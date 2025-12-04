Tăng cường hợp tác đầu tư giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Bắc Ninh

Với việc ký kết hợp tác mới, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế cũng như tạo cơ hội đầu tư của doanh nghiệp tỉnh Gyeongsangbuk tại Bắc Ninh trong thời gian tới ...

Ngày 3/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc).

Theo nội dung ký kết, hai tỉnh sẽ tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ. Hai bên cũng khuyến khích các chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường đại học, cao đẳng; mở rộng hợp tác về nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi địa phương.

Cùng với hợp tác kinh tế, hai tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu văn hoá, quảng bá di sản và tăng cường đối ngoại nhân dân; đồng thời chung tay thúc đẩy dự án “Làng Việt Nam” trở thành biểu tượng hợp tác văn hóa bền vững, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh rằng nền tảng hợp tác giữa Bắc Ninh và Gyeongsangbuk đã được xây dựng từ mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Từ Sơn (trước đây) với huyện Bonghwa, và giữa thành phố Bắc Ninh (trước đây) với thành phố Gumi (Hàn Quốc).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết việc Bắc Ninh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Đảng và Chính phủ đã mở ra nhiều dư địa mới cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tạo tiềm năng mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bắc Ninh và Gyeongsangbuk sẽ mở rộng phạm vi hợp tác toàn diện, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư từ Gyeongsangbuk đến tìm hiểu và triển khai dự án tại Bắc Ninh, đóng góp vào bức tranh đầu tư chung của Hàn Quốc tại địa phương.

Ông Phạm Hoàng Sơn (phải), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Lee Cheol Woo (trái), Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) tại buổi lễ ký kết (Ảnh: CTT tỉnh Bắc Ninh)

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xúc tiến đầu tư và hợp tác kinh tế; tích cực giới thiệu cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là doanh nghiệp Gyeongsangbuk, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bắc Ninh. Tỉnh cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Về phía Hàn Quốc, ông Lee Cheol Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc), cho biết Gyeongsangbuk nằm ở phía Đông Nam Hàn Quốc, có diện tích 18.420 km2 với 23 huyện, thành phố, là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Địa phương này sở hữu nhiều trung tâm xúc tiến phát triển phần mềm, đồng thời là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn lớn như Samsung, Posco…, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Ông Lee Cheol Woo nhấn mạnh tỉnh Gyeongsangbuk và tỉnh Bắc Ninh có nhiều điểm tương đồng và đã xây dựng quan hệ hợp tác hiệu quả trong thời gian qua, là nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn phát triển mới.

Ngoài những nội dung đã ký kết, Gyeongsangbuk mong muốn phối hợp cùng Bắc Ninh nghiên cứu các giải pháp cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, bền vững trong thời gian tới.