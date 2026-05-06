Bô Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E

Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E, để kịp thời thi công đưa vào sử dụng nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B qua địa phận Đà Nẵng có chiều dài 7,55km có điểm đầu tại km 24+633 thuộc địa bàn xã Hòa Nhơn, điểm cuối tại km32+158 xã Hòa Khương cũ, với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng; do Cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022-2025.

Dự án cản tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E-đoạn km15+270 đến km89+700 có chiều dài hơn 74km, tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng, do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2025 nhưng sau đó do chậm giải phóng mặt bằng nên Bộ Xây dựng đã điều chỉnh kéo dài thời gian đến tháng 10/2026.

Đây là hai dự án trọng điểm nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, để đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối liên vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, anh ninh khu vực.

Tuy nhiên, đến nay Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, hiện mới bàn giao mặt bằng được 6,8/7,58km (khoảng 89%), còn lại 1,35/7,58km chưa giải phóng mặt bằng do có 106 hộ dân thuộc xã Hòa Tiến chưa bàn giao. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, hiện đã bàn giao mặt bằng được 70,38/71,38km (khoảng 98,6%), còn lại 1km chưa bàn giao do có 55 hộ dân thuộc các xã Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức chưa bàn giao mặt bằng.

Trước thực trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan cùng Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với chính quyền các xã Thăng Bình, Hiệp Đức, Việt An và Đồng Dương tập trung phối hợp, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt các trường hợp tại khu vực cầu vượt đường sắt; triển khai bàn giao mặt bằng để sớm thực hiện di dời hệ thống điện khu vực xã Thăng Bình nhằm đảm bảo tiến độ. Trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố để xem xét chỉ đạo, giải quyết.

Về phía Bộ Xây dựng đang chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu quyết liệt, tập trung tổ chức thi công hoàn thành các gói thầu xây lắp trước quý III/2026 đối với Dự án Quốc lộ 14B và trong tháng 10/2026 đối với Dự án Quốc lộ 14E để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, việc bàn giao toàn bộ mặt bằng để hoàn thành các hạng mục còn lại là hết sức quan trọng, quyết định đến khả năng khai thác đúng thời gian quy định, phát huy hiệu quả đầu tư của toàn bộ các dự án, cũng như tránh đầu tư dở dang do hết thời gian bố trí vốn, gây lãng phí.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm đặc biệt đến các dự án này, quyết liệt chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các xã và các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15/5/2026.