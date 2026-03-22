Trang chủ Kinh tế số

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Nguyễn Thuấn

22/03/2026, 15:34

Cùng việc phấn đấu có ít nhất 50% doanh nghiệp sử dụng tên miền .vn vào năm 2030, Huế còn đặt mục tiêu đạt khoảng 12.000 tên miền .vn, tương đương 9–10 tên miền trên 1.000 dân...

Huế đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Mới đây, UBND thành phố Huế đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia .vn trong giai đoạn 2026–2030.

Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn theo hướng toàn diện, bền vững.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp trong việc xây dựng hiện diện trên môi trường Internet. Thông qua việc sử dụng tên miền .vn kết hợp các dịch vụ số như website, thư điện tử…, các tổ chức, cá nhân có thể từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chương trình cũng hướng đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, giáo dục, y tế, văn hóa. Đáng chú ý, việc sử dụng tên miền .vn giúp đảm bảo mức độ tin cậy cao hơn cho thông tin trên môi trường mạng nhờ được xác thực danh tính rõ ràng, minh bạch.

Về chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2030, Huế phấn đấu có ít nhất 50% doanh nghiệp, 50% sinh viên các trường đại học, cao đẳng và 30% hộ kinh doanh sử dụng tên miền .vn. Đồng thời, địa phương đặt mục tiêu đạt khoảng 12.000 tên miền .vn, tương đương 9–10 tên miền trên 1.000 dân – một chỉ số quan trọng phản ánh mức độ phát triển kinh tế số và chuyển đổi số.

Ngay trong năm 2026, thành phố Huế sẽ triển khai chương trình với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể. Đối với doanh nghiệp mới thành lập và hộ kinh doanh, thành phố hỗ trợ miễn phí 2 năm sử dụng tên miền biz.vn cùng các dịch vụ đi kèm như website, email, hosting.

Đối với thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 23, chương trình cung cấp miễn phí 2 năm tên miền id.vn, đồng thời tích hợp các tiện ích như website cá nhân, blog, hồ sơ trực tuyến (CV), qua đó hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân và nâng cao kỹ năng số.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh với nhiều hình thức như tập huấn, hội thảo, hướng dẫn trực tiếp nhằm giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt cách thức đăng ký và khai thác hiệu quả các dịch vụ số. Các kênh báo chí, truyền hình, mạng xã hội cùng tổ công nghệ số cộng đồng sẽ được huy động để lan tỏa chương trình.

Huế khuyến khích người dân, doanh nghiệp xây dựng “địa chỉ số” tin cậy

Thành phố cũng sẽ phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) triển khai hệ thống đăng ký trực tuyến toàn trình, đồng thời xây dựng đội ngũ tình nguyện số hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn sẽ tham gia tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên tiếp cận và sử dụng tên miền .vn phục vụ học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, hiện thành phố đã giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chương trình đến cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp và hộ kinh doanh.

Các đơn vị liên quan cũng sẽ phối hợp cung cấp thông tin, kết nối các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách để tổ chức hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ đăng ký và sử dụng các dịch vụ số.

Trong quá trình triển khai, thành phố sẽ chú trọng tiếp nhận nhu cầu, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chương trình phù hợp với thực tiễn.

Giai đoạn 2027–2030, Huế sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả triển khai, từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyển đổi số, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhóm khởi nghiệp.

