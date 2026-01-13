Huế phê duyệt nhà đầu tư khu công nghiệp số 02 tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Dự án hạ tầng Khu công nghiệp số 02 tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô với tổng vốn đầu tư 1.845 tỷ đồng, vừa được UBND thành phố Huế chấp thuận nhà đầu tư...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương vừa ký Quyết định số 102/QĐ-UBND chấp thuận Liên danh Công ty TNHH một thành viên đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Kim Long Huế và Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 02, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18/6/2025 của UBND thành phố Huế. Việc sớm lựa chọn nhà đầu tư được xem là bước đi quan trọng để cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp tại khu vực phía Nam thành phố, gắn với lợi thế cảng biển, logistics và hành lang kinh tế Đông – Tây.

Theo quyết định chấp thuận, Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án với tổng vốn góp 400 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Kim Long Huế góp 340 tỷ đồng, chiếm 85% vốn; Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế góp 60 tỷ đồng, chiếm 15% vốn.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.845 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 36 tháng, tính từ thời điểm được bàn giao mặt bằng.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 204 ha, được triển khai tại khu vực Chân Mây – Lăng Cô, nơi đang được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp – cảng biển – logistics của thành phố Huế và khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo tiến độ dự kiến, trong Quý IV/2026, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc khởi công xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cũng được lên kế hoạch trong Quý IV/2026.

Đến Quý II/2029, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động, khai thác, vận hành. Hạ tầng khu công nghiệp sẽ được đầu tư đồng bộ, bao gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, viễn thông và các hạng mục kỹ thuật thiết yếu khác theo quy chuẩn khu công nghiệp hiện hành.

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu công nghiệp hiện đại, đủ điều kiện tiếp nhận các dự án sản xuất quy mô lớn, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc của thành phố Huế trong giai đoạn tới.

Việc triển khai Khu công nghiệp số 02 được kỳ vọng sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp quy mô lớn cho Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, trong bối cảnh nhu cầu mặt bằng sản xuất tại khu vực miền Trung đang gia tăng, nhất là các dự án trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo, logistics và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa thu hút vốn đầu tư, giải quyết việc làm và đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp của thành phố Huế trong những năm tới.