Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng (tính đến hết ngày 28/8/2025) là 20.858 tỷ đồng, bằng 58,1% so với kế hoach Thủ tướng giao và vượt mục tiêu thành phố đề ra…

Ngày 4/9/2025, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết giá trị giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2025 toàn thành phố đạt 20.858,8 tỷ đồng, bằng 58,1% kế hoạch Thủ tướng giao, tỷ lệ giải ngân đạt được này vượt so với kịch bản giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm mà thành phố đề ra (53,6%) tại Kế hoạch 175/KH-UBND.

Theo đó, có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt và vượt so với mục tiêu mà thành phố Hải Phòng đề ra tại kịch bản giải ngân đầu tư công. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất với 64,5%.

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt và vượt so với kế hoạch còn lại là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng (54,7%) và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu vực là Nam Sách (59,7%), Thuỷ Nguyên (52,5%), Hải Dương (45,3%), Cẩm Giàng (43,5%), An Lão (39,9%), Thanh Hà (30,3%), Ngô Quyền (17%).

Tuy nhiên, theo thống kê, toàn thành phố vẫn có tổng cộng 430 dự án có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn so với mục tiêu thành phố đề ra tại Kế hoạch 175/KH-UBND ngày 28/7/2025 về kịch bản giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2025.

Nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kịch bản mà thành phố đề ra tại Kế hoạch 175/KH-UBND hiệu quả, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chưa đạt được tỷ lệ giải ngân theo mục tiêu thành phố đề ra, cần khẩn trương điều chỉnh lại tiến độ dự án, đẩy mạnh thi công, tiến hành giải ngân ngay trong tuần đầu tiên của tháng 9/2025.

Các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư tiến hành rà soát lại nhu cầu vốn của từng dự án, đề xuất điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án dư vốn, dự án không có khả năng giải ngân. Đồng thời, đề xuất bổ sung vốn đối với các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Theo Sở Tài chính TP. Hải Phòng, kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2025 của Hải Phòng được Thủ tướng giao là 35.893 tỷ đồng, thành phố giao là 39.298 tỷ đồng. Thành phố giao cho 50 đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện tổng cộng 1.643 dự án với số vốn đầu tư công được bố trí là 34.647 tỷ đồng (trong đó có 35 dự án tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng).

Đối với 1.643 dự án đầu tư công thành phố quyết định đầu tư, có 837 dự án đã thi công hoàn thành với kế hoạch vốn 3.877 tỷ đồng, 656 dự án đang thi công với kế hoạch vốn 27.046 tỷ đồng, 150 dự án đang chuẩn bị đầu tư với kế hoạch vốn 3.724 tỷ đồng.

Trong các dự án chuẩn bị đầu tư và đang tổ chức thi công (tổng cộng 806 dự án), có 223 dự án còn phải thực hiện giải phóng mặt bằng với vốn bố trí thực hiện giải phóng mặt bằng là 5.136 tỷ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công hôm 22/8/2025, cơ quan chức năng Hải Phòng xác định tính đến hết ngày 10/8/2025 giá trị giải ngân đầu tư công đạt 16.557 tỷ đồng, bằng 46,1% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đồng thời, dự báo luỹ kế giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đến hết tháng 8/2025 chỉ khoảng 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Tuy nhiên, đến hết 28/8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 20.858,8 tỷ đồng, bằng 58,1% kế hoạch Thủ tướng giao.