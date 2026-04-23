Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm hoàn tất các điều kiện khởi công hai tuyến đường tỉnh 773 và 770B nhằm kết nối sân bay Long Thành với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam...

Hai tuyến đường tỉnh 773 và đường tỉnh 770B có tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành với các khu vực lân cận, cùng với các tuyến 25B, 25C, Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh…

Tuyến ĐT.773 dài khoảng 40 km, quy mô 6 - 8 làn xe, kết nối từ quốc lộ 1 đến Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh. Tuyến ĐT.770B có chiều dài hơn 42 km, quy mô 4 - 8 làn xe, kết nối từ khu vực ĐT.763 ra quốc lộ 51, tạo trục giao thông xuyên suốt trong khu vực.

Dù đã được xác định là các dự án trọng điểm, tiến độ triển khai hai tuyến đường này hiện vẫn phụ thuộc lớn vào công tác giải phóng mặt bằng. Theo cập nhật mới nhất, tuyến ĐT.770B đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm; trong khi tuyến ĐT.773 mới đạt khoảng 15%, có sự chênh lệch đáng kể giữa các dự án. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng tốc đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ chung.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và phê duyệt giá đất phải được thực hiện nhanh, chính xác, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài. Đồng thời, các vướng mắc về ranh đất, hồ sơ chồng lấn cần được xử lý dứt điểm trong quá trình triển khai.

Tại buổi làm việc với các sở ngành liên quan và kiểm tra thực địa các dự án trong các ngày 20 và 21/4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã yêu cầu các đơn vị không chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục mới triển khai mà phải tổ chức thực hiện song song nhiều công việc, từ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thiết kế kỹ thuật đến lựa chọn nhà thầu. Cách làm này nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện để các dự án có thể khởi công đúng kế hoạch.

Theo mục tiêu đề ra, Đồng Nai phấn đấu hoàn thành khoảng 70% khối lượng giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường trọng điểm, trong đó có ĐT.773 và ĐT.770B vào tháng 6/2026, đạt 90% vào tháng 9/2026 và hoàn tất trong năm 2026. Đối với hai dự án 25B và 25C, lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành trong tháng 6/2026 và khẳng định đây không chỉ là mục tiêu của tỉnh mà còn là cam kết của Đồng Nai với Chính phủ.

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư) đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh các thủ tục liên quan. Một số gói thầu của tuyến ĐT.773 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, trong khi tuyến ĐT.770B đang được triển khai công tác thiết kế kỹ thuật. Các bước chuẩn bị đang được thực hiện song song với công tác mặt bằng nhằm bảo đảm khi có đất sạch sẽ có thể triển khai thi công ngay.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác giải phóng mặt bằng vẫn là “nút thắt” lớn nhất. Nhiều khu vực có hồ sơ đất đai phức tạp, việc xác định nguồn gốc đất và giá bồi thường mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, sự đồng thuận của người dân tại một số nơi chưa cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ trong thời gian tới.

Việc tăng tốc triển khai hai tuyến ĐT.773 và ĐT.770B nhằm bảo đảm tiến độ các dự án riêng lẻ, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ hệ thống hạ tầng kết nối sân bay Long Thành. Khi hoàn thành, các tuyến đường này sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối sân bay với quốc lộ 1, quốc lộ 51 và các tuyến vành đai, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.