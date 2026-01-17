Huế đầu tư hơn 900 tỷ đồng xây dựng bến số 6 cảng Chân Mây

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 17/01/2026
Nguyễn Thuấn
17/01/2026, 17:46
Dự án bến số 6 cảng Chân Mây vừa được thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư, hướng tới mở rộng năng lực tiếp nhận tàu, nâng cao khả năng thông quan hàng hóa và tăng sức chống chịu cho hệ thống cảng biển trước tác động ngày càng lớn của thiên tai.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 6 cảng Chân Mây, thuộc Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.
Theo quyết định, dự án có quy mô khoảng trên 15,5 hecta, trong đó diện tích sử dụng đất hơn 13,2 hecta và diện tích mặt nước gần 2,3 hecta. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cảng nước sâu Chân Mây, đáp ứng nhu cầu vận tải biển ngày càng tăng tại khu vực miền Trung.
Về quy mô kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cầu cảng gồm một cầu cảng cho tàu tổng hợp, container, hàng rời và hàng lỏng có trọng tải đến 70.000 tấn; hai cầu cảng còn lại tiếp nhận tàu có trọng tải đến 10.000 tấn. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kho bãi, máy móc, thiết bị nhằm bảo đảm điều kiện xuất nhập hàng hóa qua cảng.
Bến số 6 được định hướng xây dựng đồng bộ hạ tầng cầu cảng, kho bãi và hệ thống trang thiết bị để cung cấp các dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, lưu kho bãi, vận tải hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ liên quan khác. Khi đi vào khai thác, bến cảng này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực thông quan, đặc biệt là hàng container, đáp ứng yêu cầu phát triển logistics của khu vực và các tỉnh lân cận.
Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và thuế. Nhà đầu tư có trách nhiệm tự xác định các ưu đãi được hưởng và thực hiện thủ tục liên quan tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi.
Việc chấp thuận chủ trương đầu tư bến số 6 diễn ra trong bối cảnh hạ tầng cảng Chân Mây đang được thành phố Huế đặc biệt quan tâm củng cố, nhất là sau các đợt thiên tai nghiêm trọng trong năm 2025.
Trước đó, do thiệt hại nặng nề bởi các cơn bão và lũ lịch sử xảy ra trong tháng 10 và 11/2025, thành phố Huế đã đề xuất Trung ương hỗ trợ 900 tỷ đồng để đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây giai đoạn 3.
Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, thành phố Huế đã triển khai Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 1 với tổng kinh phí hơn 700 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 450 mét, thân đê bằng đá phủ bê tông, qua đó bảo đảm thời gian khai thác tại các bến số 1, 2 và 3 đạt trên 97% trong năm, đồng thời nâng cao mức độ an toàn trong hoạt động khai thác cảng.
Tiếp đó, Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 được khởi công vào tháng 10/2022, với tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng và chiều dài 300 mét. Các hạng mục đê chắn sóng này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu vực cảng trước sóng lớn, bão mạnh và dòng hải lưu phức tạp.
Tuy nhiên, đây cũng là khu vực thường xuyên chịu tác động mạnh của sóng lớn, bão và dòng hải lưu, đòi hỏi hạ tầng cảng phải được đầu tư đồng bộ, bền vững và có khả năng thích ứng cao. Việc triển khai bến số 6 cùng với các dự án đê chắn sóng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, giảm rủi ro thiên tai và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nói riêng và thành phố Huế nói chung.
