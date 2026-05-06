Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Bô Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E

Ngô Anh Văn

06/05/2026, 15:28

Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E, để kịp thời thi công đưa vào sử dụng nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, sau khi khởi công do vướng giải phóng mặt bằng phải điều chỉnh kéo dài thời gian hoàn thành đến tháng 10/2026. Trong ảnh: Thực hiện ngji thức khởi công dự án.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, sau khi khởi công do vướng giải phóng mặt bằng phải điều chỉnh kéo dài thời gian hoàn thành đến tháng 10/2026. Trong ảnh: Thực hiện ngji thức khởi công dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B qua địa phận Đà Nẵng có chiều dài 7,55km có điểm đầu tại km 24+633 thuộc địa bàn xã Hòa Nhơn, điểm cuối tại km32+158 xã Hòa Khương cũ, với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng; do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022-2025.

Dự án cản tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E-đoạn km15+270 đến km89+700 có chiều dài hơn 74km, tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng, do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2025 nhưng sau đó do chậm giải phóng mặt bằng nên Bộ Xây dựng đã điều chỉnh kéo dài thời gian đến tháng 10/2026.

Đây là hai dự án trọng điểm nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, để đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối liên vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, anh ninh khu vực.

Tuy nhiên, đến nay Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, hiện mới bàn giao mặt bằng được 6,8/7,58km (khoảng 89%), còn lại 1,35/7,58km chưa giải phóng mặt bằng do có 106 hộ dân thuộc xã Hòa Tiến chưa bàn giao. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, hiện đã bàn giao mặt bằng được 70,38/71,38km (khoảng 98,6%), còn lại 1km chưa bàn giao do có 55 hộ dân thuộc các xã Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức chưa bàn giao mặt bằng.

Trước thực trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan cùng Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với chính quyền các xã Thăng Bình, Hiệp Đức, Việt An và Đồng Dương tập trung phối hợp, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt các trường hợp tại khu vực cầu vượt đường sắt; triển khai bàn giao mặt bằng để sớm thực hiện di dời hệ thống điện khu vực xã Thăng Bình nhằm đảm bảo tiến độ. Trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố để xem xét chỉ đạo, giải quyết.

Về phía Bộ Xây dựng đang chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu quyết liệt, tập trung tổ chức thi công hoàn thành các gói thầu xây lắp trước quý III/2026 đối với Dự án Quốc lộ 14B và trong tháng 10/2026 đối với Dự án Quốc lộ 14E để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, việc bàn giao toàn bộ mặt bằng để hoàn thành các hạng mục còn lại là hết sức quan trọng, quyết định đến khả năng khai thác đúng thời gian quy định, phát huy hiệu quả đầu tư của toàn bộ các dự án, cũng như tránh đầu tư dở dang do hết thời gian bố trí vốn, gây lãng phí.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm đặc biệt đến các dự án này, quyết liệt chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các xã và các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15/5/2026.

Từ khóa:

Bộ Xây dựng cải tạo Quốc lộ 14B Đà Nẵng cải tạo Quốc lộ 14E Đà Nẵng Cục Đường bộ Việt Nam Đà Nẵng đầu tư giải phóng mặt bằng hạ tầng

Đọc thêm

Nghệ An triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh

Nghệ An triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh "thúc" đầu tư công

Khối lượng vốn đầu tư công phải giải ngân năm 2026 của Nghệ An lên tới hơn 16.441 tỷ đồng, song tiến độ 4 tháng đầu năm mới đạt 13,54%, thấp hơn bình quân cả nước. Trước áp lực lớn về thời gian và tăng trưởng, tỉnh đang triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh, siết kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém...

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng, tạo không gian phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng, tạo không gian phát triển mới

Những định hướng trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững cho nền kinh tế trong dài hạn...

Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045

Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045

Định hướng tương lai của Ngành Thống kê là từng bước chuyển đổi từ việc phụ thuộc vào điều tra sang mô hình sử dụng dữ liệu đa nguồn như dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian...

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu phát triển ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại nhằm tối ưu hóa vận hành quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn; phục vụ quản lý nhà nước và điều hành hoạt động thương mại...

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Trí tuệ nhân tạo được dự báo có thể đóng góp khoảng 130 tỷ USD vào GDP Việt Nam vào năm 2040, song hành trình hiện thực hóa tiềm năng này đang đối mặt với những rào cản về hạ tầng và năng lực vận hành, nơi những “khoản nợ kỹ thuật” bắt đầu bộc lộ rõ khi AI chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kinh tế Indonesia tăng trưởng mạnh nhất gần 3 năm, chuyên gia cảnh báo khó bền vững

Thế giới

2

Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045

Đầu tư

3

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi): Đề xuất cho vay dựa trên dòng tiền

Dân sinh

4

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cụ thể hóa Luật Thủ đô, xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” từ cơ sở

Tiêu điểm

5

Thanh kiểm tra các “điểm nóng” khai thác khoáng sản

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy