Huế dồn lực khơi thông tiến độ loạt dự án trọng điểm
Nguyễn Thuấn
02/04/2026, 17:06
Trước những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, thành phố Huế đang tăng cường kiểm tra thực địa, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, công nghiệp và văn hóa trọng điểm.
Ngày 2/4, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã trực
tiếp đi khảo sát, kiểm tra một số dự án lớn trên địa bàn. Các công trình được
kiểm tra gồm tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn - Hòa Liên, Khu công
nghiệp VSIP Huế, Làng văn hóa Cơ Tu và công tác khắc phục cầu Lê Nô.
Qua kiểm tra thực tế, nhiều dự án trọng điểm vẫn đang đối mặt
với không ít khó khăn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Những điểm
nghẽn chủ yếu liên quan đến hạ tầng điện, việc di dời mồ mả của người dân và
các thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện, khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng.
GỠ “NÚT THẮT” GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẨY NHANH CAO TỐC
Tại khu vực nút giao Tỉnh lộ 12B với tuyến cao tốc Bắc - Nam
đoạn Cam Lộ - La Sơn, cùng với điểm quay đầu xe khu vực cầu Tuần và các tuyến
đường gom thuộc phường Kim Long, các đơn vị đang triển khai giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu do vướng mắc tồn tại kéo dài, đòi hỏi sự
vào cuộc đồng bộ hơn từ các cơ quan liên quan.
Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn, các nhà thầu hiện
tập trung thi công tại những vị trí đã có mặt bằng, triển khai theo hình thức
“cuốn chiếu”. Việc san nền đến đâu thi công đến đó được áp dụng nhằm rút ngắn
thời gian thực hiện. Song song, công tác giải phóng mặt bằng tại các nút giao
và tuyến đường gom vẫn đang được đẩy nhanh theo kế hoạch.
Không chỉ vướng mắc về thủ tục, ảnh hưởng của mưa bão năm
2025 cũng để lại nhiều hệ lụy đối với hạ tầng giao thông. Cầu Lê Nô tại xã Khe
Tre bị hư hỏng nặng, mố cầu bị cuốn trôi, gây sạt lở và làm thay đổi dòng chảy.
Hiện các đơn vị đang khẩn trương gia cố, sửa chữa để đảm bảo nhu cầu đi lại của
người dân. Đồng thời, lượng cát, sỏi bồi lắng lớn tại khu vực suối Lê Nô cũng
làm giảm khả năng tiêu thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng nếu không được xử lý
kịp thời.
Một trong những dự án được thành phố đặc biệt quan tâm là
Khu công nghiệp VSIP Huế tại xã Hưng Lộc. Dự án có quy mô hơn 467 ha, được triển
khai giải phóng mặt bằng theo hai giai đoạn. Đến nay, nhà đầu tư đã phối hợp với
các cơ quan chức năng và địa phương để bàn giao tim mốc, ranh giới ngoài thực địa.
Tuy vậy, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến quy hoạch
tiến độ và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Đây được xem là những
yếu tố cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ khởi công theo kế hoạch.
Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp nghe
báo cáo về tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và những vấn đề phát
sinh, từ đó đưa ra các yêu cầu cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn.
TĂNG TỐC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP, VĂN HÓA VÀ KHẮC PHỤC HẠ TẦNG
Đối với Khu công nghiệp VSIP Huế, lãnh đạo thành phố Huế giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố phối
hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư,
môi trường và phòng cháy chữa cháy. Việc bám sát tiến độ và chủ động phối hợp
trong công tác giải phóng mặt bằng được xác định là yếu tố then chốt để dự án sớm
được triển khai.
Bên cạnh hạ tầng và công nghiệp, thành phố Huế cũng chú trọng
đầu tư các công trình văn hóa. Làng văn hóa Cơ Tu tại thôn Dỗi, xã Khe Tre được
xây dựng với không gian mang đậm bản sắc truyền thống, từ kiến trúc nhà sàn,
mái tranh đến các hoa văn đặc trưng.
Qua khảo sát, lãnh đạo thành phố yêu cầu việc đầu tư phải có
trọng tâm, gắn với khai thác hiệu quả thông qua phát triển du lịch. Các đơn vị
liên quan cần xây dựng các tour, tuyến trải nghiệm văn hóa bản địa, qua đó tạo
sinh kế bền vững cho người dân.
Đối với công tác khắc phục cầu Lê Nô, các đơn vị thi công
đang huy động nhân lực, máy móc triển khai tại hiện trường. Thành phố yêu cầu đẩy
nhanh tiến độ sửa chữa, đồng thời kết hợp nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm
tăng khả năng thoát lũ, đảm bảo an toàn công trình và giao thông trong mùa mưa
bão.
Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh
Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…
Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay
Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...
Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026
Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...
