Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Trị: Thu ngân sách 4 tháng đạt gần 4.300 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ

Nguyễn Thuấn

06/05/2026, 16:18

Bức tranh kinh tế - xã hội Quảng Trị trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng, từ sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ đến thu ngân sách. Trên nền tảng đó, địa phương đang tăng tốc triển khai các giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,6%.

Một góc phường Đồng Hới.Ảnh: Đức Thành
Một góc phường Đồng Hới.Ảnh: Đức Thành

Ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm, kinh tế Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định, chăn nuôi từng bước phục hồi, thủy sản ghi nhận mức tăng khá; công tác phòng, chống cháy rừng được tăng cường, góp phần bảo vệ tài nguyên và sản xuất.

Điểm sáng nổi bật thuộc về khu vực công nghiệp, với chỉ số sản xuất toàn ngành trong 4 tháng tăng 8,1% so với cùng kỳ. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh.

Trong khi đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm tăng 11,6% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch khởi sắc với khoảng 3,18 triệu lượt khách, tăng 20,1%; tổng thu từ du lịch đạt hơn 3.128 tỷ đồng, tăng 20%.

Về tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 4.297 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, cùng với việc tăng cường quản lý, bình ổn giá cả thị trường.

Đáng chú ý, một số dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm đạt tiến độ tích cực. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã hòa lưới điện quốc gia lần đầu; dự án Thủy điện La Trọng hoàn thành xây dựng và lắp đặt các hạng mục chính, góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng và tạo dư địa phát triển công nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm mục tiêu GRDP năm 2026 đạt 10,6%, trong đó quý II phấn đấu tăng trên 8,7%.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các dự án hạ tầng trọng điểm, các công trình chuyển tiếp quy mô lớn như tuyến Quốc lộ 15D đoạn Cảng Mỹ Thủy – cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường ven biển, Cầu Nhật Lệ 3...

Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, đồng thời điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, ưu tiên cho các công trình có khả năng giải ngân tốt.

Trong lĩnh vực tài chính, Quảng Trị đặt mục tiêu theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, triển khai các giải pháp chống thất thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán. Công tác điều hành chi ngân sách tiếp tục được thực hiện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ các khoản chi cho tiền lương, an sinh xã hội, cũng như nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và thiên tai.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

09:26, 05/05/2026

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Cần Thơ: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông trọng điểm

11:02, 05/05/2026

Cần Thơ: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông trọng điểm

Từ khóa:

chỉ số sản xuất công nghiệp du lịch Quảng Trị quảng trị tăng trưởng kinh tế Quảng Trị tổng thu ngân sách Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị

Đọc thêm

Bô Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E

Bô Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E

Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E, để kịp thời thi công đưa vào sử dụng nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Nghệ An triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh

Nghệ An triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh "thúc" đầu tư công

Khối lượng vốn đầu tư công phải giải ngân năm 2026 của Nghệ An lên tới hơn 16.441 tỷ đồng, song tiến độ 4 tháng đầu năm mới đạt 13,54%, thấp hơn bình quân cả nước. Trước áp lực lớn về thời gian và tăng trưởng, tỉnh đang triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh, siết kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém...

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng, tạo không gian phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng, tạo không gian phát triển mới

Những định hướng trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững cho nền kinh tế trong dài hạn...

Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045

Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045

Định hướng tương lai của Ngành Thống kê là từng bước chuyển đổi từ việc phụ thuộc vào điều tra sang mô hình sử dụng dữ liệu đa nguồn như dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian...

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu phát triển ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại nhằm tối ưu hóa vận hành quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn; phục vụ quản lý nhà nước và điều hành hoạt động thương mại...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá dầu lao dốc, vàng tăng bùng nổ sau khi có tin tốt về đàm phán Mỹ - Iran

Thế giới

2

Blog chứng khoán: Hưng phấn bất ngờ

Chứng khoán

3

Dự thảo Nghị định phòng, chống tin giả: Cần giải thích, làm rõ khái niệm "tin giả", "tin sai sự thật".

Dân sinh

4

TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng mới 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027

Dân sinh

5

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy