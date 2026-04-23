Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Hoài Niệm

23/04/2026, 11:04

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm hoàn tất các điều kiện khởi công hai tuyến đường tỉnh 773 và 770B nhằm kết nối sân bay Long Thành với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam...

Sơ đồ các tuyến giao thông then chốt kết nối sân bay quốc tế Long Thành

Hai tuyến đường tỉnh 773 và đường tỉnh 770B có tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành với các khu vực lân cận, cùng với các tuyến 25B, 25C, Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh…

Tuyến ĐT.773 dài khoảng 40 km, quy mô 6 - 8 làn xe, kết nối từ quốc lộ 1 đến Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh. Tuyến ĐT.770B có chiều dài hơn 42 km, quy mô 4 - 8 làn xe, kết nối từ khu vực ĐT.763 ra quốc lộ 51, tạo trục giao thông xuyên suốt trong khu vực.

Dù đã được xác định là các dự án trọng điểm, tiến độ triển khai hai tuyến đường này hiện vẫn phụ thuộc lớn vào công tác giải phóng mặt bằng. Theo cập nhật mới nhất, tuyến ĐT.770B đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm; trong khi tuyến ĐT.773 mới đạt khoảng 15%, có sự chênh lệch đáng kể giữa các dự án. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng tốc đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ chung.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và phê duyệt giá đất phải được thực hiện nhanh, chính xác, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài. Đồng thời, các vướng mắc về ranh đất, hồ sơ chồng lấn cần được xử lý dứt điểm trong quá trình triển khai.

Tại buổi làm việc với các sở ngành liên quan và kiểm tra thực địa các dự án trong các ngày 20 và 21/4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã yêu cầu các đơn vị không chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục mới triển khai mà phải tổ chức thực hiện song song nhiều công việc, từ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thiết kế kỹ thuật đến lựa chọn nhà thầu. Cách làm này nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện để các dự án có thể khởi công đúng kế hoạch.

Theo mục tiêu đề ra, Đồng Nai phấn đấu hoàn thành khoảng 70% khối lượng giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường trọng điểm, trong đó có ĐT.773 và ĐT.770B vào tháng 6/2026, đạt 90% vào tháng 9/2026 và hoàn tất trong năm 2026. Đối với hai dự án 25B và 25C, lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành trong tháng 6/2026 và khẳng định đây không chỉ là mục tiêu của tỉnh mà còn là cam kết của Đồng Nai với Chính phủ.

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư) đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh các thủ tục liên quan. Một số gói thầu của tuyến ĐT.773 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, trong khi tuyến ĐT.770B đang được triển khai công tác thiết kế kỹ thuật. Các bước chuẩn bị đang được thực hiện song song với công tác mặt bằng nhằm bảo đảm khi có đất sạch sẽ có thể triển khai thi công ngay.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác giải phóng mặt bằng vẫn là “nút thắt” lớn nhất. Nhiều khu vực có hồ sơ đất đai phức tạp, việc xác định nguồn gốc đất và giá bồi thường mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, sự đồng thuận của người dân tại một số nơi chưa cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ trong thời gian tới.

Việc tăng tốc triển khai hai tuyến ĐT.773 và ĐT.770B nhằm bảo đảm tiến độ các dự án riêng lẻ, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ hệ thống hạ tầng kết nối sân bay Long Thành. Khi hoàn thành, các tuyến đường này sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối sân bay với quốc lộ 1, quốc lộ 51 và các tuyến vành đai, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhất trí tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và hướng tới mục tiêu thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.

Dự án cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60 đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với khối lượng lớn. Mặc dù vậy, những "điểm nghẽn" về nguồn vật liệu thi công cùng một số vướng mắc trong công tác mặt bằng, tiếp tục là thách thức đòi hỏi thành phố Cần Thơ và các địa phương liên quan phải chủ động tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ.

Lần đầu tiên ngành đường sắt đưa trí tuệ nhân tạo vào điều hành giá vé theo thời gian thực, giúp tối ưu công suất khai thác và giảm chi phí cho hành khách đi chặng ngắn...

Các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác, chung tay cải thiện môi trường và hạ tầng đô thị, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Vietnam Airlines sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/7/2026, trong bối cảnh nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Nga phục hồi mạnh...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

