Quảng Trị: Thu ngân sách 4 tháng đạt gần 4.300 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ

Bức tranh kinh tế - xã hội Quảng Trị trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng, từ sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ đến thu ngân sách. Trên nền tảng đó, địa phương đang tăng tốc triển khai các giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,6%.

Ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm, kinh tế Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định, chăn nuôi từng bước phục hồi, thủy sản ghi nhận mức tăng khá; công tác phòng, chống cháy rừng được tăng cường, góp phần bảo vệ tài nguyên và sản xuất.

Điểm sáng nổi bật thuộc về khu vực công nghiệp, với chỉ số sản xuất toàn ngành trong 4 tháng tăng 8,1% so với cùng kỳ. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh.

Trong khi đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm tăng 11,6% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch khởi sắc với khoảng 3,18 triệu lượt khách, tăng 20,1%; tổng thu từ du lịch đạt hơn 3.128 tỷ đồng, tăng 20%.

Về tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 4.297 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, cùng với việc tăng cường quản lý, bình ổn giá cả thị trường.

Đáng chú ý, một số dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm đạt tiến độ tích cực. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã hòa lưới điện quốc gia lần đầu; dự án Thủy điện La Trọng hoàn thành xây dựng và lắp đặt các hạng mục chính, góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng và tạo dư địa phát triển công nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm mục tiêu GRDP năm 2026 đạt 10,6%, trong đó quý II phấn đấu tăng trên 8,7%.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các dự án hạ tầng trọng điểm, các công trình chuyển tiếp quy mô lớn như tuyến Quốc lộ 15D đoạn Cảng Mỹ Thủy – cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường ven biển, Cầu Nhật Lệ 3...

Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, đồng thời điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, ưu tiên cho các công trình có khả năng giải ngân tốt.

Trong lĩnh vực tài chính, Quảng Trị đặt mục tiêu theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, triển khai các giải pháp chống thất thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán. Công tác điều hành chi ngân sách tiếp tục được thực hiện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ các khoản chi cho tiền lương, an sinh xã hội, cũng như nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và thiên tai.