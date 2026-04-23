Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Trước nhu cầu đầu tư gia tăng, Khu công nghiệp Tứ Hạ đề xuất mở rộng quy mô sau khi tỷ lệ lấp đầy vượt 80%, hình thành thêm quỹ đất sạch phục vụ phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn vừa kiểm tra thực tế, làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Tứ Hạ (phường Hương Trà), đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng và sản xuất kinh doanh.

Theo quy hoạch chi tiết, Khu công nghiệp Tứ Hạ có quy mô 126,7ha, định hướng là khu công nghiệp tổng hợp, thu hút các ngành cơ khí, điện tử, dệt may, da giày, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu nhằm đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 do Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam làm chủ đầu tư có quy mô khoảng 75ha, tổng vốn 210 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, thoát nước, chiếu sáng và trạm xử lý nước thải cơ bản hoàn thiện.

Trong diện tích 37,1ha đã triển khai, đất hạ tầng kỹ thuật chiếm 11,7ha, còn lại khoảng 25,9ha là đất thương phẩm cho thuê. Khu công nghiệp đã thu hút 14 dự án thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 77,8%; trong đó 4 dự án đã đi vào hoạt động, 10 dự án đang xây dựng và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026–2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn thăm, kiểm tra nhà máy Công ty TNHH may mặc HuaJing (Việt Nam) tại khu công nghiệp Tứ Hạ

Theo đề xuất của chủ đầu tư, khu công nghiệp sẽ được mở rộng thêm 33ha, nâng tổng diện tích khai thác từ 37,6ha lên 70,6ha, với tổng vốn đầu tư sau mở rộng khoảng 400 tỷ đồng. Qua rà soát, phương án này phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Hiện tỷ lệ lấp đầy toàn khu đạt khoảng 81% (bao gồm cả đất công nghiệp và dịch vụ); trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 đang vận hành với công suất 400m3/ngày đêm.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp cho biết đề xuất mở rộng của chủ đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành và nỗ lực của doanh nghiệp trong triển khai dự án. Đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, thành phố Huế sẽ rà soát quỹ đất, điều chỉnh quy hoạch hợp lý để mở rộng không gian phát triển công nghiệp, qua đó tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Chủ đầu tư được yêu cầu tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn lao động và thực hiện các thủ tục cấp phép theo đúng quy định.