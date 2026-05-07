Huế cấp mới 19 dự án, thu hút gần 14 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Huế duy trì đà tăng trưởng ổn định với sự đóng góp nổi bật của khu vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, góp phần củng cố các động lực tăng trưởng.

Chiều 6/5, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026. Báo cáo tại phiên họp cho thấy khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng nổi bật của kinh tế Huế. Lũy kế 4 tháng, toàn thành phố đón khoảng 2,67 triệu lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt, tăng 27,7%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 6.234 tỷ đồng, cao gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, các dịp cao điểm lễ, tết ghi nhận mức tăng trưởng đột biến. Trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (24–28/4), Huế đón khoảng 395 nghìn lượt khách, doanh thu gần 958 tỷ đồng; công suất phòng lưu trú bình quân vượt 90%, riêng ngày cao điểm đạt khoảng 99%.

Tiếp đó, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự bùng nổ của du lịch khi lượng khách đạt khoảng 610 nghìn lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 164 nghìn lượt, tăng 129%; khách nội địa đạt khoảng 446 nghìn lượt, tăng gần 60%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85%; công suất phòng bình quân đạt khoảng 99%.

Sự phục hồi mạnh của du lịch đã kéo theo các ngành thương mại và dịch vụ tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt khoảng 24.520 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và bốc xếp đạt hơn 2.355 tỷ đồng, tăng 20,1%.

Song hành với khu vực dịch vụ, lĩnh vực sản xuất công nghiệp của thành phố Huế duy trì đà tăng trưởng ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 tăng 15,1% so với cùng kỳ; tính chung 4 tháng tăng 13,1%.

Hoạt động ngoại thương của thành phố Huế cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng ước đạt 554,4 triệu USD, tăng 20%; nhập khẩu đạt 532,4 triệu USD, tăng hơn 50%.

Đầu tư toàn xã hội tiếp tục là điểm nhấn quan trọng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố đạt khoảng 12.345 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp mới 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng; trong đó có 2 dự án FDI với tổng vốn hơn 125 triệu USD.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Các đơn vị được yêu cầu tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, hoàn tất thủ tục phân bổ vốn, đồng thời tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai, giá đất và nguồn vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; đồng thời chủ động điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện và sinh hoạt, ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn và cháy rừng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ đông xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu đúng khung thời vụ, đảm bảo ổn định sản xuất và an sinh xã hội.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực trên cả ba trụ cột dịch vụ – công nghiệp – đầu tư, Huế đang củng cố các động lực phát triển, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.