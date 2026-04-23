Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Hai tuyến đường tỉnh 773 và đường tỉnh 770B có tổng mức đầu
tư trên 12.000 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối
sân bay Long Thành với các khu vực lân cận, cùng với các tuyến 25B, 25C, Vành
đai 4 TP.Hồ Chí Minh…
Tuyến ĐT.773 dài khoảng 40 km, quy mô 6 - 8 làn xe, kết nối
từ quốc lộ 1 đến Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh. Tuyến ĐT.770B có chiều dài hơn 42 km,
quy mô 4 - 8 làn xe, kết nối từ khu vực ĐT.763 ra quốc lộ 51, tạo trục giao
thông xuyên suốt trong khu vực.
Dù đã được xác định là các dự án trọng điểm, tiến độ triển
khai hai tuyến đường này hiện vẫn phụ thuộc lớn vào công tác giải phóng mặt bằng.
Theo cập nhật mới nhất, tuyến ĐT.770B đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm;
trong khi tuyến ĐT.773 mới đạt khoảng 15%, có sự chênh lệch đáng kể giữa các dự
án. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng tốc đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ chung.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo yêu cầu các địa phương
liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, coi
đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc xác định
nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và phê duyệt giá đất phải được thực hiện
nhanh, chính xác, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài. Đồng thời, các vướng mắc về
ranh đất, hồ sơ chồng lấn cần được xử lý dứt điểm trong quá trình triển khai.
Tại buổi làm việc với các sở ngành liên quan và kiểm tra thực
địa các dự án trong các ngày 20 và 21/4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn
Văn Út đã yêu cầu các đơn vị không chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục mới triển khai
mà phải tổ chức thực hiện song song nhiều công việc, từ hoàn thiện hồ sơ pháp
lý, thiết kế kỹ thuật đến lựa chọn nhà thầu. Cách làm này nhằm rút ngắn thời
gian chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện để các dự án có thể khởi công đúng kế hoạch.
Theo mục tiêu đề ra, Đồng Nai phấn đấu hoàn thành khoảng 70%
khối lượng giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường trọng điểm, trong đó có
ĐT.773 và ĐT.770B vào tháng 6/2026, đạt 90% vào tháng 9/2026 và hoàn tất trong
năm 2026. Đối với hai dự án 25B và 25C, lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành trong
tháng 6/2026 và khẳng định đây không chỉ là mục tiêu của tỉnh mà còn là cam kết
của Đồng Nai với Chính phủ.
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư)
đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh các thủ tục liên quan. Một số
gói thầu của tuyến ĐT.773 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, trong khi tuyến
ĐT.770B đang được triển khai công tác thiết kế kỹ thuật. Các bước chuẩn bị đang
được thực hiện song song với công tác mặt bằng nhằm bảo đảm khi có đất sạch sẽ
có thể triển khai thi công ngay.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác giải phóng mặt bằng vẫn
là “nút thắt” lớn nhất. Nhiều khu vực có hồ sơ đất đai phức tạp, việc xác định
nguồn gốc đất và giá bồi thường mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, sự đồng thuận
của người dân tại một số nơi chưa cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.
Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ trong thời gian tới.
Việc tăng tốc triển khai hai tuyến ĐT.773 và ĐT.770B nhằm bảo
đảm tiến độ các dự án riêng lẻ, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ
hệ thống hạ tầng kết nối sân bay Long Thành. Khi hoàn thành, các tuyến đường
này sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối sân bay với quốc
lộ 1, quốc lộ 51 và các tuyến vành đai, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
trong khu vực.