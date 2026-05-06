Quảng Trị: Thu ngân sách 4 tháng đạt gần 4.300 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ
Nguyễn Thuấn
06/05/2026, 16:18
Bức tranh kinh tế - xã hội Quảng Trị trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng, từ sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ đến thu ngân sách. Trên nền tảng đó, địa phương đang tăng tốc triển khai các giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,6%.
Ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm
đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026.
Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 4 và lũy kế 4 tháng
đầu năm, kinh tế Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều
lĩnh vực. Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định, chăn nuôi từng bước phục hồi,
thủy sản ghi nhận mức tăng khá; công tác phòng, chống cháy rừng được tăng cường,
góp phần bảo vệ tài nguyên và sản xuất.
Điểm sáng nổi bật thuộc về khu vực công nghiệp, với chỉ số sản
xuất toàn ngành trong 4 tháng tăng 8,1% so với cùng kỳ. Đây được xem là động lực
quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh.
Trong khi đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tăng
trưởng mạnh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu
năm tăng 11,6% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch khởi sắc với khoảng 3,18 triệu
lượt khách, tăng 20,1%; tổng thu từ du lịch đạt hơn 3.128 tỷ đồng, tăng 20%.
Về tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn đạt khoảng 4.297 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Công tác điều hành chi
ngân sách được thực hiện chặt chẽ, cùng với việc tăng cường quản lý, bình ổn
giá cả thị trường.
Đáng chú ý, một số dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm đạt
tiến độ tích cực. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã hòa lưới điện
quốc gia lần đầu; dự án Thủy điện La Trọng hoàn thành xây dựng và lắp đặt các hạng
mục chính, góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng và tạo dư địa phát triển công
nghiệp.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các
nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm mục tiêu GRDP năm
2026 đạt 10,6%, trong đó quý II phấn đấu tăng trên 8,7%.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là đẩy
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm. Nguồn
lực sẽ được ưu tiên cho các dự án hạ tầng trọng điểm, các công trình chuyển tiếp
quy mô lớn như tuyến Quốc lộ 15D đoạn Cảng Mỹ Thủy – cao tốc Cam Lộ - La Sơn,
đường ven biển, Cầu Nhật Lệ 3...
Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ
thực hiện dự án; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất
đai, vật liệu xây dựng; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, đồng thời điều
chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, ưu tiên cho các công trình có khả năng giải ngân
tốt.
Trong lĩnh vực tài chính, Quảng Trị đặt mục tiêu theo dõi
sát tiến độ thu ngân sách, triển khai các giải pháp chống thất thu, phấn đấu
hoàn thành và vượt dự toán. Công tác điều hành chi ngân sách tiếp tục được thực
hiện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ các khoản chi cho tiền
lương, an sinh xã hội, cũng như nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và thiên tai.
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh
09:26, 05/05/2026
Cần Thơ: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông trọng điểm
Bô Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E
Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E, để kịp thời thi công đưa vào sử dụng nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...
Nghệ An triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh "thúc" đầu tư công
Khối lượng vốn đầu tư công phải giải ngân năm 2026 của Nghệ An lên tới hơn 16.441 tỷ đồng, song tiến độ 4 tháng đầu năm mới đạt 13,54%, thấp hơn bình quân cả nước. Trước áp lực lớn về thời gian và tăng trưởng, tỉnh đang triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh, siết kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém...
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng, tạo không gian phát triển mới
Những định hướng trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững cho nền kinh tế trong dài hạn...
Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045
Định hướng tương lai của Ngành Thống kê là từng bước chuyển đổi từ việc phụ thuộc vào điều tra sang mô hình sử dụng dữ liệu đa nguồn như dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian...
Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại
Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu phát triển ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại nhằm tối ưu hóa vận hành quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn; phục vụ quản lý nhà nước và điều hành hoạt động thương mại...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: