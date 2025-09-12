Huế giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 68% kế hoạch

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, thành phố Huế đạt kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng. Trong đó, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 67,8% kế hoạch, vượt mức trung bình toàn quốc, thể hiện nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương...

Từ đầu năm đến nay, thành phố Huế đặc biệt chú trọng chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến đến ngày 25/8/2025, tổng giải ngân của thành phố đạt 3.268 tỷ đồng/4.821 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức trung bình toàn quốc 7 tháng đầu năm ước đạt 43,9%. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 2.462 tỷ đồng/3.348 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương trong nước đạt 775 tỷ đồng/1.301 tỷ đồng, đạt 59,5%; vốn ODA đạt 31 tỷ đồng/172 tỷ đồng, đạt 18,2%. Nếu tính cả nguồn vốn bổ sung trong năm, tỷ lệ giải ngân 8 tháng đạt 45,3% trên tổng 6.844 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư công trọng điểm cũng được triển khai hiệu quả, với nhiều công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2025 như Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương. Trong đó, cầu Nguyễn Hoàng đã thông xe kỹ thuật từ ngày 26/3. Các dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường nước và chương trình phát triển các đô thị loại II cũng được bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

Về thực hiện vốn đầu tư, tổng vốn thực hiện trên địa bàn trong 8 tháng đầu năm của thành phố Huế ước đạt 24.075 tỷ đồng, bằng 63,7% kế hoạch và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn nhà nước đạt 4.828 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch nhưng giảm 10,9%; vốn ngoài nhà nước đạt 16.431 tỷ đồng, chiếm 71,4% kế hoạch, tăng 33,4%; vốn FDI đạt 2.816 tỷ đồng, bằng 56,3% kế hoạch, giảm 24,7%.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Huế đã cấp mới 35 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn cho 18 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 30.015 tỷ đồng. Trong số này, có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 32 triệu USD. Tại khu kinh tế và công nghiệp, thành phố đã cấp mới 18 dự án với vốn đăng ký 906 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh vốn tăng/giảm lên tới 21.316 tỷ đồng, trong đó nổi bật là dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế với mức tăng thêm 21.178 tỷ đồng.

Ngoài ra, 17 dự án mới được cấp phép bên ngoài khu kinh tế, công nghiệp với tổng vốn đăng ký 7.568 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn thêm 224 tỷ đồng. Cùng với đó, 8 dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn dự kiến 1.606 tỷ đồng. Thành phố Huế cũng đã tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục khởi công hoặc khánh thành 16 dự án trọng điểm, quy mô lớn, nhằm kịp thời chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn cũng tiếp tục khởi sắc. Từ đầu năm đến nay, Huế đã thành lập mới 695 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 8.758 tỷ đồng, tăng 29,7% về số lượng và gấp 3,8 lần về vốn so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại đạt 253, tăng 15 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp giải thể tự nguyện giảm còn 101, giảm 94 đơn vị. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động có xu hướng tăng, hiện đạt 700 doanh nghiệp, tăng 128 đơn vị.