vị cung cấp thị thực thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan, nhà bán lẻ miễn thuế King Power và khách sạn nổi tiếng Dusit Thani Bangkok. Trong những bước đầu tiên, Wellness Hub Thailand sẽ bắt đầu bằng việc chia sẻ dữ liệu du khách.

Sau khi khách hàng trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện thuộc BDMS, dữ liệu sẽ được chia sẻ với các đối tác để họ có thể cung cấp dịch vụ phù hợp nhất tại các khách sạn và spa có liên kết. Họ cũng sẽ cung cấp một hệ thống điểm chung, cho phép du khách sử dụng điểm tích lũy được từ các cuộc khám và điều trị tại bệnh viện để mua dịch vụ và sản phẩm từ những công ty có kết nối.

Việc thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng là một phần trong sự chuyển đổi rộng lớn hơn của Thái Lan hướng tới du lịch chất lượng. Theo Viện Nghỉ dưỡng toàn cầu (Mỹ), nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu đạt khoảng 6.800 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến ​​ đạt gần 7.900 tỷ USA vào cuối năm 2026.

Trong đó, nền kinh tế chăm sóc sức khỏe của xứ Chùa Vàng đạt 42,7 tỷ USD vào năm 2024, trong khi du lịch chăm sóc sức khỏe đạt 14 tỷ USD, tăng 36,4% so với năm trước.

Việc thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng là một phần trong sự chuyển đổi rộng lớn hơn của Thái Lan hướng tới du lịch chất lượng.

Mới nhất, sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2026, vừa chính thức khai mạc tại Pattaya. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã đưa ra thông điệp cốt lõi cho năm nay: “Healing is the New Luxury” (Chữa lành là sự xa xỉ mới).

Ông Nithee Seeprae, Phó thống đốc TAT phụ trách truyền thông và tiếp thị, cho biết: trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, TTM+ 2026 tiếp tục đặt trọng tâm vào phát triển bền vững với chủ đề "Travel with Care". Từ đó, du lịch Thái Lan định hướng phát triển mạnh các sản phẩm wellness, spa, trị liệu bằng âm thanh, tắm rừng, nghỉ dưỡng thiên nhiên và các chương trình chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa.

Định hướng này không chỉ gói gọn trong các dịch vụ y tế cao cấp mà được mở rộng ra “hệ sinh thái sức khỏe” toàn diện: kết hợp trí tuệ y học cổ truyền, liệu pháp thảo dược, các khóa tu thiền định, kết nối sâu sắc với thiên nhiên và lòng hiếu khách đặc trưng của người bản địa.

TTM+ 2026 đặt trọng tâm vào phát triển bền vững với chủ đề "Travel with Care".

Cùng với định hướng mới, Thái Lan đặt mục tiêu đạt 2.650 tỉ baht doanh thu du lịch (khoảng 81 tỉ USD) trong năm 2026, đón 33 triệu lượt khách quốc tế. Song song với du lịch wellness, quốc gia này cũng đẩy mạnh chiến lược thu hút các sự kiện quốc tế quy mô lớn nhằm gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.